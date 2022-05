Gastronomie Mit Fleisch, Käse oder Spinat: Im «Bruder Burek» gibt es traditionelles Gebäck aus dem Balkan Der Burek ist längst in der Schweiz angekommen. Bisher war das Hefeteiggebäck aus dem Balkan vorwiegend in Kebabläden zu finden, frisch hergestellt wurde es aber kaum. Anders ist das beim St.Galler Imbiss «Bruder Burek». Ein Blick hinter die Theke.

Der Duft von frisch gebackenem Burek liegt in der Luft. Aus den Lautsprechern dröhnt typische Balkanmusik. An einer runden Holztafel verewigt sind Ortschaften des ehemaligen Jugoslawiens: Bihac, Banja Luka, Split, Sarajevo.

Wer den Laden «Bruder Burek» betritt, fühlt sich ein wenig «wie dunne». So beschreibt es Mitbesitzer Mirza Sakic und meint damit den Balkan und den unverkennbaren Charakter einer Buregdzinica. Einem typischen Imbissladen auf dem Balkan, der ausschliesslich Bureks im Angebot hat.

Der typische Burek ist wie eine Schnecke zusammengerollt. Bild: Denis Nikocevic

Während in Zürich und Luzern bereits erste solche Läden bestehen, suchte man diese in der Ostschweiz bislang vergeblich. Wohl stehe der Burek in vielen Kebabläden auf der Speisekarte. In den meisten Fällen handle es sich dabei aber um ein Tiefkühlprodukt, meint Mehdin Sakic. «Ein solches sucht man bei uns vergeblich, wir haben keine Kühltruhe.» Der 27-jährige Informatiker ist wie sein Bruder Mitinhaber von «Bruder Burek». Zusammen mit Mutter Amira führen sie den Laden in St.Gallen.

Burek oder Börek Als Burek wird in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens ein Teiggericht bezeichnet, das auf runden Backblechen gebacken und traditionell mit Fleisch gefüllt wird. Das Wort selbst ist türkischen Ursprungs und bedeutet ‹belegtes Blätterteiggericht›. Abgeleitet ist es vom Wort Börek aus der türkischen Küche. (lex)

50 Blech pro Tag

Ist die Ostschweiz offen genug für einen eigenen Burekladen wie Zürich? Sie seien sich bewusst gewesen, dass etwas Neues die Gefahr der Abweisung und des Misserfolgs mit sich bringe, sagt der 29-jährige Mirza Sakic. Doch wer hier lebe, spüre den Wunsch nach Modernisierung. Bevor sie ihren Imbiss eröffneten, haben sie ihre selbst gemachten Bureks von Freunden und Schneiderkunden ihres Vaters verkosten lassen. «Als das Feedback durchwegs positiv war, wussten wir, dass unsere Spezialität Anklang finden wird. Damit war alles bereit für einen Familienbetrieb wie den unseren.»

Um den Kundinnen und Kunden möglichst ein Gefühl der Nähe zu vermitteln, haben sie sich beim Namen bewusst für das Wort «Bruder» entschieden:

«Wer zu uns kommt, soll sich zu Hause fühlen. Also wie, wenn man zu seinem Bruder oder seiner Schwester zum Essen vorbeikommt.»

Und so ist es auch. Die Sakics vermitteln als Gastgeber ihre Heimat vom ersten Augenblick an, wenn man durch die Ladentür tritt. Im Imbiss selbst herrscht keine Hektik, es ist kein Kommen und Gehen. Im Gegenteil: Die Besucherinnen und Besucher verweilen, schwatzen, geniessen das Essen.

Das Trio ist fokussiert bei der Arbeit. Dass sie ein eingespieltes Team sind, ist unübersehbar. Eine Hand hilft der anderen. Niemand steht rum. Und so kommt es auch mal vor, dass der jüngere Bruder Mehdin nicht nur hinter der Theke steht und das Hefeteiggebäck verkauft, sondern dieses auch selber herstellt. «Unsere Bureks werden täglich frisch hergestellt. 50 Blech pro Tag. Da reichen zwei Hände nicht immer aus.»

