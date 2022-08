Gastronomie Ein langersehnter Treffpunkt fürs Quartier: Das Café Grund hat am Samstag in Abtwil eröffnet Im Wohnquartier Grund gibt es ein neues Café. Der Familienbetrieb an der Hauptstrasse 66 in Abtwil soll in erster Linie Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers eine gemütliche Alternative zum Brunchen, Mittagessen und Verweilen bieten.

Leyla Sebebli und Burcu Boylu sind Inhaberinnen des neuen Café Grund in Abtwil. Bild: Lilli Schreiber

Wer am Samstag in der Gemeinde Gaiserwald, auf der Hauptstrasse von Abtwil nach St.Gallen unterwegs war, dem dürfte an der Weggabelung, gegenüber des Schulhauses Grund, eine Menschentraube aufgefallen sein. Das Café Grund lud am 20. August nach langer Vorbereitung zur Eröffnung ein.

Die beiden Inhaberinnen und Schwägerinnen, Leyla Sebebli und Burcu Boylu, blicken mit Freude auf das vergangene Wochenende zurück. Von neun Uhr morgens bis in den Abend standen die beiden in der Küche und hinterm Tresen ihres neuen Cafés, um die vielen Gäste zu bedienen. Angekündigt wurde die Eröffnung auf Instagram. Die Website des Cafés wird derzeit noch vorbereitet.

Viel Unterstützung durch die Familie erfahren

Von dem Ansturm, der sich am Samstag in ihrem Café ereignet hat, seien die beiden Inhaberinnen freudig überrascht gewesen, sagt Boylu. An die 400 Gäste sind es am Samstag und Sonntag gewesen. Unter ihnen nebst vielen Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers Grund auch Gäste aus den umliegenden Gemeinden sowie der Stadt St.Gallen.

«Alleine am Samstag haben wir zirka 150-mal die Kaffeemaschine betätigt», sagt Sebebli und zeigt auf eine silberne Siebträgermaschine, die gut sichtbar hinter dem Tresen positioniert ist.

Auf den Kaffee haben die beiden ihr Hauptaugenmerk gelegt. Boylu sagt: «Wir wollten den besten Kaffee in der Region haben.» Das sei den beiden nach ausgiebiger Suche auch gelungen, findet sie. Auch Leyla Sebeblis Ehemann, Oktay Sebebli, hat bei der Realisierung des Cafés mitgeholfen.

Für die Tage rund um die Eröffnung hat sich der Swisscom-Mitarbeiter zwei Wochen Urlaub genommen, um seiner Frau und seiner Schwester unter die Arme zu greifen. Für den Tag der Eröffnung hätten sie zusätzlich vom Rest der Familie viel Unterstützung erfahren. Leyla Sebebli sagt: «Alle haben mitgeholfen, sogar die Kleinen.» So auch Boylus drei Kinder.

Eine Alternative bieten

Die Idee für das Café Grund kam bei Leyla Sebebli und Burcu Boylu schon vor längerer Zeit auf. Sebebli sagt: «Uns ist aufgefallen, wie umständlich der Weg zum Bäcker oder in ein Café besonders mit unseren beiden Kleinkindern jeweils ist. Wir haben uns schon lange eine Alternative in der Nähe von unserem Wohnort gewünscht.» Diese Alternative haben Sebebli und Boylu nun selbst geschaffen.

Aber nicht nur sie selbst, sondern auch das ganze Quartier Grund solle von dem Standort und ihrem Angebot profitieren können, so Boylu. In erster Linie ist das Café als Treffpunkt gedacht, den sich die beiden Inhaberinnen schon lange für ihr Quartier gewünscht haben. Sebebli sagt:

«Unser Café wird durchs Quartier leben.»

Bei den Öffnungszeiten werde der Familienbetrieb in Zukunft sehen, wo der Bedarf liege und sich dementsprechend anpassen, sagt sie weiter. Vorläufig hat das Café Grund Dienstag bis Freitag zwischen halb acht Uhr morgens bis 19 Uhr abends geöffnet. An den Wochenenden jeweils von acht bis drei Uhr nachmittags.

Alle zwei Wochen solle das Café am Samstagabend bis jeweils neun Uhr geöffnet bleiben, so Sebebli. Sie sagt: «Durch die Nähe zum Wohnquartier können die Gäste auch einmal länger sitzen bleiben und ihren Wein geniessen.»

Die Familientradition fortführen

Der Weg in die Gastronomie und speziell in das Geschäft mit Backwaren komme nicht von ungefähr, berichtet Oktay Sebebli. So habe sein Grossvater 1971 in Istanbul eine Bäckerei und Konditorei eröffnet. Sebeblis Vater habe dort oft ausgeholfen als Jugendlicher. In der Schweiz hätten seine Eltern dann in Degersheim ein Restaurant betrieben, erzählt er. Seine Frau Leyla Sebebli, die vor vier Jahren aus Deutschland in die Schweiz gezogen ist, hat in Stuttgart eine Bäckerei geführt.

Burcu Boylu führt die Leidenschaft ihres Grossvaters fort, indem sie für ihr Café Grund nun Kuchen und Torten backt. Der Geheimtipp der beiden Inhaberinnen bleibe aber der hausgemachte Cheesecake, verrät Boylu. Für Feiern und andere Anlässe kann man das Café Grund jeweils am Samstag- und Sonntagnachmittag auch mieten. Zudem bieten die Inhaberinnen nebst einem Catering-Service auch einen Torten-Service an.

Um einen Teil ihrer türkischen Herkunft auch ins Café Grund zu tragen, gibt es neben türkischen Tortellini natürlich auch einen echten türkischen Kaffee.