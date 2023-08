GASTRONOMIE Empanadas und Antipasti: Im neuen «Bistrot A.Punto» in St.Gallen gibt's von allem etwas – ganz nach dem Leben der Gastgeberin Perla Mennillo verwöhnt ihre Gäste im «Bistrot A.Punto» mit einer Mischung aus italienischen-argentinischen Gerichten – eine Idee, die aus ihrem eigenen international-geprägtem Leben entsprungen ist.

Die gebürtige Dominikanerin Perla Mennillo ist mit einem Italiener verheiratet und hat eine Vorliebe für Argentinien. Bild: Benjamin Manser



Das neue «Bistrot A.Punto» an der Gartenstrasse 8 am Rande der St.Galler Innenstadt bietet ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Seit Mitte März verwöhnt Gastgeberin Perla Mennillo ihre Gäste mit einer Mischung aus italienischen und argentinischen Gerichten. Für den aussergewöhnlichen Mix gibt es mehrere Gründe: Die gebürtige Dominikanerin wohnt seit 27 Jahren in der Schweiz, ist mit einem Italiener verheiratet und hat eine Vorliebe für Argentinien. Mennillo sagt:

«Ich wollte den Leuten etwas bieten, das es in St.Gallen noch nicht gibt.»



Dem wird das «Bistrot A.Punto» gerecht. Das Menu ist einfach. Ein Höhepunkt: die Empanadas. Die gefüllten Teigtaschen sind von Hand gemacht und werden im Offen gebacken – «nicht frittiert», hält Mennillo fest. Die Füllung kann von Fleisch über Gemüse oder Fisch so ziemlich alles beinhalten.

«Am traditionellsten ist gehacktes Rindfleisch, das in etwas Butter und einer Gewürzmischung gegrillt wurde.»

Auch dem Teig wird viel Aufmerksamkeit geschenkt. Er führt nach dem Verzehren nicht zum Sodbrennen, eine Seltenheit bei Empanadas, die oft Schweineschmalz enthalten. Zudem gibt es Antipasti, Pasta und Panini. Mennillo bedient ihre Gäste im Lokal und bietet zudem Take-away und einen Lieferdienst an. Auch gibt es im Geschäft importierte Waren wie Kaffee, Mate-Tee oder Panettoni zu kaufen.



Ehemann kommt aus der Gastronomie

Unterstützung erhält Perla Mennillo von ihrem Mann Guglielmo Mennillo, der das «Abbraccio» an der St.Jakob-Strasse führt. Er wählt die Produkte aus, mit denen gekocht wird und bestimmt, welche argentinische Weine serviert werden.

Zum «A.Punto»-Team gehören ausserdem Köchin Giorgia und Koch Nito. Allerdings steht Perla Mennillo auch selber viel in der Küche. Das Kochen hat sie vor allem von ihrer Mutter und Grossmutter gelernt. «Sie assen gern gesund, oft vegetarisch und legten grossen Wert auf frisches Gemüse», sagt sie. Fleisch gab’s bei Mennillo zu Hause selten – Fisch allerdings fast zwei Mal die Woche. So ernährt sie sich auch heute.



Guglielmo, Perla Mennillos Ehemann, ist für die Weinselektion im «Bistrot A.Punto» zuständig. Bild: Benjamin Manser



Langjährigen Traum erfüllt

Ein eigenes Lokal zu betreiben war ein langjähriger Traum der 49-Jährigen. «Wir hatten diesen Standort schon seit einiger Zeit im Visier», sagt sie. Aber als die Räume vor zwei bis drei Jahren zum ersten Mal frei standen, habe der Preis einfach nicht gestimmt. Erst im vergangenen Jahr sei alles zusammengekommen.

«Irgendwann ging auf einmal alles sehr schnell. Wir mussten innerhalb von wenigen Wochen einen Vertrag unterschreiben. Was etwas Mut verlangte – aber es wert war.»



Das Geschäft läuft derzeit gut. Den ganzen Nachmittag kommen Kundinnen und Kunden, um etwas zu trinken, zu essen oder um Empanadas-to-go abzuholen. Dazu einen Kaffee. Und vielleicht eine Tango-Mate. «Einige sind Stammkunden», sagt Perla Mennillo. Dabei handle es sich um Leute, die im Haus wohnen, in der Bank oder im Migrationsamt um die Ecke arbeiten.

«Die Gastronomie ist natürlich ein heikles Geschäft. Aber wir haben das Gefühl, dass wir gut gestartet sind.»