Der Teig muss für den Burek besonders dünn sein. Bild: Raphael Rohner

Nur mit Mutters geheimer Gewürzmischung

Mit «Bruder Burek» versuchen die Sakics, die Balkanküche direkt in die Ostschweiz zu bringen. Wie gut gelingt ihnen das? «Bislang super. Wir sind selber überrascht, wie gut das Essen bei den Leuten ankommt», gesteht Mehdin Sakic. Seit der Eröffnung vor gut drei Monaten werde der Laden förmlich von hungrigen Kundinnen und Kunden überrannt.

Das hatte Folgen. Und zwar positive. Sie seien mit der Produktion kaum mehr nachgekommen. Ursprünglich hätte nämlich nur Mutter Amira die Bureks herstellen sollen. Nach wenigen Tagen mussten aber auch Mehdin und sein Bruder Mirza mithelfen, um den Kundenandrang einigermassen in den Griff zu bekommen. Wer nun glaubt, die Herstellung der Balkanspezialität sei ein Kinderspiel, irrt. Besonders das Ausrollen des feinen Teigs erfordert viel Fingerspitzengefühl und Übung. In Italien gebe es den Pizzaiolo, auf dem Balkan eben den Burekmeister, erklären die Brüder unisono.

Die Hüterin des geheimen Gewürzrezepts: Mutter Amira stellt den Teig sowie die Bureks täglich frisch her. Bild: Raphael Rohner

Und so will nicht nur das Handwerk gelernt sein, auch die richtige Mischung der Zutaten ist für das Gelingen entscheidend. Das weiss auch Mutter Amira und verwendet für die Bureks nur ihre geheime Gewürzmischung. Die Frage, ob sie nach einem speziellen Rezept arbeite, verneint sie. Sie wiege nichts ab, sondern gebe alles nach Gefühl bei.

«Am wichtigsten ist sowieso, dass man mit dem Herzen dabei ist. Dann gelingt jeder Burek.»

Der Balkan bietet mehr als nur Gastarbeiter

Inhaber von «Bruder Burek»: Mirza und Mehdin Sakic. Bild: Denis Nikocevic

Frische ist nicht das einzige Prädikat, womit der St.Galler Laden an der Rorschacher Strasse 123 wirbt. Ihr Produkt ist auch nachhaltig, traditionell und schmeckt immer anders. «Jeder Burek ist ein Unikat», betont Mehdin Sakic sichtlich stolz.

Die Familie will mit ihrem Betrieb nun ein beständiges Angebot in der Stadt St.Gallen schaffen und zugleich ein altes traditionelles Handwerk aus dem Balkan etablieren. Viele würden immer nur an Hilfsarbeitskräfte oder Cevapcici denken, wenn sie vom Balkan sprechen, erklärt Mirza Sakic und betont: «Diese Länder bieten so viel mehr – vor allem die Küche ist sehr vielfältig. Wir wollen die Ostschweizer Foodszene gerne damit bereichern.»

Ein Blech Burek reicht für vier Personen. Bild: Raphael Rohner

Und so stehen im «Bruder Burek» die Hefeteigschnecken auf der Theke. Täglich frisch gefüllt mit Hackfleisch, Fetakäse, Spinat oder Kartoffeln warten sie auf Kundschaft. Hungern muss hier niemand, der Laden hat von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Eine Portion wiegt 250 Gramm. Das ganze Blech – es hat einen Durchmesser von 39 Zentimeter – reicht für ungefähr vier Personen. Wer will, kann seinen Burek auch vorbestellen oder liefern lassen.

So gelingt der Burek auch in deiner Küche:

Was bei der Herstellung eines typisches Bureks beachtet werden muss, erklärt Amira Sakic im Video: