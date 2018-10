Gaiserwald: Der Gemeinderat will

die Tagesstrukturen ausbauen In der Gemeinde Gaiserwald sollen ab kommendem Schuljahr auch schulpflichtige Kinder ausserhalb der Schule betreut werden. Das letzte Wort haben die Stimmbürger. Daniel Wirth

Das schulergänzende Betreuungsangebot soll in Gaiserwald ausgebaut werden. (Symbolbild: Nana do Carmo)

Gegenwärtig besteht in Abtwil und Engelburg die Möglichkeit, Kinder im Vorschulalter in der privaten Kinderkrippe Fiorino betreuen zu lassen. Die Gemeinde Gaiserwald unterstützt die Kinderkrippe heute finanziell und leistet auch Beiträge an Eltern, die ihre Kinder dort betreuen lassen.

Mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 wird das Angebot der Tagesbetreuung mit einem auf drei Jahre angesetzten Pilotprojekt auf schulpflichtige Kinder ausgedehnt, wie der Gemeinderat im jüngsten Mitteilungsblatt schreibt. Die jährlichen Kosten belaufen sich gemäss Gemeinderat auf 156000 Franken.

Stimmbürger haben das letzte Wort

Das letzte Wort über die Ausdehnung des Angebots für die familien- und schulergänzende Betreuung haben die Stimmbürger von Gaiserwald an der nächsten Bürgerversammlung, wie es im Mitteilungsblatt heisst.

Beim Gemeinderat ging im August vergangenen Jahres eine Petition für ein neues, bei der Schule angegliedertes Kinderbetreuungsangebot ein. Mit diesem Angebot soll für die Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Gaiserwald die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter gefördert und das bestehende Angebot der Kinderkrippe Fiorino ergänzt werden. Das Thema sei beim Gemeinderat bereits auf der Traktandenliste gestanden, schreibt er. (dwi)