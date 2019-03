«Problemfall» Bahnhof Gossau: Fürs Paket in die Tiefgarage An der Parkplatzsituation in der Begegnungszone am Gossauer Bahnhof wird auch der neue Bushof nichts ändern. Das stellt der Stadtrat anlässlich eines Vorstosses klar. Johannes Wey

Die Begegnungszone am Bahnhof Gossau gibt wieder Anlass zu einem politischen Vorstoss. (Bild: Jakob Ineichen (25. März 2015))

Die Postangestellten am Gossauer Bahnhof sollen ihre Kunden in die Tiefgarage schicken. So beantwortet der Stadtrat eine Einfache Anfrage von Silvia Galli ­Aepli (FDP) zum «Problemfall» Bahnhofgelände mit seiner «chaotischen» Parkiersituation.

Die wenigen Kurzzeitparkplätze am Bahnhof genügten den verschiedenen Anspruchsgruppen nicht, kritisierte Galli: Zu den Kunden von Migrolino, Bäckerei und Post kämen auch Taxifahrer oder Private, welche Passagiere zum Zug brächten oder abholten.

Kontrollieren, aber nicht schikanieren

«Die Unwissenheit oder Bequemlichkeit» vieler Autofahrer führe zu einer unbefriedigenden Situation, räumt der Stadtrat in seiner Antwort ein. Deshalb wolle er das Gespräch mit der Post suchen, um deren Mitarbeiter zu sensibilisieren. Im Gestaltungsplan der Überbauung «Perron 3», in der unter anderem die Post untergebracht ist, sei festgehalten, dass Kunden in der unterirdischen, bewirtschafteten Tiefgarage parkieren sollen.

Schon heute würden die Parkplätze in der Begegnungszone verstärkt kontrolliert – wobei man einen Mittelweg suche, um nicht den Eindruck der Schikane zu erwecken. Mit über 300 Parkplätzen im Umfeld der Begegnungszone, davon 80 in der Tiefgarage des «Perron 3», gebe es aber genug Parkiermöglichkeiten.

Eine Verbesserung bringe auch die Realisierung des schon lange durch Rekurse blockierten neuen Bushofs nicht: «Die freiwerdende Fläche soll den Fussgängern zur Verfügung stehen.» Das Bushofprojekt habe keinen Einfluss auf das Verkehrsregime, beantwortet der Stadtrat eine entsprechende Frage.