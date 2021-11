Gastronomie Die Spezialität ist der Sesamrand: «Proper Pizza» zieht ins St.Galler Stadtzentrum Am Unteren Graben 1 in St.Gallen eröffnet wieder ein Pizzalokal: Auf «Stripped Pizza» folgt «Proper Pizza». Damit ändert sich die Menukarte. Statt veganen und vegetarischen Kombinationen gibt es ab Ende November Pizzas mit BBQ, Cheeseburger, White Chicken und Sesamrand.

Eröffnung ist am 20. November: Neues Pizzalokal versucht sein Glück an prominenter Adresse am Unteren Graben 1 in St.Gallen. Bild: Pascal Keel

Am Schibenertor – in einem Gebäude an prominenter Lage am Unteren Graben 1 – geht es mit Pizza weiter. Auf «Stripped Pizza» folgt «Proper Pizza». Ein Banner, das über dem Eingang hängt, kündigt die Neueröffnung per 20. November an.

«Die Mietverträge sind unterzeichnet», sagt Geschäftsführer Himarjot Salihu auf Anfrage. Er führt derzeit eine «Proper-Pizza»-Filiale an der Stationsstrasse beim Bahnhof Bruggen – die erste und bisher einzige in der Schweiz. Bei «Proper Pizza» handelt es sich um ein Franchise-Konzept, das seit 20 Jahren existiert und seinen Ursprung im Kosovo hat. Dort kenne jeder die Pizza-Kette, sagt Salihu, der ursprünglich selbst aus dem Kosovo stammt.

Unterdessen gibt es weltweit rund 30 Filialen von «Proper Pizza», unter anderem in Albanien, Mazedonien, Neuseeland und England. Die Pizza ist laut Salihu nicht typisch italienisch, eher amerikanisch. Sie kommt vom Blech und nicht aus dem Holzofen. Am besten verkaufe sich die «Pizza Proper» mit Sesamrand, der Spezialität des Hauses. Auf der Menukarte finden sich zudem ungewöhnliche Kombinationen wie Pizza Cheeseburger, Pizza Chicken BBQ oder Pizza Macho mit Machosauce.

Geschäft in Bruggen wird geschlossen

Sein Geschäft im Quartier Bruggen hat Salihu im November vor einem Jahr eröffnet – kurz vor dem zweiten Beizen-Lockdown. Er zog einen Lieferservice auf, der gut angelaufen sei. Nun sei die Zeit reif, um an einen grösseren und zentraleren Standort umzuziehen. Denn: «In Bruggen hat uns die Laufkundschaft gefehlt.» Die dortige Filiale wird er per 20. November schliessen.

Für Salihu ist es ein grosser Schritt. Bisher hat er in Bruggen einen Aushilfsfahrer angestellt. Nun vergrössert er sein Team. Am neuen Standort im Stadtzentrum will er acht bis zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigten. Die Stellen sollen demnächst ausgeschrieben werden, wie er sagt. Auch die Einrichtung am Unteren Graben 1 steht noch bevor. Sie soll nach Vorgaben der Pizza-Kette mit offener Küche erfolgen. Salihu ist zuversichtlich, das Geschäft am neuen Standort zum Laufen zu bringen. «Wenn es keinen dritten oder vierten Lockdown gibt, sollte das klappen.»

Lockdown wurde dem Vormieter zum Verhängnis

Dem Vormieter, der Pizzakette «Stripped Pizza», war die Coronakrise zum Verhängnis geworden. Drei Jahre lang war sie in der Liegenschaft am Unteren Graben eingemietet, die dem Lebensversicherungskonzern Swiss Life gehört. Per Ende September musste sie die Türen schliessen. Angelika Morant, CEO von «Stripped Pizza», sagte gegenüber dieser Zeitung, die Schliessung sei «pandemiebedingt» erfolgt. Während des Lockdowns habe man versucht, einen Lieferservice aufzubauen. Doch der Kundenstamm der Pizza-Kette war noch klein, die Miete im Verhältnis zum Umsatz zu hoch. Fortan will sich «Stripped Pizza» auf die verbleibenden Filialen in Basel und Zürich konzentrieren. Und am St.Galler Schibenertor wird mit «Proper Pizza» ein weiteres Pizzalokal sein Glück versuchen.