Gastronomie Kränzlin schliesst völlig überraschend: Der beliebte St.Galler Kebabladen ist vom einen Tag auf den anderen zu Beim Vorbeigehen wundern sich viele: Der beliebte und stets gut frequentierte Kebabladen Kränzlin beim Schibenertor in St.Gallen ist zu.

Derzeit geschlossen: Der St.Galler Kebabladen Kränzlin. Bild: Sandro Büchler

Die Fenster sind von innen mit Folie abgedeckt. Fünf grosse Topfpflanzen verbarrikadieren den Eingang zum Gastrobetrieb und zur Terrasse. Die grossen Sonnenschirme liegen nebeneinander am Boden. Seit Anfang Woche ist das Restaurant geschlossen. Weshalb, ist unklar. Die Gerüchteküche brodelt.

Da das «Kränzlin» bis zuletzt rund um die Uhr geöffnet hatte, war es entsprechend nicht nur bei Nachtschwärmern beliebt, sondern auch bei Schicht- oder Nachtarbeitenden. Es war der einzige Restaurantbetrieb in der St.Galler Innenstadt, der auch in den frühen Morgenstunden offen hatte.

Seit 1999 besitzt Orhan Dogan die Liegenschaft an der Augustinergasse 1, worin einst das legendäre Stadtrestaurant Kränzlin beheimatet war. An der Brühlgasse hat Dogan 1994 den vermutlich ersten Kebab der Ostschweiz eröffnet, den «Joker Grill». Seit 2011, als Dogan das Lokal im Erdgeschoss des prominenten Hauses am Schibenertor verpachtet hat, konzentriert er sich mit seinen Söhnen auf den Bar- und Hotelbetrieb in den oberen Etagen des Hauses.