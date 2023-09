Gaiserwald Viergeschossiger Neubau und Dreifachturnhalle: Siegerprojekt für die Erweiterung der Schulanlage Ebnet in Abtwil steht fest An der Primarschule Ebnet in Gaiserwald herrscht Platznot. Die Gemeinde will die Schulanlage deshalb mit einem Neubau und einer neuen Turnhalle erweitern. Nun ist der Architekturwettbewerb entschieden: Das Rennen gemacht hat das Projekt Enfilade der Weber Hofer Partner AG aus Zürich.

Die Schulinfrastruktur in Gaiserwald genügt längerfristig nicht mehr. Vor allem in der Schulanlage Ebnet herrscht Platznot. Bild: Ralph Ribi (22. 12. 2020)

233 Primarschülerinnen und -schüler sowie 82 Kindergartenkinder besuchen heute die Schulanlage Ebnet in Abtwil. Der Platz ist knapp. Und er wird aufgrund der steigenden Schülerzahlen in absehbarer Zeit noch knapper. Auch die Raum- und Investitionsplanung 2020 bis 2035 hat vor drei Jahren ergeben, dass die Infrastruktur für Kindergarten und Primarschule in Gaiserwald längerfristig nicht mehr genügt.

Die Erkenntnis: Es braucht zusätzliche Klassen- und Gruppenzimmer sowie Spezial- und Therapieräume, aber auch Räume für die Musikschule, den Schulsport und für die Tagesstrukturen. Letztere sind derzeit im ehemaligen Schützenhaus eingemietet. Langfristig ist diese Lösung aus Sicht der Gemeinde nicht geeignet.

Die Gemeinde will die Schulanlage Ebnet deshalb mit einem Neubau und einer Dreifachturnhalle erweitern. 2022 hat sie dazu für 1,23 Millionen Franken das 4219 Quadratmeter grosse Land nördlich der Schule, das auch an das Oberstufenzentrum Mühlizelg grenzt, dem Verein Evangelisches Schulheim Langhalde abgekauft.

Im Rahmen eines Architekturwettbewerbs arbeiteten in den vergangenen Monaten zwölf Architekturbüros ein Projekt aus. Nun steht der Sieger fest: Das Rennen gemacht hat das Projekt Enfilade der Weber Hofer Partner AG aus Zürich, teilt die Gemeinde Gaiserwald mit. Das Architekturbüro war bereits für zahlreiche Schulprojekte in der Schweiz verantwortlich, wie ein Blick auf die Website zeigt.

Im April 2022 genehmigten die Gaiserwalderinnen und Gaiserwalder den Grundstückskauf für die Erweiterung der Schulanlage Ebnet.

Alte Turnhalle wird abgebrochen

«Enfilade ist ein pragmatisches Projekt mit einem robusten Bebauungskonzept, das insbesondere auch in betrieblicher Hinsicht überzeugt», heisst es im Bericht des Beurteilungsgremiums. Dieses setzte sich aus Gemeindepräsident Boris Tschirky, Schulratspräsident Raphael Franke und Gemeinderat Matthias Luterbacher sowie den Architekten Silvio Ammann, Bruno Bossart und Peter Buschor zusammen. Guido Rüber, Leiter Liegenschaften, und Hansueli Rick, Schulleiter Ebnet, hatten eine beratende Stimme.

Raphael Franke, Schulratspräsident Gaiserwald. Bild: Benjamin Manser (11. 8. 2020)

«Das Siegerprojekt hat sämtliche von uns geforderte Problemstellungen gelöst», führt Schulratspräsident Raphael Franke auf Anfrage weiter aus. Dabei sei der Fokus auf die betrieblichen Abläufe, die Nutzung der Anlage durch verschiedene Anspruchsgruppen und die Einbettung der Neubauten in die Gesamtschulanlage gesetzt worden. Franke ergänzt:

«Auch im Umgang mit den vorhandenen Ressourcen hat das Siegerprojekt überzeugt.»

Das Projekt Enfilade sieht vor, dass die zwei bestehenden Schulhäuser erhalten bleiben, teilweise umgenutzt und mit einem viergeschossigen Neubau ergänzt werden. Dieser wird nordöstlich der bestehenden Schulhäuser, am ungefähren Standort der heutigen Turnhalle, erstellt. Die Einfachturnhalle wird abgebrochen, ob die beiden Kindergartengebäude ebenfalls abgerissen werden, ist noch offen.

Die Kindergärten werden nach dem Umbau in die bestehenden Bauten integriert. «Eine Idee ist, die Kindergärten in einem der alten Schulhäuser, das entsprechend umgebaut würde, einzuquartieren», sagt Franke. «Dadurch könnte ein Kindergartenhaus mit flexiblen Unterrichtsmöglichkeiten entstehen.»

Heute bietet die Schulanlage Ebnet Platz für zwölf Klassen und vier Kindergärten. Nach dem Umbau wird Schulraum für 18 Klassen und fünf Kindergärten vorhanden sein.

12 Schulklassen haben heute in der Schulanlage Ebnet Platz, künftig sollen es 18 sein. Bild: Ralph Ribi (22 . 12. 2020)

Die neue Dreifachturnhalle wird im nördlichen Bereich der Schulanlage gebaut. Durch das gegen Norden ansteigende Terrain werde sie teilweise im Boden versenkt und trete so gegen aussen nur begrenzt in Erscheinung, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde. Die neue Turnhalle wird die beiden Turnhallen der Schulanlage Ebnet und des OZ Mühlizelg ersetzen.

«Der Turnunterricht findet damit für alle Schülerinnen und Schüler künftig wieder vor Ort statt», schreibt die Gemeinde. Es sei nicht mehr nötig, dass die Oberstufenschülerinnen und -schüler nach Engelburg beziehungsweise die Primarschülerinnen- und schüler in die Turnhalle des Schulheims Langhalde ausweichen. Die Turnhalle des OZ Mühlizelg könne aufgelöst und bei Bedarf in Schulraum umgewandelt werden.

Die alte Einfachturnhalle der Schulanlage Ebnet wird abgerissen und durch eine neue Dreifachturnhalle ersetzt. Bild: Ralph Ribi (22. 12. 2020)

Kosten sind noch unklar

In einem nächsten Schritt wird das Siegerprojekt zusammen mit dem Architekturbüro Weber Hofer Partner AG nun weiterentwickelt und bei Bedarf überarbeitet. An der Bürgerversammlung Anfang 2024 stimmen die Bürgerinnen und Bürger dann über den Projektierungskredit ab. Über die Erweiterung der Schulanlage Ebnet entscheidet die Gaiserwalder Bevölkerung zu einem späteren Zeitpunkt an der Urne.

Wie viel das Ganze die Gemeinde kosten wird, ist noch unklar. Sowohl die Höhe des Projektierungskredits als auch die Baukosten können laut Raphael Franke erst nach der Besprechung mit dem Architekturbüro geschätzt werden.

Wer sich das Siegerprojekt Enfilade oder die Projekte der anderen Bewerberinnen und Bewerbern genauer anschauen will, hat diese Woche die Gelegenheit dazu. Alle eingegangenen zwölf Wettbewerbsbeiträge werden während drei Tagen in der Aula des OZ Mühlizelg in Abtwil öffentlich ausgestellt. Die Projekte können am 28. September von 18 bis 20 Uhr, am 29. September von 18 bis 20 Uhr sowie am 30. September von 9 bis 11 Uhr angeschaut werden.