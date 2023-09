GASTRONOMIE «Papagei»-Wirte hören auf, «Naz» montags geschlossen: Was los ist mit den St.Galler Traditionsbeizen Das Restaurant «National» ist montags wegen Personalmangel nicht mehr geöffnet, Lars Mollinger verlässt das Restaurant «Papagei». Setzen die aktuellen Probleme der Branche nun auch St.Galler Traditionslokalen zu?

Lars Mollinger verlässt das Restaurant Papagei per Ende November und sucht nach einem neuen Lokal. Bild: Arthur Gamsa

Er hat gerade Stress, «viele Gäste». Es ist nicht Mittagsessen- und auch nicht Abendessenszeit, es ist 10 Uhr morgens. «Können Sie in einer Stunde noch einmal anrufen?», sagt Lars Mollinger vom Restaurant «Papagei». Das Geschäft scheint gut zu laufen. Kaum vorstellbar, dass er und seine Partnerin Ende November aufhören hier zu wirten. Doch, ist so, bestätigt er später.

Der «Papagei» ist eine aussergewöhnliche Beiz. Viel Holz, viel alter Charme. Und das an einer der verstecktesten Adresse mitten in der Altstadt. Hinterlauben 4. Neben dem Restaurant gibt es hier einen Saal und einen historischen Gewölbekeller. Als sei die Zeit stehen geblieben.

Ist sie nicht. Im Dezember 2019 haben Mollinger und seine Partnerin das Lokal übernommen. Sie mieten es von der Brauerei Schützengarten, die wiederum mietet es von der Hausbesitzerin Cerevisia AG. Die Firma gehört einer Studentenverbindung. «Vier Monate lang hat alles geklappt. Wir hatten einen guten Lauf. Dann kam Corona. Wir sind ins Minus gerutscht und mussten unseren Koch und unseren Kellner entlassen», blickt Mollinger zurück.

Auch nach Corona habe es Rückschläge gegeben. «Zuerst ein Wasserrohrbruch, dann der Umbau des Lifts. Wir mussten den Betrieb jeweils schliessen, die Miete und Nebenkosten trotzdem tragen», sagt Mollinger.

«Notbremse» gezogen

Die Kosten für Miete, Strom, Gas und Warmwasser seien «extrem hoch», sagt Mollinger. Der «Papagei» sei ein «tolles Lokal». «Aber das Haus ist um 1400 erbaut worden und trotz Renovationen alt. Der Gewölbekeller ist sanierungsbedürftig und wir haben immer wieder Probleme mit der Lüftung. Alles Punkte, die den hohen Mietzins nicht rechtfertigen», sagt Mollinger. Deshalb habe er «die Notbremse gezogen und gekündigt».

Studentenverbindungen schätzen das gemütliche Ambiente des Restaurants «Papagei» seit langer Zeit. Sie treffen sich dort zu ihren Stämmen. «Die Stämme bringen Umsatz. Nur fanden sie früher häufiger statt und es nahmen mehr Menschen teil», sagt Mollinger.

Dass er den «Papagei» aufgeben muss, stimmt Mollinger traurig. «Wir arbeiten montags bis freitags fünfzehn Stunden am Tag und haben vier Jahre lang jede Energie in dieses Restaurant gesteckt.» Auch seien viele Studierende und treue Mittagsgäste unter den Kunden, mit denen sie sich gut verstünden. «Ich mag das familiäre an diesem Lokal», sagt er.

Mollinger will in der St.Galler Gastronomie bleiben. «Wir suchen ein Lokal mit tragbaren Miet- und Nebenkosten», sagt er. Kochen werde er auch dort Cordon bleu, Leberli und Hackbraten, Gutbürgerliches eben.

