Sommerparty Die Strandfestwochen bringen Südseefeeling nach Rorschach: Junge Gangsta-Rapper den Hafenduft auf die Bühne direkt am See Die Strandfestwochen in Rorschach dauern diesmal eine Woche länger und sie werden noch musikalischer. Vom 28. Juli bis 14. August ist aber nicht nur Musik Trumpf. Kulinarische Genüsse und viel Sport ergänzen das Programm. Besucher können sich unter anderem im Stand-Up-Paddling oder Biken versuchen. Pure Entspannung bietet das Sunset Yoga.

OK-Präsident Dario Aemisegger, Stadtpräsident Röbi Raths, Rebecca Häni, bei den Ortsbürgern für Kultur und Gesellschaft zuständig, Ortsbürgerpräsident Claudio Vuono und Sandro Zuberbühler vom Verein Strandfestwochen bei der Programmpräsentation. Bild: Rudolf Hirtl





Die bevorstehenden Sommerferien machen sich auch auf der Agenda bemerkbar. In der Region am See künden sich Anläse an, die für Kurzweil und Unterhaltung sorgen. Nachdem bereits die Veranstalter der Beachtour die Durchführung des beliebten Sportanlasses bekannt gegeben haben, ist nun klar, dass auch die Strandfestwochen in Rorschach stattfinden.

Und dies gleich während zweieinhalb statt wie bis anhin während eineinhalb Wochen, von 28. Juli bis 14. August. «Wir erwarten eine Durchführung der Strandfestwochen, wie man sie aus den Zeiten vor der Pandemie kennt. Wir haben das Programm durch eine breitere Streuung so gestaltet, dass es immer etwas zu erleben gibt und die Peaks an den Wochenenden verkleinert werden», sagt OK-Präsident Dario Aemisegger gestern Vormittag auf dem Hafenplatz in Rorschach, wo die Bühne zu stehen kommen wird.

Das Musikprogramm wird deutlich ausgebaut

Coronabedingt boten die Strandfestwochen vergangenes Jahr ausschliesslich Sportaktivitäten an. Diesmal stehen alle publikumsträchtigen Angebote wie Hafenbar, Hafenbühne und weitere Acts auf dem Programm. Einzig auf das Craft Beer Burger & BBQ Festival wird in seiner bisherigen Form verzichtet, da die Coronarahmenbedingungen den dabei zu erwartenden Besucheransturm nicht erlauben.

Abendliche Stimmung bei den Strandfestwochen 2019. Bild: PD

«Wir haben alle Programmpunkte auf die Covid-19-Bestimmungen designt», sagt Dario Aemisegger und verweist auf das umfangreiche Programm auf der Hafenbühne. «Wir präsentieren 30 Prozent mehr Bands als geplant.» Dies habe zwei Gründe: Einerseits sei eine sehr hohe Zahl an Bewerbungen eingegangen und andererseits sei davon ein grosser Teil von sehr guter Qualität gewesen. «Wir sehen es als Chance und Verpflichtung, mehr Bands als geplant zu präsentieren.»

Der Alltag der Kleinstadt aus der Sicht der Jugend

Eine davon sind die Gangsta-Rapper 2KMafia (31. Juli). Ein junges, aus sechs Rorschacher und St.Galler bestehendes Künstlerkollektiv. In ihren Texten erzählen sie über den Alltag der Kleinstadt aus der Sicht der Jugend. Ihr Sound ist laut Aemisegger perfekt für alle, die sich auf einen fetten «Turnup» freuen. Ihr Youtubevideo zum Song «Hafenluft» haben sie auf Plätzen, Gassen und der Hafenmauer in Rorschach aufgenommen.

«Ich freue mich sehr auf ihren Auftritt. Seit den ersten Strandfestwochen im Jahr 2018 wollen wir nämlich genau das, Bands aus der Region Rorschach»,

so der Ok-Präsident, der sich einen Ruf als Tausendsassa erarbeitet hat.

OK-Präsident Dario Aemisegger Bild: Rudolf Hirtl

Weitere Highlights vom Programm auf der Hafenbühne sind die Auftritte von Private Blend (30. Juli), sechs Vollblutmusiker, die Pure Lebensfreude und geladene Heiterkeit auf die Bühne bringen, Dead Flowers (4. August), die Blues und Bluegrass zum Jodeln bringen, oder Leanna, die am 12. August französischen Folk-Pop am See erklingen lassen.

Stadtpräsident hofft auf Toleranz bei Anwohnern

Mehr Musik bedeutet aber auch unweigerlich mehr Beschallung der umliegenden Häuser. Auf diesem tollen Platz den ganzen Sommer nichts zu machen ist falsch. Wenn wir etwas bewilligen haben wir aber automatisch Freund und Feind. Allerdings gibt es klare Regeln für die Veranstalter und parallel hoffen wir auf Verständnis und Toleranz bei den Anwohnern», sagt Stadtpräsident Röbi Raths.

Der Anlass bringt Leben in die Stadt

Den Stadtrat freue es sehr, dass die Strandfestwochen in gewohnter Manier durchgeführt würden. «Ich danke Dario Aemisegger für die Kreativität und das Engagement zugunsten der Allgemeinheit. Das bringt Leben in die Stadt und so soll es auch sein. Die Beständigkeit des Anlasses zeigt auch, dass es eine gute Sache ist», so Raths.

Claudio Vuono, Präsident der Ortsbürger Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Die Ortsbürger Rorschach unterstützen den Anlass von Beginn an. «Unsere Vorstellungen von der Südsee am Bodensee haben sich mehr als erfüllt. Wir freuen und sehr, dass der Anlass im grösseren Rahmen stattfinden kann», sagt Ortsbürgerpräsident Claudio Vuono.

Bei Regen bleiben die Strandfestwochen geschlossen

Die Strandfestwochen haben täglich ab 11.30 Uhr mit Food- und Getränkeangebot geöffnet und das Festivalgelände ist frei zugänglich. Alle Angebote sind kostenlos, teilweise mit Kollekte. Über die Festivaldauer sind Gäste eingeladen, die Spezialitäten präsentieren. Es sind dies Brauereien, Mostereien, Destillerien, Mineralwasserquellen und Foodanbieter. Es gibt Italian, Mexican und Asian Days. Stand Up Paddling, eine Wakeboard Show sowie die kostenlosen Sunset-Yoga-, SUP- und Bike-Angebote runden das Programm ab. Bei schlechten Wetterbedingungen (Regen) bleiben die Strandfestwochen geschlossen. Dies wird jeweils auf der Website und den Social Media kommuniziert.

www.strandfestwochen.ch