Gastronomie Nach fast drei Jahren Leerstand: Im ehemaligen Café Restaurant Signal in Rorschach eröffnet im März wieder ein Café mit Kinderspielecke Vor rund drei Jahren wurde das Café Restaurant Signal in Rorschach geschlossen. Nun kehrt dort wieder Leben ein: Voraussichtlich ab März wird ein neues Café Kundinnen und Kunden empfangen.

Hier kehrt bald wieder Leben ein: das ehemalige Café Restaurant Signal in Rorschach. Bild: Michel Burtscher

Im Jahr 2019 schloss das damalige Café Restaurant Signal in Rorschach seine Türen. Der letzte Kaffee und das letzte Einerli waren getrunken worden. Seither stand die Beiz an prominenter Lage leer. Doch wer in den letzten Wochen daran vorbeilief, der konnte nicht übersehen, dass sich hier etwas tut. Es wurde geschraubt und gehämmert. Die Fensterfronten erstrahlen seit kurzem in neuem Glanz, auch innen wurde gebaut.

Familie aus Rorschach führt das Café

Und tatsächlich: Im Lokal an der Signalstrasse kehrt bald wieder Leben ein. Das bestätigt Roman Küng, Leiter Asset Management Immobilien bei der Tellco Immobilien AG in Baar. Geplant ist demnach ein Café mit Spielecke und «Wohlfühlcharakter». Es soll Kaffee und Softgetränke geben sowie ein kleineres Verpflegungsangebot mit beispielsweise Kuchen oder Waffeln. Auch Businessplätze mit Internet seien vorhanden.

Das Interieur werde frisch daherkommen. Da einige bauliche Teile das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hätten, seien umfassende Instandstellungen notwendig gewesen, schreibt Küng weiter. Künftig werde das Café von einer Familie aus Rorschach geführt. Die Schlüsselübergabe an die neue Mieterschaft fand am Dienstag statt. Eröffnet wird das Lokal voraussichtlich im März.

Kein einfaches Pflaster

Zuletzt hatten Marko Milosevic und seine Mutter Marja den Betrieb rund 15 Jahre lang geführt. «Die Gastrolandschaft in Rorschach hat sich von Grund auf verändert», sagte Marko Milosevic nach der Schliessung. Als er und seine Mutter Marja den Betrieb übernahmen, entschieden sie sich für die Beibehaltung des typisch schweizerischen Konzepts, wie er es nannte. Doch die Stammkundschaft sei immer älter geworden. Viele zogen ins Altersheim oder verstarben. Neue Stammkunden zu gewinnen, gelang den beiden nicht. Die jüngere Generation bevorzuge eine andere Küche und für eine Umstellung habe das Geld gefehlt.