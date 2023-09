GEBÜHREN Preisüberwacher rüffelt Städte wegen teuren Parkgebühren – der St.Galler Stadtrat beharrt auf der Erhöhung Zwei Wochen nachdem das St.Galler Stadtparlament die Erhöhung der Parkgebühren abgesegnet hat, meldet sich der Preisüberwacher zu Wort. Er sagt, alles über 400 Franken pro Jahr für eine Anwohnerkarte sei zu teuer. Diese Schmerzgrenze überschreiten die neuen Tarife der Stadt aber.

Wer rund um die Uhr in der Erweiterten Blauen Zone parkiert, zahlt künftig mehr. Grund dafür ist die Einführung eines Nachttarifs. Bild: Arthur Gamsa

Knapper kann man nicht verlieren. Genau eine Stimme fehlte SVP-Stadtparlamentarier Jürg Brunner für ein erfolgreiches Ratsreferendum. 21 hätte er gebraucht, 20 waren es am Schluss. Wäre das Referendum zustande gekommen, hätten die Stadtsanktgaller Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das letzte Wort zur Erhöhung der Parkgebühren gehabt. So aber sieht es nicht danach aus.

Was bleibt Brunner und seinen Mitstreitern, namentlich der FDP, nun übrig im Kampf gegen die Erhöhung der Gebühren für die Erweiterte Blaue Zone (EBZ)? Auf Schützenhilfe hoffen. Vom Kanton, von der Verwaltungsrekurskommission. Nun kommt sie aber von eher unerwarteter Seite: aus Bern.

Preisüberwacher Stefan Meierhans rügt Schweizer Städte für ihre hohen Parkgebühren. Gegenüber Radio SRF sagte er etwa: «Aus meiner Sicht sollte man grundsätzlich mit Gebühren keinen Gewinn machen.» Angesichts der Kosten seien die Gebühren der öffentlichen Hand zu hoch. «Entsprechend bin ich der Ansicht, dass die Städte die Preise senken sollten.» Gemäss dem Modell des Preisüberwachers sind Gebühren für Dauerparkerinnen und -parker von über 400 Franken «grundsätzlich zu hoch». Und zwar unabhängig davon, ob sie in einer Kleinstadt oder in einer Grossstadt erhoben werden.

Neuer Tarif liegt über der Schmerzgrenze des Preisüberwachers

Das setzt den St.Galler Stadtrat, der den Nachtrag zum Parkplatzreglement und damit die Erhöhung der Gebühren beantragt hatte, unter Druck. Aktuell zahlen Anwohnerinnen und Anwohner für eine Parkkarte in der EBZ 30 Franken pro Monat und somit 360 Franken pro Jahr. Das liegt gemäss Kostenmodell des Preisüberwachers im Rahmen.

Mit der Einführung separater Nachtparkgebühren steigt für alle, die tagsüber und von 19 bis 7 Uhr in der EBZ parkieren, der Preis aber auf 40 Franken pro Monat und beträgt jährlich also 480 Franken. Allein mit der Einführung dieses Nachttarifs rechnet die Stadt mit Mehreinnahmen von jährlich über einer halben Million Franken. Insgesamt sind es 1,7 Millionen Franken, die es der Stadt wegen des angepassten Parkierreglements zusätzlich in die Kasse spülen wird.

Die St.Galler Tariferhöhung dürfte den Preisüberwacher also gleich in zweierlei Hinsicht nicht freuen: Einerseits der erhebliche Anstieg der Mehreinnahmen, andererseits die Korrektur der Preisgestaltung nach oben – über die 400-Franken-Schwelle.

Ein Teil des Geldes soll, geht es nach dem Stadtrat, dafür genutzt werden, «Initiativen und Massnahmen zur Belebung und Vernetzung der Quartiere auf dem gesamten Stadtgebiet zu fördern». Wie das genau aussieht, soll in einer künftigen Parlamentsvorlage dargelegt werden.

Stadtrat hält an Entscheid fest

Stadträtin Sonja Lüthi. Bild: Michel Canonica

Was sagt die zuständige Stadträtin Sonja Lüthi zur Wortmeldung von Stefan Meierhans? Auf Anfrage richtet sie aus, dass sie das Kostenmodell des Preisüberwachers nicht im Detail kenne, «weshalb ich keine Beurteilung abgeben kann». Sie sei aber sehr interessiert am Berechnungsmodell und werde dieses gerne studieren. «Zu beachten gilt es jedoch auch, dass bei der Festlegung der Gebührenhöhe nebst den Berechnungen auch die übergeordneten öffentlichen Interessen zu berücksichtigen sind.»

Der Stadtrat sei der Ansicht, die Einführung der Nachtparkgebühr sei für eine Anwohnerparkkarte in der Höhe von 40 Franken pro Monat gerechtfertigt, schreibt Lüthi weiter. «So soll die Gebührenhöhe auch dazu beitragen, die Mobilität in die verkehrspolitisch gewünschte Richtung zu steuern.» Der ÖV sowie der Fuss- und Veloverkehr sollten gefördert und die Verkehrsmenge des motorisierten Individualverkehrs plafoniert werden. Das Mobilitätskonzept der Stadt sehe eine Gebührenerhöhung als entsprechende Massnahme vor.

Sollte der Preisüberwacher formell auf die Stadt zugehen und das Gespräch suchen beziehungsweise die Empfehlung aussprechen, die Gebühren zu senken: Was macht der Stadtrat dann? Sonja Lüthi lässt keine Zweifel offen: «Das Stadtparlament hat die formellgesetzliche Grundlage für diese Gebührenerhöhung geschaffen. An diesem Entscheid wird der Stadtrat festhalten.»

Gegner geben nicht auf

Jürg Brunner, Stadtparlamentarier SVP. Bild: Ralph Ribi

Fragt man Gegner der Gebührenerhöhung, ist das letzte Wort aber noch lange nicht gesprochen. Dass der Preisüberwacher sich in der Sache klar positioniert habe, sei ein wichtiges Zeichen, betont Brunner. «Gebühren dürfen keinen Gewinn abwerfen und der Ertrag daraus darf auch nicht zweckentfremdet werden.»

Trotz gescheitertem Ratsreferendum von SVP und FDP habe er noch einiges «in der Pipeline», erklärt Stadtparlamentarier Jürg Brunner. Etwa eine Intervention beim Kanton, der Aufsichtsbehörde, weil der neue Erlass dem Reglement über die Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser widerspreche. Oder eine Beschwerde bei der Rekurskommission des Kantons, sobald die Gebühren im kommenden Jahr angehoben werden. Ganz ähnlich, wie sie Noch-FDP-Kantonsrat Remo Daguati 2021 mit dem Wasserrappen einreichte – und Recht erhielt.

Der Punkt – dass mit den Gebühren Gewinne erzielt würden – stört Brunner am meisten. Ihm sei ja klar, dass Parkieren auf öffentlichem Grund nicht gratis sein dürfe. Und er habe in der Vergangenheit bewiesen, dass er in Verkehrsfragen – von Tempo 30 bis zur Förderung des Veloverkehrs – kompromissbereit sei. Die Parkgebührenfrage gehe der Stadtrat aber grundlegend falsch an. «Was er macht, ist schlicht auto- und gewerbefeindlich.» Und das wolle er nicht auf sich sitzen lassen.