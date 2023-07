Gastronomie Nachdem der «Sonnenhof» in Henau abbrannte: Wirtin eröffnet im «Bahnhöfli» in Arnegg ein neues Thai-Restaurant Kanlaya Boonchan hat in Henau im «Sonnenhof» ein Thai-Restaurant geführt. Es brannte im Januar dieses Jahres jedoch ab. Mit ihrem Mann hielt sie Ausschau nach einem neuen Lokal – und wurde in Arnegg fündig. Am 1. August eröffnet sie im ehemaligen «Bahnhöfli» das Restaurant Thai-Kitchen Boonchan.

Köchin Kanlaya Boonchan (rechts) mit einer Mitarbeiterin in ihrem neuen Restaurant in Arnegg. Bild: Rita Bolt

«Mir ist wichtig, dass die Gäste glücklich sind, wenn sie bei mir gegessen haben», sagt Kanlaya Boonchan. Sie liebe es zu kochen und bereite jedes Menü selber zu. Sie habe die thailändische Küche von ihrer Grossmutter gelernt, die im Urwald in Krabi im Süden Thailands gewohnt und alle Gewürze selber angepflanzt habe. Sie selber sei ebenfalls im Urwald aufgewachsen, ohne Strom und fliessendes Wasser.

In ihrer Küche im ehemaligen «Bahnhöfli» Arnegg ist alles zweckmässig eingerichtet. In einer Ecke stehen grosse Gläser mit Gewürzen, importiert aus Thailand, genauso wie die Enten, die wahlweise für die Gerichte gebraten werden. Poulet und Rind stammen aus der Schweiz. «Meine Frau kocht das beste Gäng Paneng», sagt Boonchans Gossauer Ehemann Markus Eicher. Das ist ein Curry mit Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Paprika, Kokosmilch, wahlweise mit Fleisch oder Garnelen. «Für mich darf es nicht scharf sein», sagt Eicher und lacht. Denn auch «nicht scharf» sei für ihn schon scharf. Welches Gericht mag die Köchin am liebsten? «Gelber Curry süss-sauer mit Gemüse und Fisch, so wie man ihn in Südthailand kocht», antwortet Kanlaya Boonchan.

Curry mit Fleisch, Tofu oder Gemüse

Das Thai-Restaurant ist frisch renoviert: neuer Boden, neue Decke, neue Theke und neues Mobiliar. Es hat 82 Sitzplätze; wenige sind draussen. Die Thailänderin hat Hilfe von zwei Thaifrauen, Pin und Tum. Die Speisekarte hat einiges zu bieten. Beispielsweise Hauptspeisen wie grüner Curry Gäng Klau mit Aubergine, roter Curry Gäng Phet mit Zucchini, gelber Curry Gäng Lüang mit Süsskartoffeln, alle wahlweise mit Fleisch, Gemüse, Ente, Garnelen oder Tofu. Und alles von «nicht scharf» bis «Thai».

«Wir haben einige Gäste, die jeweils Thai bestellen. Das ist sehr scharf», sagt Kanlaya Boonchan. Angeboten werden als Vorspeisen verschiedene Suppen: Tom Ka Gai (Kokosmilchsuppe), Zitronengrassuppe Tom Yam Gung oder die Wan Tan Suppe mit Teigtaschen. Auf der Speisekarte stehen auch Glasnudel-, Mango oder Papaya-Salat. Für die Kleinen gibt es Nudeln mit Gemüse und Poulet oder gebratenen Reis mit Gemüse.

Thai-Restaurant in Henau brannte ab

Die fröhliche Köchin Kanlaya Boonchan ist keine Unbekannte in der Region. Sie hat in Henau im «Sonnenhof» ihr Thai-Restaurant geführt. Im Januar dieses Jahres ist das Restaurant jedoch komplett abgebrannt. Das Ehepaar hat alles verloren, alle persönlichen Sachen sind verbrannt. Ausser einigen Kleidern, die in einem Koffer verstaut waren. Die Brandursache sei bis heute noch nicht bekannt. Das Ehepaar hat dann nach einem neuen Restaurant gesucht. Es verrät, dass es sich schon vor ein paar Jahren für das «Bahnhöfli» in Arnegg interessiert habe. Damals sei es aber verpachtet gewesen. Jetzt hatte es Glück, es war frei. Übersehen werden kann das thailändische Restaurant nicht: Auf dem Vorplatz stehen zwei rote Tuk-Tuk als Dekoration. Das Thai-Kitchen Boonchan ist ab dem 1. August wieder geöffnet.