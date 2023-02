Gaiserwald Sprachförderung, Betreuung, Begegnungen: Konzept für die frühe Förderung liegt vor Eine Projektgruppe hat ein Konzept für die frühe Forderung in Gaiserwald erarbeitet. Die darin formulierten Massnahmen sollen in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden.

Auf Spielplätzen können sich Mütter und Väter untereinander austauschen. Auch das spielt eine Rolle im Konzept für die frühe Förderung. Ralph Ribi (20. Dezember 2020, Abtwil)

In Gaiserwald hat eine Projektgruppe in den vergangenen Monaten ein Konzept für die frühe Förderung ausgearbeitet. Nun hat der Gemeinderat dieses genehmigt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Mit dem Konzept werde das Engagement aller Akteurinnen und Akteure in der Gemeinde sichtbar gemacht. Ausserdem sei das Papier eine Orientierungsgrundlage, um die Angebote koordiniert weiterzuentwickeln.

Eine «wichtige und erfreuliche» Erkenntnis aus der Konzeptarbeit sei, dass alle Angebote für Kinder und Jugendliche, welche die Gemeinde von Gesetzes wegen bereitzustellen hat, bereits vorhanden sind. Dazu gehören beispielsweise die Kindertagesstätte Fiorino, die Tagesstruktur der Schule, die Tagesfamilienvermittlung, die Mütter- und Väterberatung oder das Familienzentrum.

Nicht zu diesem Grundangebot zählen die Bewegungs-, Begegnungs- und Bildungsangebote zahlreicher Vereine und Privatpersonen, heisst es weiter. Diese seien aber nicht weniger bedeutungsvoll für die frühe Förderung der kleinen Kinder. «Die Gemeinde fördert schon heute solche Angebote für Kinder und Jugendliche finanziell oder ideell.»

Massnahmen in den nächsten drei Jahren umsetzen

Auf der Basis des vorhandenen Angebots ermittelte die Projektgruppe mit einer Umfrage bei Familien sowie einem Vernetzungsanlass mit Expertinnen und Experten den weiteren Handlungsbedarf und fasste ihn in vier Handlungsfeldern zusammen. Für jedes Handlungsfeld wurden Massnahmen formuliert, die in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden sollen. Folgendes wurde im Konzept festgehalten: