Gastronomie Die Schlossherrschaft zieht weiter: Brigitte und Daniel Schneider verlassen nach zwölf Jahren das Schloss Oberberg in Gossau Zwölf Jahre lang waren Brigitte und Daniel Schneider Jentsch Gastgeber im Schloss Oberberg in Gossau. Hier haben sie zahlreiche Anlässe durchgeführt – unter anderem auch ihre eigene Hochzeit. Ende Jahr hören sie auf.

Das Schloss Oberberg war zwölf Jahre lang das Zuhause des Gastgeberpaars. Bild: Donato Caspari

Brigitte und Daniel Schneider schwärmen von ihrer Hochzeit 2014. Sie haben sich das Jawort im eigenen Schloss gegeben – auf Schloss Oberberg. «Im schönsten Schloss in der Ostschweiz», sagt Brigitte Schneider mit einem Lächeln. Die Alte Garde Oberberg hat uniformiert fünf Böllerschüsse abgefeuert, der Lichtkünstler Gerry Hofstetter hat das Schloss in schönsten Farben erstrahlen lassen. Zwölf Jahre waren Brigitte und Daniel Schneider Gastgeber auf Schloss Oberberg. Ende Jahr werden sie es verlassen.

«Wir haben lange hin und her überlegt», sagen sie. «Hier steckt unser Herzblut drin», sagt die Gastronomin. Doch die vergangenen Jahre und die letzten zwei Coronajahre seien nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen. Sie hätten einiges an Energie geraubt. «Wir hatten die Verantwortung für mehr als 15 Mitarbeitende und vier Lehrlinge. Glücklicherweise mussten wir niemanden entlassen.»

Von Aufbruchstimmung ist derzeit im Schloss nichts zu spüren. Die Ritterstube und die angrenzende Abt-Beda-Stube sind mit vielen Osterhasen und Ostereiern romantisch dekoriert. An den Wänden hängen trotz farbenfroher Osterdekoration die Bilder mit den Ahnen des Schlosses oder genauer gesagt der Burg. Nicht dekoriert sind der Gerichtssaal und die angrenzende Folterkammer mit dem «Angstloch» und der «Prangersäule».

Jährlich 100 Hochzeiten auf Schloss Oberberg

Umso bunter und heimeliger ist es in der Bot-Künzle-Stube, dem offiziellen Trauzimmer des Standesamtes Gossau. «Jährlich werden bei uns etwa 100 Trauungen abgehalten. Die Kapelle mitgezählt», sagt Daniel Schneider. Dazu kämen Taufen, Geburtstage, Seminare, Diplomfeiern, Firmenanlässe und die eigenen Veranstaltungen; jährlich würden etwa 15 Events durchgeführt. Brigitte Schneider liebt vor allem die Frauenanlässe. Die Walpurgisnacht am 29. April sei mit etwa 80 Frauen bereits ausgebucht. Die Gastgeberin sagt:

«Ich werde diese Events vermissen.»

Vermissen werden sie auch das «Gruseldinner» mit mystischer Musik und Schauspieler Florian Rexer. Gespielt wird dieses Mal «Der schwarze Abt» von Edgar Allen Poe. Beliebt seien zudem die Schlossführungen oder die literarischen Abende.

Brigitte und Daniel Schneider wollen in der Region bleiben und dereinst selbst als Gäste im Schloss einkehren. Bild: Donato Caspari

Der administrative Aufwand habe in den vergangenen Jahren enorm zugenommen, sagt das Gastgeberpaar. Es macht alles selber: Organisation, Ausschreibung, Durchführung der Anlässe und wenn im Service Not am Mann ist, hilf Daniel Schneider mit. «Ohne das Team und den langjährigen Küchenchef Mario Feistauer würden wir es nicht schaffen», sagt Schneider. Den Schlossgarten hegen und pflegen Schneiders ebenfalls selber. Der Förderverein Schloss Oberberg stellt allerdings sicher, dass das historische Bauwerk, das seit 1927 unter Denkmalschutz steht, in gutem Zustand ist. Das Schloss Oberberg ist seit 1924 im Besitz des Vereins.

Dekorieren ist zur Passion geworden

Die Auftragsbücher des Schlosses sind gut gefüllt, dem Schloss gehe es gut. Aber es sei kein Selbstläufer. «Wir haben es vor zwölf Jahren aus dem Dornröschenschlaf geweckt und sukzessive auf- und ausgebaut», sagt Brigitte Schneider. Das 760 Jahre alte Schloss strahle über Gossau hinaus – bis nach Rorschach. Dort betreibt die Schlossherrin einen Dekoladen mit dem Namen «Verzauberte Momente»; einen gleichnamigen Laden gibt es im Schloss. Viele Dekorations- und Geschenkideen sind im Restaurant und Garten ausgestellt.

Was ist das Erfolgsrezept der Schneiders? «Wir nutzen Synergien», sagt Daniel Schneider, der auch Gastronomieberatungen macht. Wenn jemand im Rorschacher Laden etwas kaufe, erhalte er beispielsweise einen Gutschein für ein Cüpli im Schloss Oberberg. Oder der Gast könne den Osterhasen, der im Restaurant als Dekoration diene, direkt kaufen. Die Idee, die Dekorationsartikel zu verkaufen, sei entstanden, weil im Schloss zu wenig Stauraum vorhanden sei. «Wir haben viele Stammgäste und die Dekoration muss häufig gewechselt werden», sagt Brigitte Schneider, für die das Schmücken der historischen Räume zu einer Passion geworden ist.

Das Schlossgespenst ist gegenwärtig

Mit der Aufgabe des Schlosses werden Schneiders auch die Schlosswohnung im oberen Stock verlassen müssen. Das «Schlossgspänstli» bleibe. Brigitte Schneider betont:

«Ja sicher, wir haben ein Schlossgespenst.»

Angst habe sie nie gehabt. Aber es sei schon besonders, in einem Schloss zu wohnen. Daniel Schneider sagt, dass es manchmal seltsam zu- und hergehe. «Einmal während einer Schlossführung ist in der Folterkammer wie aus heiterem Himmel ein grosser Speer umgefallen.» Es gebe noch viele solcher Episoden.

Wo es Brigitte und Daniel Schneider hinzieht, wissen sie noch nicht genau. Sie wollen in der Region bleiben und dereinst als Gäste im Schloss Oberberg einkehren.