Gastronomie Vom Toggenburg ins Herz von St.Gallen: Im ehemaligen Zolli-Bolli-Gebäude hat die neue Filiale der Bäckerei Kuhn eröffnet An der Ecke Spisergasse und Marktgasse hat die Bäckerei Kuhn am Donnerstag eine neue Filiale eröffnet. Es ist bereits der dritte Standort des Toggenburger Unternehmens in St.Gallen. Nebst Brot bietet die Bäckerei mit Café auch Sandwiches und Fruchtsäfte an.

Neben herkömmlichem Gebäck werden auch eine ganze Reihe von Sandwiches angeboten. Bild: Joshua Lindenmann

Im Gebäude des ehemaligen Zolli-Bollis, der Ende 2020 diesen Standort schliessen musste, hat am Donnerstag eine Filiale der Toggenburger Bäckerei Kuhn eröffnet. Nach über einem Jahr Stille herrscht an der Ecke Spisergasse und Marktgasse wieder geschäftiges Treiben. Kunden betreten und verlassen den Laden im Minutentakt. «Mitten in der Stadt ist natürlich ein super Standort, da mussten wir schon zuschlagen», sagt die Verkaufsleiterin Stephanie Niederer. Die Bäckerei fungiert gleichzeitig auch als Selbstbedienungscafé.

«Ursprünglich wollten wir am 24. November eröffnen, doch aufgrund von Problemen mit dem Warenlift mussten wir die Eröffnung verschieben», sagt die 29-Jährige. «Die Bauarbeiten haben ein halbes Jahr gedauert.» Im Untergeschoss des Gebäudes befinden sich die Toiletten und ein Warenlift. Die vier Stockwerke über der Verkaufsfläche, früher alle von Zolli-Bolli genutzt, werden von der AG für städtisches Wohnen St.Gallen zu Wohnungen umgebaut.

Grosser Ansturm schon am ersten Tag

Speziell an dieser Filiale ist, dass sich der Backofen auf der Verkaufsfläche befindet. «Die Kunden können uns also beim Backen zuschauen», sagt Niederer. Am ersten Tag um zehn Uhr ist schon viel los in der neuen Kuhn-Filiale. «Als wir am Morgen um sieben Uhr geöffnet haben, standen schon 20 Leute Schlange», sagt Niederer.

Die Eröffnungsballons hängen draussen an der neuen Filiale. Bild: Joshua Lindenmann

Das Geheimnis hinter dem Kuhn-Zopf

Nebst traditionellen Backwaren wie Zopf und Brot findet man auch eine ganze Auslage von Sandwiches aller Art. Darunter auch vegetarische und vegane Varianten. «Bei Bedarf könne alle Sandwiches aufgewärmt werden», sagt Niederer. Warme Speisen hat es indes keine im Angebot. Eine Besonderheit ist dafür der Zopf. Er wird nach der langen Teigführung hergestellt, ein Verfahren, das sich auch bei Migros und Coop an zunehmender Beliebtheit erfreut. «Das macht den Zopf besonders bekömmlich», sagt Niederer. Die Regionalität der Zutaten sei auch sehr wichtig, sagt Niederer:

«Alle unsere Zutaten für den Zopf stammen aus dem Toggenburg.»

Kaffeeliebhaber dürften auch auf ihre Kosten kommen. Es stehen Maschinen von Dalla Corte im Einsatz, die nach dem Siebträgerprinzip funktionieren. «So können wir auch Latte-Art anbieten», sagt Niederer. Neben Toggerburger Biomilch gibt für die Veganer auch Hafermilch. Wer keinen Kaffee mag, für die gibt es diverse Fruchtsäfte.

Im März sollen dann noch Aussensitzplätze in Richtung Bärenplatz dazukommen. In Richtung Spisergasse wird es später werden, da die Handwerker für den Ausbau der Wohnungen den Platz noch brauchen. Die Bäckerei bietet ebenfalls Apéro-Catering an.