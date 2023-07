Geburtstag Rote Rosen und ein schöner Sänger: So feierte die älteste Mörschwilerin ihren 100. Geburtstag Gott habe sie vergessen, pflegt die älteste Mörschwilerin Bertha Gächter zu sagen. Das dürfe gerne so bleiben, denn sie wolle 120 Jahre alt werden. Die 100-jährige Dame hat noch einiges vor – und würde sich gerne noch einmal verlieben.

«Ich werde 120 Jahre alt»: Geburtstagskind Bertha Gächter (Mitte) mit Tochter Jutta Lutz (rechts) und Gemeindepräsidentin Martina Wäger. Bild: Rita Bolt

Die Jubilarin liebt rote Rosen. «Es sind meine Lieblingsblumen», sagt Bertha Gächter. Ihr Mann habe ihr jeweils rote Rosen geschenkt und dazu gesungen. Zum 100. Geburtstag hat es für Bertha Gächter am Samstag rote Rosen geregnet.

Am Montag hat ihr Mörschwils Gemeindepräsidentin Martina Wäger einen grossen pink-roten Rosenbaum mit Schokoladen-Glückskäfern vorbeigebracht und nachträglich zum Geburtstag gratuliert. Bertha Gächter freut sich darüber. Sie sitzt mit ihrer Tochter Jutta Lutz und ihrer polnischen Betreuerin im Garten zwischen Rosenbäumchen und plaudert munter drauf los. «Mit geht es sehr gut», sagt sie und zeigt auf ihren Garten. «Ich habe eine gute Familie und bin hier gut aufgehoben.»

Tische mit Rosenblättern dekoriert

Sie schwärmt vom Geburtstagsfest am Samstag und vom Sänger, der am Fest aufgetreten ist: «Ein schöner Mann.» Tochter Jutta zeigt ein Foto, auf dem Bertha Gächter den Sänger anhimmelt. «Er hat schön gesungen.» Die Tische im Festzelt waren mit roten Rosenblättern dekoriert. Eingeladen waren 50 Angehörige und Freunde.

Bertha Gächter ist in St.Gallen aufgewachsen. Sie war Konfektionsschneiderin, nähte modische und moderne Regenmäntel. «Meine Mutter war eine taffe junge Frau», sagt Jutta Lutz. Als Gächters 1957 nach Mörschwil zogen, führten Mutter und Vater eine grosse Näherei. 1960 kam die zweite Tochter Monika auf die Welt. Bertha Gächters Mann verstarb 1994.

Liebesfilme schauen und spät ins Bett gehen

Die Jubilarin sowie Jutta und ihr Mann Max Lutz-Gächter teilen sich schon seit Jahrzehnten ein Haus. «Wir streiten nie», sagt die Mutter lachend und schaut zu ihrer Tochter. Diese lacht und nickt. Ihre Mutter habe einen guten Humor. Die 100-Jährige ist geistig fit; Nicht mehr ganz so gut sind ihre Augen, und lange Wege kann sie nicht mehr selber gehen. In den Garten kann sie zwar noch ohne fremde Hilfe, aber ins Dorf müsse sie mit dem Rollstuhl. Bertha Gächter schaut sich im Fernsehen gerne Liebesfilme an und abends geht sie nicht so gerne ins Bett. «Sie ist eine Langschläferin», sagt ihre Betreuerin.

«Ich werde 120 Jahre alt», sagt die älteste Mörschwilerin fröhlich. Ihre Betreuerin erzählt, dass Bertha Gächter immer sage, dass Gott sie vergessen habe. Das soll auch noch ganz lange so bleiben. Denn die betagte Frau hat noch einiges vor und weiss, was sie will und was nicht. Sie wolle ganz bestimmt nicht ins Altersheim und sie wolle wieder einen Mann – einen jüngeren notabene.