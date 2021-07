Fussball-EM «Du bist da oben, du bist einfach der King»: Wie ein Sanitärinstallateur zum Superfan der St.Galler Tifosi wurde Nach dem EM-Final gab es in der St.Galler Innenstadt kein Halten mehr: Rund 700 Fans feierten den Sieg ihrer Squadra Azzurra. Mittendrin: Marco Morciano, der die begeisterte Menge wie ein Dirigent anleitete. Wie wurde er vom schüchternen Fan zum Superfan?

Rund 700 Fans feiern in St.Gallen ausgelassen und friedlich den EM-Titel der Squadra Azzurra. Bild: Sandro Büchler (12. Juli 2021)

Die Bilder sind fast schon ikonisch. Eine jubelnde Menge belagert die Kreuzung am Schibernertor. Italienfahnen, Italientrikots, Glück und Freude scheinen greifbar. Mittendrin auf einer Veloampel ein junger Mann, nackter Oberkörper, Italienhut, Megafon in der Hand. Die Menge zu seinen Füssen blickt zu ihm empor – und stimmt in seine Fangesänge ein.

Wie ein Dirigent sein Orchester treibt der junge Mann die Massen an. Stundenlang sitzt er auf der Veloampel, und schreit das Glück hinaus. Italien ist Europameister – und die St.Galler Fans sind im Freudentaumel. Angefeuert von einem jungen Superfan.

Wer ist dieser junge Mann?

Zittern, hoffen, jubeln

Der St.Galler Marco Morciano wurde während der EM zum Superfan. Bild: miz

Wenige Stunden nach der Siegesfeier ist er schon wieder am Arbeiten. Für ein Treffen mit der Zeitung hält er sich spontan die Mittagspause frei, als würde er seine Freude noch immer gerne teilen wollen. In Herisau bei der Migros sitzt er in der Sonne, gegenüber auf der grossen Baustelle hat die Andwiler Sanitärfirma, für die er seit einem Jahr arbeitet, einen Auftrag. Marco Morciano, 22, ein zurückhaltender, junger Mann, etwas müde, noch immer glückselig, begrüsst einen freundlich in seinem blauen Arbeitsgewand. Streng sei es gewesen, wirklich streng, sagt er. Spät ist es geworden am Sonntagabend, lang sei es gegangen.

«Du zitterst und hoffst und hoffst.»

Niemand habe mit Italien als Europameister gerechnet, auch er nicht, eher dachte er, Frankreich gewinne. Doch nach zwei bis drei Spielen habe er angefangen zu hoffen, dass es was werden könnte mit Italien und dem Titel.

Dass Marco Morciano zum Superfan wurde? «Das hat sich so ergeben», sagt er. Er sei eigentlich eher ein ruhiger Typ. Die Spiele der italienischen Nationalmannschaft schaue er immer daheim, mit seinem Vater und seinem älteren Bruder. Wenn sie nicht als Trio schauten, dann verliere Italien. Wie an der EM 2012, als Italien im Final gegen Spanien verlor.

Spontan hinaufgeklettert, spontan zum Fan-Dirigent geworden

Doch jetzt gab es viele Siege zu bejubeln. Nach dem Achtelfinal gingen Morciano und sein Bruder in die Innenstadt, feierten gemeinsam mit den anderen Fans. Nach dem gewonnenen Viertelfinal nahm er sein Megafon mit. Dass er auf die Veloampel kletterte? Einfach spontan, sagt er. Er habe den Pfosten gesehen und sei rauf.

«Die anderen Fans fanden das wohl nicht schlecht, sie machten einfach mit.»

Und so wurde er zum Dirigent der St.Galler Tifosi. Nach dem Viertelfinal hatte er am nächsten Tag keine Stimme mehr. Jetzt habe er sich daran gewöhnt, sagt er fröhlich.

Hier wurde er zum Dirigent der Fans: Marco Morciano im Freudentaumel nach dem gewonnenen Viertelfinal. Bild: Sandro Büchler (2. Juli 2021)

Nach dem Finalsieg wollte er eigentlich noch vor dem Fernsehgerät den Moment abwarten, wenn das italienische Team den Pokal in die Höhe stemmt. Doch das dauerte zu lange, es zog ihn hinaus, auf die St.Galler «Fanmeile». Mit Megafon auf die Veloampel, den Jubel dirigieren. «Ich bin wirklich glücklich, es ist unbeschreiblich», sagt er. Einmal als Fan so aus sich herausgehen zu können, das sei wirklich gut.

«Du bist da oben, du bist einfach der King.»

Und er sagt es so freundlich und zurückhaltend, dass man ihm fast nicht glauben kann, dass wirklich er die jubelnden Massen antreibt. Drei Stunden sass er nach dem Final oben auf der Veloampel. Gegen halb drei Uhr nachts sind er und sein Bruder nach Hause. Heute früh war er pünktlich bei der Arbeit.

Seine Fussballeidenschaft hat er vom Vater. Geboren im süditalienischen Lecce, kam Marco Morciano mit seiner Familie mit drei Monaten nach St.Gallen. Der Vater spielte früher Fussball, Juve-Fan Marco Morciano und sein Bruder spielen heute noch bei St.Otmar. Im August geht es wie jeden Sommer nach Lecce. Dieses Jahr möchte Morciano sich dort noch Fanartikel kaufen. Ein Trikot? Nein, das neuste hat er natürlich auch schon, von seinem Lieblingsspieler Federico Chiesa. Morciano möchte eine grosse italienische Fahne kaufen. Um nächstes Jahr an der WM noch besser ausgerüstet jubeln zu können. Denn für ihn ist klar: Mit dem Megafon am Schibenertor feiern und die Fans dirigieren, das geht auch im Winter. Vorausgesetzt, Italien gewinnt auch in Katar.