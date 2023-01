GALERIE Ein Kulturtreffpunkt in Uzwil: Die Galerie am Gleis setzt auf regionales Kunstschaffen Es gibt sie noch, die lebendigen Galerien in der sonst dünnen Ostschweizer Galerielandschaft: Sieben Ausstellungen richtet das Dreierteam der Uzwiler Galerie am Gleis pro Jahr aus. Regionale Kunst bildet den Schwerpunkt. Aktuell sind unter dem Motto «Was mir ins Auge sprang» Menschen und Landschaften des St.Galler Künstlers Leo Braun zu sehen.

Teilen sich eine 60-Prozent-Stelle: Das Team der Galerie am Gleis in Uzwil: Nadine Dintheer, Dominic Gregorin und Zinta Okle (v. l.). Bild: Reto Martin

Rund siebzig Kunstinteressierte an einer Vernissage in einer Galerie, die auch von der Standortgemeinde unterstützt wird: In der ausgedünnten Ostschweizer Galerielandschaft wirkt dieser Raum wie eine kleine Oase. Bilder in grossen Schaufenstern an bester Lage in Uzwil machen Appetit auf Kunst. Auf dem Land zwischen Wil und St.Gallen gelegen, funktioniert dieser Kunstraum als Ort für Ausstellungen, aber auch als Begegnungsort.

Die Galerie gibt es schon lange. Seit 1977 kennt man sie unter dem Namen «Galerie zur alten Bank». 2019 zügelte sie an die Bahnhofstrasse und heisst seitdem «Galerie am Gleis». Organisiert ist sie seit zwei Jahren als Verein, wird aber, eine Ausnahme im regionalen Kunstbetrieb, unterstützt von der Gemeinde Uzwil und dem regionalen Kulturpool Thurkultur.

Plattform für regionales Kunstschaffen

Die Galerie am Gleis will den Zugang zu Kunst bewusst niederschwellig gestalten. «Es gibt viele interessante Kunstschaffende auf dem Land, auch dieser regionalen Kultur wollen wir eine Plattform bieten», sagt Dominic Gregorin, der die Ausstellungen kuratiert. Er hat die Berufmaturitätsschule St.Gallen im Bereich Gestaltung absolviert und arbeitet als Kunstassistent im St.Galler «Atelier für Sonderaufgaben» der Brüder Patrik und Frank Riklin. Zinta Okle ist für den kaufmännischen Teil und die Pressearbeit zuständig, Nadine Dintheer für Kurse und Veranstaltungen, die über die Ausstellungen hinaus angeboten werden. Das Dreierteam teilt sich eine 60-Prozent-Stelle, auch das keine selbstverständliche Organisationsform mehr in der heutigen Galerieszene.

In der aktuellen Ausstellung: «Nizza – Strandpromenade» von Leo Braun. Bild: PD

Der Verein, der rund fünfzig Mitglieder zählt, darunter viele Kunstschaffende selbst, ist nicht gewinnorientiert und schreibt die berühmte schwarze Null. Bis jetzt kann die Galerie entspannt aus vielen Bewerbungen auswählen, die sie erreicht. «Wir können so ein abwechslungsreiches Programm planen», sagt Zinta Okle. Sieben Ausstellungen pro Jahr organisiert die Galerie, dazu Kurse, die nicht nur mit Kunst zu tun haben müssen. Die Räumlichkeiten können gemietet werden. So ist am 10. März etwa der Thurgauer Sänger David Lang zu hören.

Leo Brauns feinsinnige Ölbilder

Zu Gast waren bereits Kunstschaffende, die in der Region einen Namen haben, wie etwa Johanna S. (Schneider), Verena Ruf, Roland Bühler oder Tanja Strausak. Ein heute international bekannter Künstler wie Ruben Brogna hat seine ersten Bilder in Uzwil gezeigt. Aktuell zeigt die Galerie Leo Braun. Als achtzigjähriger Ex-Lehrer, der sein Leben lang gemalt hat, verkörpert er den wachen, neugierigen Senior. Seine Menschen- und Landschaftsbilder unter dem Motto «Was mir ins Auge sprang» sind feinsinnig konzipierte Bilder und verraten einen geschulten Umgang mit Öl.

Mit diesen Werken kann sich auch ein junger Kurator wie Dominic Gregorin identifizieren: «Brauns Blick auf den Alltag ist ein sehr jugendlicher Blick.» Die sechzig ausgestellten Arbeiten wirken wie leicht hingeworfene Momentaufnahmen, vielfach in Frankreich entstanden, aber auch die Landschaft der Ostschweiz einfangend. Leo Braun gelingt es, hinter oft unspektakulären Alltagsszenen eine feine Emotion einzufangen, eine Ebene des Berührtseins, die auch das Publikum an der Vernissage beeindruckte. Dass Bedarf an solchen Kunstoasen bestehe, davon ist das Galerieteam überzeugt. Das Interesse an Leo Brauns Ausstellung gibt ihnen recht.