«Neuer Wirt ab Dezember»

«Dass Lars Mollinger und Linda Gmeiner das Restaurant «Papagei» verlassen, bedeutet nicht, dass es schliesst. Am 1. Dezember wird es mit neuem Gastgeber wieder aufgehen», sagt Peter Schefer, Leiter Liegenschaften der Brauerei Schützengarten. Man stecke in den letzten Verhandlungsgesprächen, der Vertrag sei noch nicht unterzeichnet.

Das Konzept des «Papagei» sei teilweise von der Hauseigentümerin, der Cerevisia AG, vorgegeben, so Schefer weiter. Im Restaurant würden viele Stämme stattfinden, viele Studierende verkehren. «Es wird hier deshalb kein Fine-dining geben, auch keinen Take-away. Man wird wieder gutbürgerlich essen können.»

Lars Mollinger und Linda Gmeiner öffnen das Lokal am Wochenende für Veranstaltungen ab 15 Personen, sonst bleibt es geschlossen. Angedacht sei, dass der neue Pächter nur noch eineinhalb Tag Pause mache, sagt Schefer. «Natürlich sind wir als Getränkelieferantin an möglichst langen Öffnungszeiten interessiert. Letztlich hängen sie aber von den Bedürfnissen der Gäste und der nach wie vor schwierigen Personalsituation in der Gastronomie ab. Da wollen wir nicht dreinreden.» Das Restaurant «Papagei» befinde sich in gutem Zustand. «Der Mietpreis ist angemessen», sagt Schefer.

«Das gute Team pflegen, das ich habe»

Seit einem Jahr schon ist die alteingesessene Bar August im Bermudadreieck geschlossen. Neu bleibt das «National», eine weitere St.Galler Beizeninstitution, montags geschlossen. Sind das die Nachwehen von Corona? Raffen sie nun Traditionslokale dahin? «National»-Pächter Philipp Frei beschwichtigt: Seinem Lokal gehe es gut, er spüre nur den Fachkräftemangel. «Wir bekommen Bewerbungen. Sie entsprechen aber nicht unseren Anforderungen.» Wenn doch, würden Bewerberinnen und Bewerber nicht zum Vorstellungsgespräch oder zum Probearbeiten erscheinen. «Oder beim Probearbeiten fehlt die Harmonie.»

Philipp Frei hat mit seiner Frau das Traditionslokal «National» im Januar 2023 übernommen. Nun bleibt das Restaurant am Montag geschlossen. Bild: Arthur Gamsa

«Ich will das gute Team pflegen, das ich habe», sagt Frei. Bevor er an sechs Tagen pro Woche 16 Stunden im «National» stehe und seinen Angestellten ebenfalls Übermenschliches abfordern müsse, schliesse er lieber die Beiz für einen Tag. Am Montag. «Der war schon immer entweder top oder flop.» Das Geschäft konzentriere sich nun auf fünf Tage. «Es gibt weniger Zeiten, zu denen das Restaurant leer ist. Die Mitarbeitenden sind besser ausgelastet», sagt Frei.

Auch wenn der Wirt des Restaurants «Papagei» erst im November wechsle, er spüre die Auswirkungen bereits. «Einige Stämme orientieren sich neu und fragen bei uns an.»

Weniger Betriebstage, längere Ferien

Stecken St.Galler Traditionsbeizen in der Krise? «Ich glaube nicht», sagt auch René Rechsteiner, Wirt des Restaurants «Bierfalken» und Präsident von Gastro Stadt St.Gallen. Dass viele Restaurants fünf statt sechs Tage offen hätten, sei ein «normaler Vorgang in Zeiten des Fachkräftemangels und nach der Pandemie». Das «Fondue Beizli», die «Alte Post», das «Bäumli», alle zwei Tage pro Woche geschlossen. Es gebe überhaupt nur noch wenig Restaurants in der Stadt, die Gäste an sechs oder sieben Tagen begrüssen würden. «Weniger Arbeitstage – weniger Personal nötig. Ausserdem vereinfacht das die Planung», sagt Rechsteiner.

