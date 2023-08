Gastronomie Am Freitag eröffnet in Gossau ein neues Café: Zwei bekannte Frauen spannen dafür zusammen Bernies Rutishauser war in der «Moosburg» im Service tätig, Ursula Edelmann-Roncz gehörte der «Hirschen». Jetzt eröffnen sie gemeinsam ein Café.

Pächterin Bernies Rutishauser (links) mit Besitzerin Ursula Edelmann-Roncz im neuen Gossauer Café Zitlos. Bild: Rita Bolt

Das «Zitlos» liegt abseits des Gossauer Zentrums an der Winkelstrasse 1. Bis vor einem Jahr wurde der grosse Raum von einer Computerfirma genutzt – danach stand er leer. Jetzt soll wieder Leben einkehren. Am Freitag wird das Café mit Bar eröffnet.

Im «Zitlos» gibt es 70 Sitzplätze, weitere 24 Plätze hat es draussen, direkt am Dorfbach. Das Lokal ist ohne Schnickschnack modern eingerichtet. «Noch ist nicht alles ganz fertig dekoriert», sagt Pächterin Bernies Rutishauser. Jetzt wolle sie einfach endlich mal starten. Sie freue sich riesig. Die Gossauerin musste sich etwas in Geduld üben, denn ursprünglich war geplant, das «Zitlos» am 3. März zu eröffnen. Es habe Verzögerung mit der Verschreibung gegeben, sagt Besitzerin Ursula Edelmann-Roncz. «Eine Zangengeburt gibt einen guten Start», sagt die Geschäftsfrau lachend.

«Man soll sich wohlfühlen»

Die beiden Frauen sind in Gossau bestens bekannt: Ursula Edelmann-Roncz als Gossauer Gewerblerin, Bernies Rutishauser hat viele Jahren in der «Moosburg» im Service gearbeitet. Als junge Frau habe sie sogar das Restaurant Landhaus an der Bischofszellerstrasse gepachtet, erzählt sie. Jetzt wird sie im «Zitlos» die Gäste bedienen.

Sie versuche es zuerst alleine, sagt Rutishauser. Am Morgen gebe es Znüni, ab den Abendstunden auch mal einen Toast. Es habe allerdings nicht genügend Platz, um weitere Snacks zuzubereiten. Auf einer Seite des Raumes steht eine grosse Bar aus Eichen- und Ulmenholz. Die Tische sind aus Akazienholz gefertigt. Im hinteren Teil wurde eine grosszügige Raucherhöhle angegliedert – im gleichen Stil wie das Café. «In diesem Lokal soll man sich wohlfühlen, ein ‹Firobig›-Bier trinken oder am Sonntagmorgen zum Frühschoppen einkehren», sagt Marcel Richner, der Lebenspartner von Bernies Rutishauser.

«Hirschen» muss einer Überbauung weichen

Die Idee, den leer stehenden Gewerberaum zu einem Café mit Bar umzubauen, hatte Richner und er konnte Ursula Edelmann-Roncz dafür begeistern. Denn das Restaurant Hirschen, das sie vor Jahren der Stadtbühl-Brauerei abgekauft hatte, muss jetzt einer Überbauung weichen. Dieser Tage wird es abgebrochen.

Sie habe sich lange gegen einen Verkauf gesträubt, der «Hirschen» habe ihr viel bedeutet, sagt Edelmann-Roncz. Nun habe sie mit dem «Zitlos» ein neues Projekt und hoffe, dass sich die «Hirschen»-Gäste auch im «Zitlos» wohlfühlten und es wieder einen Stammtisch geben werde.