Gastronomie «Lärmklagen haben nicht zugenommen»: Stadt zieht positive Bilanz zu mediterranen Nächten in kühl-verregnetem Sommer 29 Gartenbeizen duften in den Sommermonaten erstmals bis 1 Uhr nachts öffnen. Das Pilotprojekt mit den sogenannten mediterranen Nächten ging in diesem Sommer reibungslos über die Bühne – ohne Lärmklagen und sonstige Beanstandungen. Allerdings fehlte etwas Essenzielles: Das mediterrane Wetter.

Die Tage, an denen man bis spätabends draussen auf der Gasse sitzen konnte – wie hier im Bermudadreieck –, waren in diesem Sommer rar. Bild: Ralph Ribi

Einen mediterranen Sommer stellt man sich anders vor. An einem einzigen Tag knackte das Thermometer im vergangenen Juli in der Stadt St.Gallen die 25-Grad-Marke. Laue Sommernächte, in denen man mit einem kühlen Bier oder einem Glas Wein auf einer Restaurantterrasse sitzen konnte, waren rar – und das ausgerechnet im Sommer, in dem in der Stadt der zweijährige Versuch mit den sogenannten mediterranen Nächten startete.

29 Gastrobetriebe zwischen Altstadt und Güterbahnhof beteiligten sich am Pilotprojekt. Bis anhin mussten sie ihre Terrassen und Gärten um 22 Uhr schliessen. Neu konnten sie zwischen Anfang Juni und Ende August an Freitagen und Samstagen bis 1 Uhr nachts draussen wirten. Nun zieht die Stadt in einer Medienmitteilung eine positive Bilanz für den ersten Sommer – allerdings ohne Angaben zu machen, welchen Einfluss das nicht sehr sommerliche Wetter auf das Pilotprojekt hatte.

Sonja Lüthi, Stadträtin. Bild: Tobias Garcia

Auf Anfrage sagt die zuständige Stadträtin Sonja Lüthi, das Wetter sei an den Wochenenden nicht top, aber mehrheitlich trocken gewesen: «Wir haben gute Rückmeldungen von den Gastronomen bekommen. Sie schätzen die erweiterten Öffnungszeiten und wollen den Versuch fortführen.»

Klar ist jedenfalls, dass das Pilotprojekt nicht zu einer erhöhten Lärmbelastung geführt hat. So gingen gemäss Medienmitteilung weder vermehrte Klagen von Anwohnerinnen und Anwohnern ein, noch lieferten die an verschiedenen Orten durchgeführten Lärmmessungen entsprechende Ergebnisse.

Probleme im Bermuda-Dreieck haben andere Ursache

Die Lärm- und Litteringprobleme, die im Juni im Bermudadreieck auftraten, führt Sonja Lüthi auf einen «coronabedingten Nachholbedarf» zurück. Mit dem Projekt der mediterranen Nächte hätten sie nichts zu tun, im Gegenteil, betont sie. «Wir beobachten, dass sich die Situation eher beruhigt, wenn die Leute länger sitzen bleiben können, als wenn sie durch die Gassen ziehen und dort weiterkonsumieren.»

Für sie ist klar: «Wir sind auf gutem Weg.» Die Einschätzungen, die von Vertreterinnen und Vertretern der Quartiervereine und der Gastrobetriebe eingeholt wurden, seien durchwegs positiv ausgefallen. Der Pilotversuch soll deshalb im kommenden Sommer im gleichen Rahmen fortgesetzt werden. Wie es nach der zweijährigen Pilotphase weitergeht, ist noch offen. Die längeren Öffnungszeiten müssen längerfristig über eine Baubewilligung geregelt werden, wie Lüthi sagt.

«Positive Erfahrungen aus dem Pilotversuch sind sicher eine gute Basis für einen positiven Entscheid.»

Gastro-Präsident: «Man hat einen Effekt gespürt»

René Rechsteiner, Gastropräsident und «Bierfalken»-Wirt. Bild: Ralph Ribi

Die längeren Öffnungszeiten im Freien sind ein alter Wunsch vieler Wirte im St.Galler Stadtzentrum. Gastropräsident und «Bierfalken»-Wirt René Rechsteiner spricht von einer «guten Geschichte». Für ihn persönlich hat sich zwar im vergangenen Sommer nichts verändert, weil er im «Bierfalken» schon vorher über eine Aussenbewilligung bis 1 Uhr nachts verfügte. Dennoch hat Rechsteiner einen spürbaren Effekt ausgemacht – und dies trotz regnerisch-kühlem Wetter. «Die Stadt ist lebendiger geworden», bilanziert er.

«Die Gäste hatten Spass, die Touristen haben das wahrgenommen, und für die Gassen war es eine Aufwertung.»

Kritischer äussert sich dagegen Wirtin Astrid Kuhn vom Restaurant La Verità am Gallusplatz. Sie sagt, sie werde die Bewilligung für den Pilotversuch im nächsten Jahr nicht mehr beantragen. Der Grund: «Unsere Gäste bleiben bis 23 Uhr, ziehen dann weiter oder gehen nach Hause.» Es rentiere sich für sie nicht, länger offen zu haben. Ausserdem würden sich am Freitagabend junge Leute bei der Linde auf dem Gallusplatz versammeln und Musik laufen lassen. «Es herrscht dann eine ganz andere Atmosphäre.» Es sei nicht mehr die gemütliche Stimmung, die ihr Publikum suche. Auch wenn sich die mediterranen Nächte für sie nicht ausgezahlt haben, betont Astrid Kuhn: «Für andere Restaurants sind sie bestimmt sehr wertvoll.»

Zu wenig schöne Nächte für eine Bilanz am Gallusplatz

Jürg Diggelmann, Präsident Quartierverein St.Mangen. Bild: PD

Barbara Deuber, Co-Präsidentin des Quartiervereins Gallusplatz, kann nicht sagen, ob sich Anwohnerinnen und Anwohner über laute, lange Nächte aufgeregt haben. Aufgrund des Wetters sei es schwierig, eine Bilanz zum Pilotversuch der mediterranen Nächte zu ziehen.

«Es gab so wenige warme und trockene Nächte, dass wir die Situation gar nicht richtig beobachten konnten.»

Es seien darum auch keine Rückmeldungen aus dem Quartier gekommen. «Wir müssen es nächstes Jahr nochmals versuchen, dann werden wir sehen, wie es läuft.» Man wolle dem Projekt schliesslich eine Chance geben.

In der nördlichen Altstadt hat man mit den mediterranen Nächten bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, wie Jürg Diggelmann vom Quartierverein St.Mangen sagt. Die Zahl der Betriebe, die neu eine Bewilligung erhalten haben, sei gering.

«Grosse Ansammlungen mit zahlreichen und lauten Gästen, wie wir sie teilweise aus dem Bermudadreieck kennen, sind ausgeblieben.»

Zudem hätten die Betriebe die Auflage gehabt, nur bis 00.30 Uhr zu bedienen, und es durften keine Getränke über die Gasse verkauft werden. Diese Auflagen hätten sich bewährt. «Nach unserer Auffassung müssen sie künftig auch für Betriebe gelten, die schon vor dem Pilotversuch länger draussen wirten durften.» Ab nächstem Juni wird es mit den mediterranen Nächten weitergehen – hoffentlich dann bei angenehmeren Temperaturen.