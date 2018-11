Blogger gestaltet Jahreskalender für Heimweh-Rorschacher Der Rorschacher Stadtblogger Res Lerch veröffentlicht in seinem legendären Jahreskalender die schönsten Bilder aus zwölf Jahreszeiten.

Um Abendstimmungen wie diese einzufangen, hält der Blogger Res Lerch seine Kamera immer griffbereit. (Bild: Res Lerch)

(res/jor) Der Rorschacher Jahreskalender, gestaltet von Res Lerch, ist besonders bei Heimweh-Rorschachern beliebt. Nun kann die Ausgabe für 2019 ab sofort bei der Tourist Information im Hafenbahnhof für 39 Franken bezogen werden. Erstmals stammt das Titelbild nicht vom Rorschacher Stadtblogger selbst, sondern vom Rorschacher Fotograf Cyrill Schlauri. Alle weiteren Bilder hat Res Lerch aufgenommen: Die einzelnen Monatsbilder zeigen auch neue Anlässe in Rorschach wie die Strandfestwochen oder das Pianos am See. Die Auflage ist limitiert.