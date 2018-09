Deponie Riederen in Mörschwil soll 2019 ihren Betrieb aufnehmen Die Aushubdeponie Riederen in Mörschwil könnte bald Realität werden. Noch dieses Jahr wird das Gesuch eingereicht. Im nächsten Sommer sollen die Arbeiten beginnen – sofern keine Einsprachen eingehen. Perrine Woodtli

Zwischen Riederen und Alberenberg soll die Deponie entstehen. Für die Lastwagen ist eine eigene Zufahrt über die Rorschacherstrasse geplant. Entlang der Hauptstrasse und der Seitenstrasse entlang des Weilers Riederen soll es Lärmschutzwalle geben. (Bilder: Thomas Hary)

Noch stehen auf der grünen Wiese zwischen den Weilern Riederen und Alberenberg einzelne Apfelbäume. Doch schon bald soll sich dort, nordöstlich der Rorschacherstrasse, tonnenweise Erde stapeln. Auf der Wiese, die den Hügel Richtung Alberenberg hinaufführt, plant die Firma Kibag eine Aushubdeponie. 2015 wurden die Mörschwiler erstmals über das Projekt informiert. Am Donnerstag hat das Unternehmen die Bürger erneut zu einem Infoabend eingeladen. «Wir haben versprochen, dass wir das Gesuch nicht einreichen, bevor wir nicht nochmals über den Projektstand informiert haben», sagt Projektleiter Thomas Gross.

«Uns ist es wichtig, dass wir die Mörschwiler abholen.»

Die Deponie Riederen stiess gleich zu Beginn bei einigen Bürgern auf Skepsis. Skepsis, die er verstehen könne, sagt Gross. Dennoch: «In der Region wird rege gebaut. Und wo gebaut wird, fällt Aushubmaterial an, dass irgendwo hin muss.»

Separate Zufahrt für Lastwagen zur Deponie

Schon von Anfang an betonte die Kibag, dass der Standort in Mörschwil ideal sei. Unter anderem weil das Gebiet verkehrstechnisch bereits erschlossen ist. Und statt Material aufzuschütten, wird hier eine Senke aufgefüllt, sodass keinem Anwohner die Sicht versperrt wird. Die Fläche von sieben Hektaren bietet Platz für 350000 Kubikmeter unverschmutztes Aushubmaterial. Die Senke soll während rund fünf Jahren aufgefüllt werden. Thomas Gross ist es wichtig, dass klar ist, dass es sich bei der Deponie Riederen nicht um eine Abfallmulde handelt. Unter unverschmutztem Aushubmaterial versteht man sauberes Erdreich oder ausgebrochenes Felsmaterial, das bei Bauarbeiten anfällt.

Thomas Gross, Projektleiter

Bedenken äusserten einige Bürger wegen des höheren Verkehrsaufkommens durch die Deponie. Die Kibag rechnet täglich mit rund 30 zusätzlichen Lastwagen, sprich 60 Fahrten, auf der Rorschacherstrasse. «Die Einfahrt zur Deponie führt aber nicht zwischen Häusern hindurch, sondern über eine eigene Zufahrt von der Rorschacherstrasse aus», sagt Gross. Die meisten Lastwagen würden zudem von St.Gallen her zur Deponie fahren und viele Mörschwiler nicht stören.

Für Unmut sorgt bei einigen die Tatsache, dass das Gebiet Tieren, die vom Goldach- ins Steinachtobel wechseln und umgekehrt, als Wildkorridor dient. «Das Gelände wird nicht eingezäunt und kann jederzeit passiert werden», sagt Gross. Es sei ihnen sowie den zwei Grundeigentümern wichtig, diesen Korridor zu erhalten. Ein weiteres Thema während der Planung war die Entwässerung des Geländes und der Näppenschwilerbach. Nach starken Niederschlägen sammelt sich das Wasser jeweils in der Wiese und bildet Seen. Um zu verhindern, dass das Wasser von der Deponie über die Strasse oder in Keller läuft, plant die Kibag ein Einlaufbauwerk, welches das Wasser in den Bach leitet, der ausgedolt werden soll.

Landschaftsbild wird nur wenig verändert

Eine Deponie bedeutet auch Lärm. Dieser soll mit Lärmschutzwallen eingedämmt werden. «Wir wollen nichts beschönigen. Es wird mit Maschinen gearbeitet und nicht von Hand», sagt Gross.

«Der Deponiebetrieb soll aber so schonend wie möglich für die Anwohner sein.»

Für den Wall nutzt die Kibag die oberste Bodenschicht der Wiese. «Bei den ersten rund 60 Zentimetern handelt es sich um den nährreichen Boden. Dieser soll nicht zerstört werden.» Sobald die Deponie voll ist, wird die Erde wieder auf der Wiese verteilt.

Die Aushubdeponie wird in mehreren Etappen aufgefüllt. Nach und nach wird jeweils ein Teil der Senke aufgefüllt. «Sobald ein Teil fertig ist, wird die Fläche rekultiviert», sagt Gross. Mit diesem Vorgehen sollen die einzelnen Flächen so bald wie möglich wieder landwirtschaftlich genutzt werden. Zudem werden die sichtbaren temporären Eingriffe ins Landschaftsbild minimiert. Nach fünf Jahren ist alles vorbei und die Senke ist aufgefüllt. Zurück bleibt eine hügelige Landschaft.

Die Kibag reicht das Gesuch für die Deponie noch dieses Jahr ein. Sofern keine Einsprachen eingehen und die Bewilligung im Frühling erteilt wird, soll der Betrieb im Sommer 2019 starten.