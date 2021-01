Gastronomie Mitten im dichten Schneetreiben vergibt der Rorschacher Stadtrat das Strandbadrestaurant an einen neuen Pächter Im Herbst hat die Stadt Rorschach entschieden, das Restaurant im Strandbad und die Herberge an Dritte zu vermieten. Nun hat die Konplanum RLG GmbH aus Rorschacherberg den Zuschlag erhalten.

Stadtpräsident Robert Raths, Strandbad-Betriebsleiter Christian Schmuki und Restaurant- und Herbergenpächter Reto Lütschg (von links). PD/Stadt Rorschach

(sk/jw) Auf die Ausschreibung im vergangenen Oktober hätten sich eine «stattliche Anzahl» von Bewerberinnen und Bewerbern gemeldet. An seiner letzten Sitzung habe der Stadtrat nun die Herberge und das Restaurant des Strandbads an die Konplanum RLG GmbH aus Rorschacherberg vergeben. Reto Lütschg, Gesellschafter und Geschäftsführer, verfüge über langjährige Erfahrung in der Konzeption, Planung und Durchführung von Anlässen. Lütschg ist in Rorschacherberg wohnhaft.

Option auf weitere drei Jahre

Der Stadtrat sei überzeugt, dass Reto Lütschg aufgrund seiner bisherigen Tätigkeiten und Erfahrungen die Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringe, den anspruchsvollen Aufgaben eines Gastgebers gerecht zu werden und freue sich auf die Zusammenarbeit.

Der Mietvertrag läuft ab 1. April und sieht eine Vertragsdauer von drei Jahren vor. Er enthalte eine Option zur Vertragsverlängerung um weitere drei Jahre. Neben einer Grundmiete sehe er auch eine variable Mietkomponente aus der Beherbergung und der Restauration vor.

Strandbad bleibt bei der Stadt

Das Strandbad selber verbleibt in der Verantwortung der Stadt. Bereits Ende des letzten Jahres habe man mit Christian Schmuki einen erfahrenen Fachmann als Betriebsleiter gewinnen können.