Junge Gastronomiemitarbeitende würden heute lieber nur noch 80 als 100 Prozent arbeiten, sagt Rechsteiner. «Also öffnet man als Gastronom das Lokal halt nur noch an fünf Tagen. Dann funktioniert der Betrieb auch mit weniger Stellenprozenten.» Er beobachte ausserdem, dass viele Restaurants ihre Betriebsferien en bloc gestalten. «Bezieht jeder aus dem Team im Sommer drei Wochen Ferien, braucht er nachher nur noch zweimal eine Woche. Diese Ferienlösung strapaziert den Betrieb weniger und erleichtert die Einsatzplanung.»

Freier Samstagabend: Attraktiv für Mitarbeiter

Einige Betriebe würden sonntags und montags schliessen, andere montags und dienstags. «Hängt ganz von den umsatzstärksten Tagen des jeweiligen Lokals ab.» Vom gutbesuchten Samstagabend würden viele Gastronomen nach wie vor profitieren wollen. «Mitarbeiterfreundlich sind Arbeitswochenenden natürlich nicht», sagt Rechsteiner. Der «Bierfalken» sei deshalb schon seit zwanzig Jahren samstags ab 17 Uhr geschlossen. Die Mitarbeitenden seien spätestens um 17.30 Uhr zu Hause und hätten damit drei freie Abende pro Woche. «So bleibt man als Arbeitgeber attraktiv und zeitgemäss. Das stellt bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden einen Vorteil da», sagt Rechsteiner.

René Rechsteiners «Bierfalken» ist schon seit Jahren am Samstagabend geschlossen. Das sei mitarbeiterfreundlich, sagt der Präsident von Gastro Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Auch mit einem guten Lohn lasse sich das Image des Gastgewerbeberufs aufpolieren, ist er überzeugt. Wer einige Jahre Berufserfahrung vorweise, verdiene im Service «5000 Franken plus». Rechsteiner: «Ein Küchenhilfsarbeiter steigt mit dem gesetzlichen Minimallohn von 4000 Franken Lohn ein – ohne entsprechende Ausbildung in der Gastronomie. Ich kann nicht verstehen, weshalb es immer heisst, wir seien eine schlecht zahlende Branche.»

Zu hohe Mietzinsen?

Umsatzbeteiligung, wie sie Zürcher Gastronomen eingeführt haben und mit der es ein Kellner diesen Sommer auf ein Monatssalär von 16’500 Franken geschafft haben soll, beurteilt der Präsident von Gastro St.Gallen kritisch, auch wegen Streit- und Stresspotenzial. «Wenn es nur um Umsatz geht, verschärft das die Rivalität unter den Mitarbeitenden. Wem teile ich das Bankett zu? Wem eine andere, weniger erfolgversprechende Aufgabe? Das bringt Zunder und Unruhe ins Team.»

Das Wirtepaar des Restaurants Papagei stemmt den Betrieb selbst, abgesehen von einer Küchenhilfe. Sie suchen nun ein Restaurant, das weniger Fixkosten verursacht. «Die Mietzinsen in der Innenstadt sind tendenziell an der oberen Grenze für uns Gastronomen. Auch die exorbitanten Strompreise geben uns zu denken und wir wünschen uns von den Behörden eine gedeckelte Lösung», sagt Rechsteiner.

Dabei hat Standortförderer Samuel Zuberbühler erst vor ein paar Wochen an einem Treffen der Gewerbetreibenden betont: «Die Mietpreise in St.Gallen sind fair, wenn nicht sogar tief im Vergleich mit ähnlich grossen Städten.» Rechsteiner kontert, Zuberbühler habe bei dieser Aussage wohl vergessen, dass die Gastronomie «eine Billig-Margen-Branche» sei.

Er blickt zudem etwas neidisch nach Winterthur, «einer sehr pulsierenden Metropole». Dort würden die Autos nicht aus dem Zentrum vertrieben wie hier. «In St.Gallen haben die Verantwortlichen das weniger gut gelöst. Auch das schadet der Gastronomie.»