Badi-Sanierung Die Garderoben sind verschwunden und die Rooftop-Terrasse ist ein Phantom: Lob und Kritik an der neu gestalteten Badi Rotmonten Die Badi Rotmonten gilt als Architekturikone aus den Fünfzigerjahren. Nun wurde das Hauptgebäude saniert. Markenzeichen der Anlage ist die neue Sonnenterrasse über dem Kiosk. Sie ist einem Schiffsdeck nachempfunden – wird aber kaum benutzt.

Umbau der Badi Rotmonten – der Vergleich Vor der Sanierung Nach der Sanierung Bild: PD

Ein schmales Strässchen führt vom Waldgutweg zur Badi Rotmonten. Wenn man die Treppe runter am Kassenhäuschen vorbei geht, tut sich mitten im Einfamilienhausquartier plötzlich eine weite, grüne Oase auf. In einer sanften Wiesenmulde eingebettet, glitzert das türkisblaue 50-Meter-Schwimmbecken. Die Liegefläche ist etwa doppelt so gross wie in der Badi Lerchenfeld. Die Badi Rotmonten gehört zu den schönsten Badeanlagen der Region - und ist jetzt noch schöner. Sie wurde für 1,6 Millionen Franken saniert.

Unter dem Dach des Hauptgebäudes sind das Kassenhäuschen, dahinter Duschen, Toiletten, Schliessfächer und Lavabos. An den Wänden sind schicke runde Spiegel in diversen Grössen angebracht – einer hat schon einen Riss. «Unser Beautybereich», sagt Roland Hofer, Leiter Bad und Eis. Beim Händewaschen sieht man Bäume und hört Vogelgezwitscher.

Neu wurde für aus Gründen der Gendergerechtigkeit auf separate Bereiche für Frauen und Männer verzichtet – sowohl bei den Wechselkabinen als auch bei den Toiletten. Die separaten Pissoirs sind mit «Urinal» beschriftet. Männer und Frauen erledigen ihr Geschäft nun also einträchtig Kabinenwand an Kabinenwand. Und waschen sich auch an den gleichen Lavabos die Hände.

Durchlässig und luftig: Die sanitären Anlagen mit den eleganten Spiegeln kommen bei den Gästen gut an. Bild: Arthur Gamsa

Seit Anfang Mai erstrahlt die Anlage im neuen Glanz – doch es gibt ein paar Schönheitsfehler. Vermisst werden Umkleidekabinen für Gruppen. Sie sind aus dem Hauptgebäude komplett verschwunden, wie Quartierbewohner bemängeln. Gruppen, Familien, Schulklassen haben kaum mehr Platz, sich umzukleiden. Das tun sie nun unter den Bäumen oder in den Einzelkabinen. «Das können wir mit bestem Gewissen vertreten», sagt Roland Hofer. «Wir hatten im Hauptgebäude begrenzten Platz und haben entsprechend Prioritäten gesetzt.»

Roland Hofer, Leiter Bad und Eis, am Medienrundgang im frisch renovierten Freibad Rotmonten. Bild: Arthur Gamsa

Dafür hat es dort nun acht Warmwasserduschen. Die sind zwar komfortabel. Aber wozu braucht es diesen Luxus in einem Freibad in einer Zeit, in der man Energie sparen soll? Genügen kalte Duschen nicht, um das Chlor abzuduschen? Und warum sind keine Solarzellen auf dem Dach? Das gehe aus statischen Gründen nicht, sagt Stadtbaumeister Christof Helbling - und aus Gründen des Denkmalschutzes. Das Dach wirkt leicht und luftig, fast fliegend. «Dieser Effekt wäre weg, wenn man Solarpanels draufpacken würde.»

Christof Helbling, Stadtbaumeister, zwischen den Wechselkabinen der Badi. Bild: Arthur Gamsa

Badmeister soll vom Büro an den Beckenrand

Die markanteste Veränderung: Das ursprüngliche Sonnendeck über dem Kiosk wurde wieder hergestellt; es ist an ein Schiffsdeck angelehnt. Das Badmeisterbüro, das zuvor darauf thronte wie ein Adlerhorst, wurde abgebrochen. «Der Badmeister sollte nicht im Büro sein, sondern dort, wo es gefährlich werden kann: am Beckenrand», sagt Hofer.

