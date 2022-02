Gastronomie Im Linsebühl dreht sich der Fleischspiess wieder: Am Donnerstag hat im ehemaligen «Limon» ein neuer Kebabladen aufgemacht Layla Binidyan und Aran Khabel sind neue Inhaber des Kebabladens an der Linsebühlstrasse 32. Damit treten sie in die Fusstapfen des stadtbekannten Vorbesitzers Mahmut Özdemir. Das «Box» will mit dem Delikatessen-Kebab überzeugen.

Layla Bindiyan und Aran Khabel sind Inhaber des neuen Kebabladen Box Take-Away. Bild: Joshua Lindenmann

An der Linsebühlstrasse 32 hat am Mittwoch im ehemaligen «Limon» ein neuer Kebabladen eröffnet, das «Box». Dies, nachdem der Kultkebabladen seine Türen im vergangenen Oktober für immer schliessen musste. Geführt wird der neue Imbiss von Layla Bindiyan und ihrem Mann Aran Khalel. Auf die Frage, ob sie keinen Respekt davor habe, in die Fusstapfen einer lokalen Berühmtheit zu treten, antwortet sie:

«Was gewesen ist, ist gewesen.»

Sie habe Vertrauen in ihr Team, denn alle Mitarbeiter haben schon Erfahrung mit dem Betrieb eines Kebabladens. «Der Rhythmus stimmt und die Leute kennen sich schon untereinander», sagt Bindiyan. Auch ihr Mann und Geschäftsführer Aran Khalel arbeitet schon einige Zeit in der Gastronomie. «Wir leben schon sieben Jahre in St.Gallen und darum hatten wir Lust, etwas Neues auszuprobieren», sagt Bindiyan. Nach der Besichtigung von mehreren Standorten haben ihnen dann die Räumlichkeiten im Linsebühl am Besten gefallen.

Kebab als Delikatesse

«Wir wollen den Kebab als Delikatesse anbieten», sagt Bindiyan. So gibt es bei ihnen Kebabs aus einem Dutzend verschiedener Länder zu kaufen. Im Angebot ist auch ein St.Galler Kebab. Daneben gibt es Pizze, Pides und Burger. Auch Salat ist dabei: «Salat wird in der Schweiz fast schon verlangt», sagt Bindiyan. Die Zutaten für ihre Menus sollen möglichst frisch und lokal sein. Das Brot backen sie selber. Als vegetarische Menus bieten sie Falafel und Salate an.

An der Linsenbühlstrasse 32 hängen zur Eröffnung Ballone. Bild: Joshua Lindenmann

Vergangenheit als Pflegehelferin

Die ehemalige Pflegehelferin hat schon viel Erfahrung im Umgang mit Menschen: «Ich habe schon immer gerne mit Menschen gearbeitet.» Als zweifache Mutter von noch kleinen Kindern wird sie sich aber hauptsächlich im Hintergrund halten. «Ich werde nur da sein, wenn ich gebraucht werde.»

In das Lokal wurde einiges an Arbeit investiert. Die Wände und die Decken wurden komplett renoviert. Auch die Toiletten wurden erneuert. Stühle und Tische sind auch neu. «Wir wollten es möglichst modern einrichten», sagt Binidyan. Werbung machen sie vor allem über Instagram und Tiktok. Geplant ist auch, bei der Kantonsschule ein Plakat aufzuhängen. Wie schon früher im «Limon» sollen Kantonsschülerinnen und Kantonsschüler schon bald wieder den Laden füllen.