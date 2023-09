FUSSBALLKULTUR Nach langer Pause: Die St.Galler Fussballlichtspiele sind zurück Nach dreijähriger Pause findet das St.Galler Fussballfilmfestival wieder statt. Mit Filmen und Gesprächsrunden wird aufgezeigt, wie man dank Fussball trotzdem noch hoffnungsvoll sein kann. In diesem Jahr findet das Festival an einem neuen Standort statt.

Die St.Galler Fussballlichtspiele finden dieses Jahr wieder statt. Bild: zvg

Fussball ist mehr als 11 gegen 11. Das zeigen die Fussballlichtspiele St.Gallen schon länger. Nachdem der Verein Fussballlichtspiele 2019 von Corona jäh gebremst worden war, kann er das Filmfestival dieses Jahr wieder durchführen. Vom 7. bis 9. September findet nach dreijähriger Pause die 6. Ausgabe der Fussballlichtspiele St.Gallen statt. Ergänzt wird das Festival durch Gesprächsrunden zu Themen wie Hoffnung, körperliche Einschränkung oder Fussball in Krisengebieten.

Am ersten Tag des Festivals werden die Filme «Arsène Wenger: Invincible» und «The Three Kings» gezeigt. Sie widmen sich den britischen Trainerlegenden Arsène Wenger, Matt Busby, Jock Stein und Bill Shankly. Zwischen den beiden Filmen wird die neuste Ausgabe des St.Galler Fussballmagazins «Senf» präsentiert. Umrahmt wird der Release von einer Gesprächsrunde, moderiert von Mämä Sykora, Chefredaktor des Fussballmagazins «Zwölf». Zusammen mit Filmwissenschafter Jan Tilman Schwab, Regisseur Michele Cirigliano und FC-St.Gallen-Trainer Peter Zeidler taucht er in die Welt der Fussballfilme und Trainerlegenden ein.

Fussball im zweitgrössten Flüchtlingslager der Welt

Die Themen des Freitags lauten Hoffnung und Fussball. Es werden die Dokumentarfilme «Captains of Zaatari», «Nadia» und der Kurzfilm «Footeuses» gezeigt. Der erste Film behandelt den Alltag zweier Jugendlicher im jordanischen Flüchtlingslager Zaatari und welche Sorgen, Träume und Hoffnungen sie haben. Diese Thematik wird dann in einer Gesprächsrunde zum Thema Fussball in Krisengebieten, moderiert von «Saiten»-Redaktorin Corinne Riedener, vertieft. In den weiteren Vorführungen des Tages geht es um die Rolle der Frau in einer von Männern dominierten Fussballwelt.

Am Samstag, 9. September, stehen mit den Filmen «Bigman», «Mighty Penguin», «Brothers of Football» und «Kaiser: The Greatest Footballer Never to Play Football» sowohl Hoffnung als auch schöne und verrückte Geschichten im Mittelpunkt. Ausserdem wird zwischen den Filmen erneut eine Gesprächsrunde stattfinden. Diesmal zum Thema Fussball und Behinderungen.

«Wir haben die Pause genutzt»

Organisiert wird das Festival seit der Gründung 2015 von einem nicht gewinnorientierter Verein. Dieser besteht aus einem dreiköpfigen Vorstand und einem fünfköpfigen Organisationskomitee. Ruben Schönenberger, Präsident Verein Fussballlichtspiele, sagt: «Wir haben die Pause genutzt, um unsere Ansprüche und Grundsätze aufzufrischen und alles noch etwas besser zu machen.» Es könne mit einem qualitativ hochstehenden und gesellschaftlich relevanten Filmangebot ein kulturelles Programm geboten werden, sagt Ruben Schönenberger.

Ausserdem finden die Fussballlichtspiele an einem neuen Ort statt. Nachdem der Anlass mehrere Jahre im Kino Tiffany stattfand, konnte nun ein neuer Standort gefunden werden. Dieser sei platzmässig angemessen und entspreche den Werten des Vereins, sagt der 37-Jährige. Auch gibt es ein Bistro mit Snacks und Verpflegungen sowie veganen Speisen. Das Bistro sei erst kürzlich bei der Renovation des Figurentheaters gebaut worden, was ein weiterer Pluspunkt des neuen Standorts sei, sagt Schönenberger.

In diesem Jahr sind die Organisatoren des Festivals mit den eingeladenen Gästen für die Gesprächsrunden besonders zufrieden. Am Donnerstag ist FC-St.Gallen-Trainer Peter Zeidler der grosse Star. Für Freitag konnte mit Madina Azizi eine ehemalige Nationalspielerin Afghanistans gewonnen werden.

Abgeschlossen werden die Gesprächsrunden am Freitag mit Marco Arena, Letizia Barbarotto und Daniel Egger von Plussport St.Gallen und René Bühler vom FC Fortuna St.Gallen Unified, die über das Thema Fussball und Behinderung sprechen. Sie bieten Einblicke in die Welt des inklusiven Sports und welche Veränderung inklusiver Sport in der Gesellschaft bewirken kann.