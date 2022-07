Gastronomie «Ich bin überzeugt von dem neuen Konzept»: Proper Pizza schliesst nach nur sechs Monaten, nun gibt's ein neues Steakhouse in St.Gallen Bei der Liegenschaft am Unteren Graben 1 gibt es schon wieder ein neues Restaurant. Nachdem die Proper-Pizza-Filiale bereits nach wenigen Monaten schliessen musste, meldete sich der Mieter mit einem neuen Konzept zurück: Kürzlich hat an der Adresse das Senso Steakhouse eröffnet.

Statt Pizzas gibt es am Unteren Graben nun Steaks. Bild: Sandro Büchler

Am Unteren Graben 1 in der Stadt St.Gallen scheint kein Restaurant wirklich lange durchzuhalten. Ende 2021 schloss die Filiale von Stripped Pizza infolge Lockdown. Begründung: Durch das Home-Schooling käme die Hauptzielgruppe, nämlich die vielen St.Galler Studenten nicht mehr im Restaurant vorbei. Danach versuchte ein neuer Mieter sein Glück an dem Standort. Und es war direkt der nächste Pizzaladen: Proper Pizza. Der St.Galler Ableger der kosovarischen Kette öffnete Ende November seine Türen für die hiesigen Kunden.

Doch auch dies hielt nicht lange und gut ein halbes Jahr nach Eröffnung waren die Fenster wieder abgeklebt, und suchte man im Internet nach «Proper Pizza» stand in roten Buchstaben: «vorübergehend geschlossen». Auch diese Pizzeria scheiterte, sich im Zentrum der Gallusstadt zu etablieren.

Schon wieder eine neue Mieterin

Ärgerlich muss das auch für die Swiss Life sein, der die Liegenschaft gehört. Auf Anfrage schreibt der Lebensversicherungskonzern: «Swiss Life ist an langfristigen, nachhaltigen Mietverhältnissen interessiert, da Immobilien für uns eine wichtige Kapitalanlage zugunsten unserer Versicherten sind, deren Gelder wir über viele Jahrzehnte anlegen.» Im Zentrum stünden dabei die laufenden Erträge in Form von Mieteinnahmen, die sehr gut zu den langfristigen Verbindlichkeiten aus ihrem Versicherungsgeschäft passen würden.

Umso besser für das Unternehmen, dass an dem Standort schnell ein neues Restaurant öffnete. Denn kurze Zeit, nachdem das Proper-Pizza-Logo verschwand, hing ein neuer Schriftzug an der Fassade. Darauf zu lesen: «Steakhouse Senso Nikkei Cuisine». Auf seiner Website wirbt das Restaurant mit seinem innovativen Menü, das zum einen aus Nikkei – einem Mix aus der peruanischen und japanischen Küche – und zum anderen aus klassischen Steaks und Koteletts vom Dry-Aged-Rind besteht.

Damals bei der Neueröffnung von «Proper Pizza». Das Restaurant war nur wenige Monate geöffnet. Bild: Pascal Keel

Laut der Kommunikationsverantwortlichen von Swisslife, Tatjana Schachenmann hat sich der Mieter aber nicht geändert, nur das Restaurant selbst:

«Es besteht unverändert ein laufendes Mietverhältnis mit dem gleichen Mieter. Dieser hat vor kurzem mit einem neuen Konzept wieder eröffnet»

«Überzeugt von neuem Konzept»

Auf Anfrage sagt der ehemalige Geschäftsführer von Proper Pizza: «Ein Pizzaladen konnte sich an dem Standort nicht durchsetzen, da es rundherum sehr viele langjährige Pizzerien gibt.» Beim Steakhouse handle es sich hingegen um ein neues und besonderes Konzept.

So sieht das neue Lokal von innen aus. Bild: PD

Die neue Geschäftsführerin, die ebenfalls nicht mit Namen genannt werden möchte, ist ebenfalls sehr zufrieden mit dem bisherigen Betrieb: «Unsere Gäste waren bis jetzt alle begeistert, das gibt auch uns Freude und Motivation.» Für St.Gallen habe sie sich entschieden, weil es in der Nähe kein vergleichbares Lokal gebe.

«Zudem ist die Lage an diesem Standort perfekt.»