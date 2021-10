Gastronomie Vom der Bauernwirtschaft zum Best-Western-Hotel: Ein Blick auf die Geschichte des «Rebstock» in Rorschacherberg Nachdem Jakob Schläpfer im Jahr 1914 den Bauernhof gekauft hat, hinterliess jede Generation im «Rebstock» ihre eigene Spur. So ist im Laufe der Zeit aus dem geschichtsträchtigen Haus ein renommiertes Label-Hotel geworden.

Eine Postkarte zeigt das Restaurant zum Rebstock in den 500er und 60er Jahren. Bild: PD

Der Rebstock Rorschacherberg, einst ein Bauernhof mit Wirtschaft, wird in den Urkunden um das Jahr 1655 erstmals erwähnt. Gemäss einer alten Landkarte wurden damals im Langmoosgebiet rund um den «Rebstock» Reben angebaut. Daraus lässt sich schliessen, wie das Gut zu seinem Namen kam. Die Hauschronik zeigt eine wechselhafte Zahl Hofbesitzer. Ob sie verarmt sind, wegen dem Wein, der an diesem Nordhang sicher nicht der beste war oder ein Erbstreit schuld daran, dass sie ihren Hof wieder aufgeben mussten, ist unklar.

Wie viele Schlösser und Häuser in der Region, kam auch der «Rebstock» immer wieder unter den Hammer. Erst nachdem Jakob Schläpfer den verwahrlosten Hof, der zwei Jahre leer stand, 1914 bei einer Auktion kaufte, kehrte Beständigkeit ein. Jakob Schläpfer wirtschaftete damals im Bad Horn. Doch das Klima am See machte ihm sehr zu schaffen. Er pflegte zu sagen: «Es hat so viel Nass und Nebel am See, dass das Heu nicht trocknen kann und das Obst im Herbst nicht zur Reife kommt.»

Von der Wirtschaft zum Landgasthof

Mit viel Arbeit ist es Jakob Schläpfer gelungen, den Hof und die Gastwirtschaft im sonnigen Rorschacherberg wieder auf Vordermann zu bringen. Nach seinem Tod im September 1930 kehrte sein zweitjüngster Sohn Hermann zurück, um sieben Jahre später den elterlichen Hof zu kaufen. Der gelernte Maschinenschlosser hatte ebenfalls ein geschicktes Händchen für die Betriebsführung. Zusammen mit seiner Frau Alice Schläpfer-Rupp bewirtschaftet er das Gut zum Rebstock mit grossem Erfolg. Sein Ziel war, aus dem historischen Haus etwas ganz Besonderes zu machen.

Herrmann Schläpfer senior führte den «Rebstock» in zweiter Generation. Bild: PD

So liess er in den 50er Jahren die bäuerliche Wirtschaft zu einem Landgasthof ausbauen. Mit ihren prachtvollen Schnitzereien und Malereien zur Schweizer Geschichte sind die Appenzeller-, Thurgauer- und Gotthelfstube heute noch das Aushängeschild des Hauses. Zahlreiche Persönlichkeiten haben dem Rebstock die Ehre erwiesen und die Kunstwerke bewundert. Als Alt Bundesrat Ruedi Minger mit General Henry Guisan zu Besuch kam, schrieb er ins Gästebuch: «In diesem Haus sprudelt eine Quelle des Inneren Geistes, für alle diejenigen, die es zu erfassen vermögen.»

Plötzlich Hotelier

Allmählich verlor die Landwirtschaft im Rebstock immer mehr an Bedeutung, bis sie Hermann Schläpfer senior nach dem Scheunenbrand 1979 ganz aufgab. «Wer Koch lernt, wird erben», sagte er zu seinen drei Kindern, als es darum ging, die Zukunft seines Lebenswerks zu planen. Doch keiner hatte Gehör für die väterlichen Worte. Und so startete mit Hermann Schläpfer junior ein junger, unerfahrener Elektromonteur 1982 an der Seite seiner Frau Rita, die dritte Generation im «Rebstock».

So sieht der «Rebstock» heute aus. Bild: PD

Bevor der Gastwirt mit dem Anbau eines Drei-Sterne-Hotels zehn Jahre später den grössten Schritt in der Geschichte des Hauses wagte, stand auf der Karte des Landgasthofes noch Schwartenmagen, Fleischkäse mit Härdöpfelsalat, Cervelat mit Brot, rässer Käs und Suurkrut mit Speck. Das Wirtepaar und eine Serviertochter sorgten für das Wohl der Gäste. Dann, mit der Eröffnung des neuen Hotels 1992, waren Hermann junior und Rita Schläpfer plötzlich Hoteliers.

Hotel im Trend der Zeit

Heute liegt die Leitung des «Rebstocks» in den Händen der vierten Generation. Mark Schläpfer hat Koch gelernt, – freiwillig, wie sein Vater Hermann schmunzelnd betont – denn der Urenkel von Jakob Schläpfer wollte eines Tages in die Fussstapfen seiner Vorfahren schlüpfen. Nach der Hotelfachschule und nachdem er in der weiten Welt Erfahrungen gesammelt hatte, stieg er ins Familienunternehmen ein. Von seinen Eltern wird er in personellen und administrativen Bereichen und von seinem Bruder Reto überall, wo handwerkliches Geschick gefragt ist, tatkräftig unterstützt.

Das heutige Führungsteam des «Rebstocks»: Mark, Rita, Reto und Herrmann Schläpfer (von links). Bild: PD

Mit feinem Gespür folgt auch er, wie bereits seine Vorfahren, dem Trend der Zeit. So ist das Familienunternehmen inzwischen von Null auf 60 Zimmer und von eineinhalb auf rund 40 Angestellte gewachsen. Mut und Offenheit für Veränderung zeigte auch Mark Schläpfer als er sich 2013 entschloss, «Best-Western-Hotel» beizutreten. Das Label, dem weltweit rund 4000 Häuser angeschlossen sind, legt Standards für Angebot, Service und Sicherheit im ganzen Haus fest. Dazu gehören Qualitätsanforderungen im ganzen Haus, vom Empfang über die Speisekarte und Hygiene zur technischen Ausstattung bis zur Grösse der Zimmer und Betten. Die Führung des Best-Western-Hotel Rebstock bleibt jedoch in den bewährten Hände der Familie Schläpfer und das schöne Haus behält seinen authentischen Charme.