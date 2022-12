Gastronomie Laotische Spezialität nach Familienrezept: An der Bahnhofstrasse in St.Gallen hat das Bistro Mama Laos eröffnet Die Familie Vilaysane führte früher einen Asia-Shop an der Bahnhofstrasse. Diesen hat sie nun zu einem Bistro umfunktioniert. Seit Ende November wird dort ein traditionelles Suppengericht aus Laos serviert.

Geschäftsführer Ly-Ming Vilaysane übernahm beim Umbau des ehemaligen Asia-Shops seiner Familie die Rolle des Bauleiters. Bild: Davide De Martis

Im Bistro, das vor einem Monat an der Bahnhofstrasse 17 eröffnet wurde, riecht es nach Curry und asiatischen Gewürzen. Das «Mama Laos» hat am 23. November seine Türen geöffnet. Im Familienbetrieb wird eine laotische Spezialität serviert: Khao Poon, auf der Karte als «Mamas Curry» aufgelistet.

Die Suppe stammt aus dem südostasiatischen Raum, wo sie je nach Land unter anderen Namen bekannt ist. Sie beinhaltet Curry, Reisnudeln, Sojasprossen, Bananenblüten, Kohl, Karotten, Thai-Basilikum und Minze. Phetsamorn Vilaysane, Köchin und «Mama» des Bistros, bereitet die Suppe nach ihrem Familienrezept zu.

Die Suppe wird schon am Morgen zubereitet, damit sich die Geschmäcker der Zutaten und Gewürze entfalten können, sagt ihr Sohn Ly-Ming Vilaysane. In Laos werde die Suppe normalerweise lauwarm serviert. Für die Kundschaft in St.Gallen wird sie aber heiss zubereitet.

Vom Asia-Shop zum Bistro

Das Gericht habe er noch auf keiner Speisekarte in der Schweiz gefunden, sagt Ly-Ming Vilaysane. Auf dem eigenen Menu sind zwei Varianten aufgeführt: eine mit Poulet aus der Schweiz und eine mit Tofu. Da einige der verwendeten Pasten tierische Produkte enthalten, haben die Vilaysanes mit alternativen Gewürzen eine möglichst authentische Version des Khao Poon für Veganerinnen und Veganer ausgetüftelt.

Das «Mama Laos» liegt an der Bahnhofstrasse 17 – gleich neben der Boutique von Tochter Ly-Ling Vilaysane. Bild: Davide De Martis

In Zukunft möchte die Familie Vilaysane aber auch andere Gerichte servieren. Zuerst ginge es aber darum, sich in der Gastrobranche zu finden, sagt Ly-Ming Vilaysane. Seine Familie ist neu in diesem Feld tätig. Aus diesem Grund hat das Bistro für den Anfang noch kurze Öffnungszeiten. Es ist jeweils mittwochs bis freitags von 11.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Ab 1988 betrieb die Familie einen Asia-Shop in der Brühlgasse. 1996 zogen sie mit ihrer Filiale, die sie nun umfunktioniert haben, an die Bahnhofstrasse. 1994 eröffneten die Vilaysanes ein weiteres Geschäft in Kloten.

Von dort beziehen sie auch den Grossteil ihrer Zutaten. Kao Vilaysane, der Vater von Ly-Ming, ist für die Versorgung des «Mama Laos» zuständig. Er, seine Frau und ihr Sohn führten auch den St.Galler Asia-Shop gemeinsam. Wegen ihres Alters und da viele Grossanbieter mittlerweile ein breites Sortiment an asiatischen Zutaten anbieten, schlossen Phetsamorn und Kao Vilaysane die Filiale in St.Gallen.

Heimeliger Mix aus Tradition und Moderne

Ly-Ming Vilaysane sieht den Wandel als Chance: Gemeinsam mit seinen Eltern eröffnete er das Bistro. Während des Umbaus übernahm er die Rolle des Bauleiters. Das «Mama Laos» sei aber nicht nur sein Projekt: «Es ist ein Projekt meiner Mutter. Sie wollte den Menschen schon seit ihrer Ankunft im Jahr 1980 in der Schweiz die laotische Kultur näherbringen.»

Langsam spreche sich herum, dass das Bistro neu eröffnet hat. Bis jetzt sei vor allem Laufkundschaft auf das «Mama Laos» aufmerksam geworden. Die Einrichtung des Bistros ist traditionell asiatisch angehaucht, aber doch modern. Die Wände wurden mit Moosflächen begrünt. Nun hofft die Familie Vilaysane, künftig noch mehr Gäste begrüssen zu dürfen.