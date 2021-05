Gastrobranche Nach zwei Frauen übernimmt jetzt ein Wirtepaar im Mörschwiler «Adler» Désirée Lüchinger und Joel Fässler führen das Mörschwiler Restaurant ab Herbst. Noch bis Ende Juni führen Jana Bussert und Daniela Müller das Restaurant.

Désirée Lüchinger und Joel Fässler sind derzeit in Restaurants in St. Gallen tätig. Im September wechseln sie nach Mörschwil. Bild: PD

(gk/mha) Noch bevor die derzeitigen Pächterinnen aufhören, ist bekannt, wie es mit dem Restaurant Adler in Mörschwil weitergeht. Ab dem 1. September wirten Désirée Lüchinger und Joel Fässler in der Beiz, die fürs Dorf sehr wichtig ist. Der «Adler» ist das einzige Restaurant in Mörschwil, das abends offen hat.

Das Paar, das nun übernimmt, verfügt gemeinsam über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie, schreibt der Mörschwiler Gemeinderat im aktuellen Mitteilungsblatt.

Stationen im Hof Weissbad und im Hotel Säntispark

Désirée Lüchinger ist ausgebildete Restaurationsfachfrau mit Weiterbildung zur Betriebsleiterin. Sie war unter anderem im Hof Weissbad tätig. Im «Bären» in Gonten war sie stellvertretende Geschäftsführerin.

Joel Fässler ist in Mörschwil aufgewachsen und ist gelernter Koch. Unter anderem war er im «Anker» in Teufen tätig und im Hotel Säntispark stellvertretender Küchenchef.

Von St.Gallen nach Mörschwil

Ab 2015 führten sie gemeinsam als Restaurantleiter das wiedereröffnete Gasthaus und Hotel Krone in Speicher. Aktuell sind Désirée Lüchinger als Chef de Service im «Brauwerk» und Joel Fässler als Küchenchef im «The Pinch» in St.Gallen tätig.

Jana Bussert und Daniela Müller werden den Schlüssel Ende Juni abgeben. Es seien viele berufliche, private und gesundheitliche Gründe, die zu diesem Entscheid geführt hätten, hiess es im Januar. Damals war bekannt geworden, dass die zwei Pächterinnen aufhören.