Die neue Rooftop-Terrasse mit Sonnensegel und Säntisblick ist jedoch gähnend leer. Sie sei «ein Phantom», sagen Leute aus dem Quartier: Keine Liegestühle sind auf dem Holzrost, keine Tische, nichts. Die Badegäste könnten da zwar ihre Frotteetücher ausbreiten – das tun sie aber nicht.

Die Badi sei noch nicht komplett fertig, sagt der Bäderchef dazu. «Wir sammeln Erfahrungen und bringen dann allenfalls Korrekturen an.» In einen Briefkasten können Gäste Rückmeldungen einwerfen. Auch Ideen, wie man die neue Sonnenterrasse nutzen könnte, sind erwünscht. «Wir wollen keinen Schnellschuss.»

Stadtbaumeister Christof Helbling, Oliver Seeger, leitender Badmeister der Badi Rotmonten, und Roland Hofer, Leiter Bad und Eis, auf der neuen Sonnenterrasse. Bild: Arthur Gamsa

Das Büro des Badmeisterteams wurde hinter dem Kiosk untergebracht. Es ist eng und dunkel, nur wenig Licht dringt aus winzigen Fenstern in den Raum. Das sei von Architekten gebaut worden, die keine Menschen mögen, sagt eine Person, die darin arbeiten muss.

Luftig, bunt, avantgardistisch

Doch es gibt auch viel Positives. Die neue Badi versprüht wieder den Geist der 50er-Jahre: luftig, leicht, farbenfroh und avantgardistisch, ans Bauhaus angelehnt. Das ist im Sinn des St.Galler Architekturbüros Geisser Streule Inhelder. Es hat den Bau der Architekten Ernst Hänny und Ernest Brantschen aus dem Jahr 1951 wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt. «Hänny verstarb in der Projektierungsphase. Sein Praktikant Ernest Brantschen übernahm und führte das Projekt fertig aus – in einer modernen Architektursprache», sagt Stadtbaumeister Helbling. Brantschen hat auch das «Union»-Gebäude am Marktplatz und die Kirche in Winkeln gebaut.

Das Schwimmbad Rotmonten gehört mit seinem trapezförmigen, weit auskragenden Dach zu den bedeutenden Baudenkmälern der Nachkriegszeit in St.Gallen. Und ist eine der wenigen 1950er-Jahre-Kleinbauten in der Gallusstadt.

Die drei hölzernen Aussenwände der sanitären Einbauten sind neu rot, gelb und blau gestrichen - im gleichen Ton wie die Türen der Garderobenhäuschen. «Das ist typisch für die Fünfzigerjahre», sagt der Stadtbaumeister.

Achtung, nicht berühren: Die Aussenwände sind frisch gestrichen mit einer öligen Farbe. Bild: Arthur Gamsa

Ebenso charakteristisch für die Epoche sind die Wände aus Kalksteinziegeln und das Kassenhäuschen aus Glas und mit Stahlstützen. Auch der schöne weisse Schriftzug ist original aus der Zeit.

Das Kassenhäuschen an der Waldgutstrasse 9 auf dem Weg ins Badevergnügen. Arthur Gamsa / St. Galler Tagblatt

Grosse Bäume spenden in der Badi wertvollen Schatten – und es werden mehr. Im Winter wurden eine Birke, drei Ahorne, vier Linden und drei Eichen gepflanzt.

«Sie wollen Wurst, Wurst, Wurst»

Im Kiosk hat ein neuer Pächter übernommen, Metin Tuncel mit Team. Sie sind an Spitzentagen gefordert, wenn 2500 Leute in die Badi kommen. Dann waren die Glacen auch schon um 16 Uhr ausverkauft. «Auch Nicht-Badegäste sind willkommen», steht auf einem Schild. Sie müssen keinen Eintritt zahlen. Es gibt zwar auch Falafel, aber das gastronomische Angebot ist fleischlastig. «In der Regel kommen Familien. Sie wollen Chicken Nuggets und Pommes frites essen. Und Wurst, Wurst, Wurst», sagt Oliver Seeger, der Leiter des Bads.