GARTENBEIZEN «Sture und unflexible Haltung»: Jungfreisinnige gehen mit dem St.Galler Stadtrat wegen Gastrogebühren hart ins Gericht – dieser verteidigt sein Vorgehen Anders als etwa in Zürich müssen Beizen in St.Gallen diesen Sommer für Aussenbestuhlungen wieder Baugesuche einreichen und Gebühren zahlen. Die Jungfreisinnigen reagieren mit harscher Kritik, der Stadtrat wehrt sich.

Grosszügigere Aussenbestuhlung soll auch nach Corona in St.Gallen möglich bleiben – allerdings wieder nur mit einer Baubewilligung und gegen Gebühren. Bild: Michel Canonica

Die Stadt St.Gallen kommt Wirtinnen und Wirten bei den Aussenbeizen nicht nochmals eine Saison entgegen. Wer seine Fläche im öffentlichen Raum vergrössern will, muss dafür wieder den üblichen Weg mit Baugesuch und Gebühren an die Stadt gehen.

Dies im Gegensatz etwa zu Zürich, das seinen coronageplagten Gastronominnen und Gastronomen eine weitere Saison entgegenkommt und grössere Aussenbeizen mit vereinfachtem Bewilligungsverfahren und gebührenfrei zulässt.

Für die St.Galler Jungfreisinnigen ist das hiesige Vorgehen eine Enttäuschung. Für sie wird St.Gallen so gemäss Mitteilung vom Mittwoch zur «Bünzli-Hauptstadt der Schweiz».

«Grossen Worten müssen Taten folgen»

Die unterschiedliche Haltung der Städte in der Frage grösserer Aussenbeizen hat die SRF-Sendung «10 vor 10» unlängst an den drei Beispielen Zürich, Luzern und St.Gallen publik gemacht. Die St.Galler Jungfreisinnigen reagieren darauf postwendend mit scharfer Kritik an Stadtrat und Stadtverwaltung.

Diese blieben bei ihrem alten bürokratischen Muster. Das sei unverständlich, kritisieren die Jungfreisinnigen: Es sei Zeit, dass der Stadtrat den grossen Worten über St.Gallen als weltoffene Stadt und gesellschaftliches Zentrum der Ostschweiz endlich auch Taten folgen lasse.

Dass der Stadtrat bei der Bewilligung von Aussenbeizen bereits jetzt wieder zur Vor-Corona-Normalität zurückkehre, sei «eine gewaltige Fehleinschätzung», schreiben die Jungfreisinnigen weiter. Es sei wichtig, dass man der Gastronomie einen angemessenen Spielraum biete. Die Jungfreisinnigen kritisieren «die unnötig hohen Bürokratiehürden» in der Stadt. Daran seien auch schon andere Attraktionen wie der Eiszauber auf der Kreuzbleiche gescheitert.

Die Jungpartei fordert daher «eine grundlegende Vereinfachung» der «übermässig komplizierten Gesetze sowie einen schnellen Abbau der aufgepumpten Bürokratie der Stadt». Die Jungfreisinnigen fühlen sich gemäss Mitteilung in ihrem Anliegen durch die städtische Abstimmung vom vergangenen Sonntag bestätigt: Die Stadtsanktgaller Bevölkerung habe sich mit der Ablehnung der Kürzung der Ladenöffnungszeiten «klar für eine lebendige und attraktive Stadt ausgesprochen». Dazu gehöre eine starke Gastronomie in den Gassen.

Der Stadtrat müsse «dem Willen der Bevölkerung gerecht» werden und sich für eine attraktive Stadt einsetzen. Alles andere, so die Jungfreisinnigen, sei nicht zu tolerieren. St.Gallen müsse für Junge und Alte attraktiv werden, derzeit sei die Stadt das weder für die eine noch für die andere Gruppe.

Lüthi: «Halten uns an Rechtssprechung des Bundesgerichts»

Stadträtin Sonja Lüthi, Direktorin Soziales und Sicherheit. Bild: Tobias Garcia

Die zuständige Stadträtin Sonja Lüthi lässt die Kritik aus den Reihen der Jungfreisinnigen nicht gelten: «Wir haben den Gastronominnen und Gastronomen während der Coronapandemie ermöglicht, mehr Platz bei gleichbleibender Anzahl Sitzplätze in Anspruch zu nehmen, weil die Abstandsregeln eingehalten werden mussten.»

Dies sei nun aber nicht mehr der Fall. Der Stadtrat habe das Bild, das die grosszügigen Restaurantaussenbereiche im vergangenen Sommer abgegeben haben, aber auch sehr geschätzt.

«Deshalb war für uns klar, dass wir solche Aussenbestuhlungen weiterhin ermöglichen wollen.»

Dies aber nur über das reguläre Bewilligungsverfahren via Baugesuch. «Das ist laut der Rechtssprechung des Bundesgerichts notwendig. Anwohnenden muss ein Einspracherecht gewährt werden.» Da habe die Stadt St.Gallen genauso wenig Spielraum wie Luzern oder Zürich. Nur habe Zürich sich dafür entschieden, sein «Corona-Gastroregime» noch ein Jahr weiterzuziehen. «Auch Zürich wird zur Bewilligungspraxis zurückkehren müssen.» Warum tut es St.Gallen denn Zürich dieses Jahr nicht gleich?

«Weil wir den Gastronominnen und Gastronomen Rechtssicherheit gewähren möchten.»

Wer weiterhin grosszügiger draussen bestuhlen möchte, dürfe das in aller Regel weiterhin tun, betont Lüthi. Etwa die Hälfte aller Gastrobetriebe in der Stadt, die von den vereinfachten Regeln während der Pandemie profitierten, hätte entweder bereits eine entsprechende Bewilligung erhalten oder befinde sich aktuell im Verfahren. In aller Regel würden diese Gesuche auch positiv beurteilt, sagt Lüthi. «Nur in Einzelfällen sind diese grosszügigeren Aussenbestuhlungen aufgrund äusserer Faktoren nicht mehr möglich.» Das sei etwa der Platzbedarf für Veranstaltungen, die während der Pandemie ausgefallen sind und jetzt wieder stattfinden.

Der Stadt St.Gallen, sagt Lüthi weiter, sei im Grundsatz der Einbezug aller Betroffenen wichtig. Dass sich das lohne, zeige auch das Pilotprojekt Mediterrane Nächte. Damit arbeite man an einer Lösung, die im Sinne aller und am runden Tisch entwickelt worden sei.

«Deshalb gab es auch keine einzige Lärmklage im ersten Jahr des Pilotversuchs.»

In der Stadt Zürich konnte mit dem analogen Pilotprojekt aufgrund von Einsprachen noch nicht gestartet werden, in Luzern steht man vor der Aufgleisung und ist laut Lüthi «sehr interessiert an der St.Galler Vorgehensweise».