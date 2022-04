Gastronomie Darf man das? Die «Focacceria» wirtet direkt vor der Stiftskirche St.Gallen Bei schönem Wetter steht beim Westeingang der Stiftskirche ein Getränkewagen der «Focacceria». Das löst die Frage aus, inwiefern das Wirten auf öffentlichem Grund erlaubt ist.

Die «Focacceria» betreibt vor der Stiftskirche in St.Gallen bei schönem Wetter einen Getränkewagen. Bild: Samantha Wanjiru

Freunde des Apéros haben seit kurzem die Möglichkeit, bei gutem Wetter auf dem Gallusplatz in St.Gallen ein Erfrischungsgetränk zu geniessen. Denn auf dem Boden des Katholischen Konfessionsteils, hinter der Mauer, die den Gallusplatz und die anliegende Kathedrale trennt, steht am Wochenende ein kleiner grüner Ape. Der dreirädrige Kleintransporter wurde zu einem Mini-Getränkewagen umgebaut. Die «Focacceria», die den Wagen betreibt, bietet dort allerlei Getränke für Passantinnen und Passanten an.

Unter der Woche wird der Stellplatz des Ape, als Parkplatz für Mitarbeitende des Katholischen Konfessionsteils genutzt. «Während der Coronapandemie kam der Inhaber der ‹Focacceria›, Florian Reiser, mit der Idee auf uns zu, einen Getränkewagen auf unserem Parkplatz aufzustellen», sagt Thomas Frank, Verwaltungsdirektor des Katholischen Konfessionsteils. «Da die ‹Foccaceria› auch das Klosterbistro betreibt, das von uns verwaltet wird, haben wir uns entschieden, die Idee mit dem Ape auf unserem Parkplatz umzusetzen», sagt Frank.

Seit 2020 führt Florian Reiser von der «Focacceria» das Klosterbistro. Bild: Ralph Ribi

Der Katholische Konfessionsteil gehe gemeinhin sensibel mit kommerziellen Angeboten auf Boden des Stiftsbezirks um. «Das Angebot ist durch die Zusammenarbeit der ‹Focacceria› mit dem Klosterbistro auf diese beschränkt», sagt Frank. Die Ape werde als ein zusätzlicher Aussenstellplatz des Klosterbistros gesehen. «Durch den Getränkewagen entsteht eine sehr friedliche und freudige Atmosphäre auf dem Gallusplatz. Die Gäste werden dadurch eingeladen, sich miteinander auszutauschen», sagt Frank.

Nach Beschwerden startete der Stadtrat einen Pilotversuch

Da die Ape auf privatem Boden steht, entscheidet der Grundstückbesitzer über die Bewilligung zur Nutzung. Wer nun aber einen Getränkewagen im öffentlichen Raum aufstellen möchte, muss eine Bewilligungen bei der Stadtpolizei St.Gallen beantragen. Der Weg bis zur Erlaubnis gestaltet sich je nach Fall etwas aufwendiger.

Im Jahr 2019 hat der St.Galler Stadtrat ein Pilotprojekt gestartet, das die Nutzung des öffentlichen Raums für kommerzielle Zwecke, sowohl für Gastronominnen und Gastronomen als auch für Detailhändlerinnen und Detailhändler vereinfachen soll. Das Projekt wurde als Reaktion auf Beschwerden von Gewerbetreibenden lanciert, die die Bewilligungspraxis in St.Gallen als restriktiv bezeichneten. Durch die Coronapandemie gab es zuerst keine aufschlussreichen Ergebnisse darüber, ob der Pilotversuch funktioniert. Die Stadt St.Gallen beschloss daraufhin, das Projekt bis 2023 zu verlängern.

Roman Kohler, Leiter Fachstelle Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

«Durch die vom Stadtrat beschlossene Liberalisierung des öffentlichen Raums soll unter anderem das lokale Gewerbe gestärkt werden», sagt Roman Kohler, Leiter der Fachstelle Kommunikation der Stadtpolizei St.Gallen. Die Pilotphase zur einfacheren kommerziellen Nutzung solle darüber Aufschluss geben, ob die getroffenen Massnahmen den öffentlichen Raum beleben. «Gesuchstellende äusserten sich bisher dahingehend, dass sie die vom Stadtrat beschlossenen Massnahmen schätzen», sagt Kohler.

Der Pilotversuch bezieht sich bisher auf die kommerzielle Nutzung von vier Plätzen: vom Marktplatz, dem Vadianplatz beim Einkaufszentrum Neumarkt, dem Scherrerplatz bei der Post Brühltor und der Gutenbergstrasse vor der Hauptpost. «Für die kommerzielle Nutzung dieser Eventplätze kann bei der Stadtpolizei ein Online-Gesuch eingereicht werden», sagt Kohler. Danach werde erst geprüft, ob die Nutzung mit den rechtlichen Grundlagen – etwa dem Immissionsschutzreglement – vereinbar sei. Anschliessend werden Gesuchstellende von einer Sachbearbeiterin oder einem Sachbearbeiter kontaktiert. Diese erteilen dann die Bewilligung.

Auf dem Gallusplatz wird es schon schwieriger

Wer als Gastronom seinen Foodtruck woanders auf öffentlichem Grund, wie beispielsweise dem Gallusplatz, aufstellen möchte, muss beim Bewilligungsprozess höchstwahrscheinlich mit einer Absage rechnen. Denn die Eventplätze der Stadt St.Gallen beziehen sich bisher nur auf die vier genannten Plätze des Pilotprojekts. «Ausnahmen können bei übergeordneten Anlässen oder speziellen Veranstaltungen, etwa Festveranstaltungen oder Jubiläumsanlässen, geprüft werden», sagt Kohler.

Für Gastronominnen und Gastronomen, die bereits eine bewilligte Aussenrestaurationsfläche auf öffentlichem Grund haben, gestaltet sich der Bewilligungsprozess zur Betreibung eines Cateringwagens relativ einfach. «Es benötigt bloss eine Meldung an die Stadtpolizei. Denn ihnen ist es erlaubt, an maximal vier Tagen pro Jahr eine gebührenfreie Veranstaltung oder Aktivität auf dieser Fläche durchzuführen.»