Gastronomie Fast wie in New York: Schwarzes Gold im «Ikra» – an der Haldenstrasse in St.Gallen hat ein neuartiges Restaurant eröffnet Der Nachfolger des Restaurants El Miguel an der Haldenstrasse 1 heisst «Ikra». Mit dem neuen Restaurant soll frischer Wind und ein Hauch Hongkong oder New York nach St.Gallen gebracht werden.

Seit Ende Januar ist das neue Restaurant Ikra in Betrieb. Bild: Timon Scherrer

«Ikra» heisst das neue Restaurant an der Haldenstrasse 1 als Nachfolger des «El Miguel». Die Eröffnungsfeier fand am 20. Januar im bewusst kleinen Rahmen mit 25 Gästen statt, offiziell wurden dann am 21. Januar die Türen des Restaurants für alle geöffnet. Passend zum Namen findet man im «Ikra», auf Russisch Kaviar, spezielle Gerichte mit dem schwarzen Gold.

Als Erstes fällt einem die prachtvolle Einrichtung im «Ikra» auf. Stilvoll goldig eingerichtet und mit klassischer Musik im Hintergrund fragt man sich kurz, ob man sich wirklich in St.Gallen befindet oder eben doch in New York oder Hongkong.

Etwas Neues für die Stadt

Marco Ecknauer, der Verwaltungsratspräsident, sagt, dass mit dem Restaurant der Stadt ein internationaler Touch geschenkt wird. Es soll «etwas Neues im schönen St.Gallen sein» und mit der extravaganten Einrichtung «weg von der verstaubten Bahnhofbuffet-Romantik aus den 1990er-Jahren» kommen. Das Design entwarf Inna Zavyalova, die laut Ecknauer schon mehrere internationale Preise im Bereich Design gewonnen hat. Das Konzept kommt gut an: Viele der Besucherinnen und Besucher der Eröffnungsfeier kamen mit neuen Gästen wieder, welche wiederum ebenfalls neue Gäste mitbrachten – Marco Ecknauer nennt es eine «Kettenreaktion».

Das Design des Restaurants ist das Werk von Inna Zavyalova. Bild: Marco Ecknauer

Die Speisekarte im «Ikra» verheisst, dass es im neuen Restaurant kreativ zu und her geht: Zum Apéro gibt es beispielsweise einen «Bloody Oyster Shot». Ein kleines Glas mit einer Auster, einem Bloody-Mary-Mix und obendrauf ein wenig Wodka geträufelt. Zudem kann man selbstverständlich auch Kaviar geniessen, wofür ab März ein separates Kaviar-Menü in verschiedenen Anrichtungen und mit diversen Beilagen angeboten wird. Die Speisekarte wird alle drei Monate saisonal aktualisiert. Dies soll den Besucherinnen und Besuchern eine kulinarische Reise bieten.

Ein Restaurant von und für St.Gallen

«Wir sind kein spezifisches Kaviar-Restaurant», sagt Marco Ecknauer, der selbst in St.Gallen lebt. Er fühlt sich und das Restaurant mit der Stadt verbunden. Abgesehen von Hummer, Oktopus und Kaviar kommen Früchte, Gemüse sowie das Fleisch aus der Schweiz.

Schon zwei Monate vor dem Grand Opening haben Marco Ecknauer, der selbst gerne kocht, und sein Küchenteam in einer gemieteten Küche zusammen experimentiert, um das kulinarisch kreative Menü zu realisieren. «Wir haben viel Zeit investiert, um unseren Gästen ein einzigartiges Menü präsentieren zu können.» Der langfristige Plan von Marco Ecknauer wäre, ein zweites Lokal in St.Gallen zu eröffnen: Eine Bar mit einem einzigen Koch und einem schlanken Menü, wo die Wünsche der Gäste vor ihnen zubereitet werden.

Neben dem Küchenteam, bestehend aus fünf Personen, arbeiten noch vier weitere im Service. Das «Ikra» hat von Dienstag bis Donnerstag von 11.30 bis 22 Uhr und am Freitag und Samstag von 11.30 bis 23 Uhr geöffnet. Jeden Sonntag kann man zudem von 10 bis 14 Uhr frühstücken. Marco Ecknauer sagt: «Alle, die in das Restaurant hineinkommen, haben andere Emotionen. Genau das ist das Ziel – wir wollen unsere Gäste auf eine Reise mitnehmen.»