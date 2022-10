Kultur Für den Partyspass nach der Olma: Das Talhof-Festival bietet dieses Jahr wieder Livemusik und ein kulinarisches Angebot Die Olma-Hallen schliessen jeweils um 19 Uhr. Wer danach noch gratis weiterfeiern möchte, kann das am Talhof-Festival tun. Nur wenige Gehminuten vom Olma-Gelände entfernt, findet das Festival statt.

Funk Night an einem Talhof-Festival in früheren Jahren: die Leadsängerin der Band Funky Monks. Meinrad Schade

Sobald die Türen der Olma-Hallen schliessen, öffnen sich jene des Talhofs. Wer nach der Olma noch nicht nach Hause gehen möchte, kann am Talhof-Festival weiterfeiern – und zwar gratis, wie es in einer Mitteilung der Organisatoren heisst. Abwechslungsreiche Livemusik im Innenbereich und Verpflegungsstände im Garten sorgen an der Torstrasse 14 für Partystimmung.

Das Festival beginnt wie die Olma morgen Donnerstag und dauert bis am Samstag. In der nächsten Woche findet es ebenfalls von Donnerstag bis Samstag statt.

Der Aussenbereich wird zum Genusshafen

Der Aussenbereich Dock 14 verwandelt sich während des Festivals in einen Genusshafen mit Hafenbar-Beleuchtung und maritimer Dekoration. Für die Verpflegung sorgt, wie in den vergangenen Jahren, das Team vom «Geschmacksträger» mit seinem Foodtruck. Für die durstigen Gäste stehen die Ahoi-Bar, die Bottle-Bar und die Seppli-Bar von Goba bereit. Der Genusshafen öffnet jeweils um 17 Uhr.

Livebands sorgen für Partystimmung

Von Rock bis Schlager: An jedem Abend spielt auf der Talhof-Bühne eine andere Band. Dabei wird ein breites Spektrum an Stilrichtungen abgedeckt, sodass möglichst für jeden Geschmack etwas dabei ist. Nationale, regionale, aber auch lokale Künstler finden auf der Bühne ihren Platz.

Dieses Jahr mit dabei sind unter anderem die Ostschweizer Partyband The Duschvorhang, die Rockband Noise Brothers und die Schlager-Rockband Beinhart. Einige der Bands stehen zum ersten Mal auf der Talhof-Bühne, andere sind regelmässig Gäste des Festivals. Abgerundet wird das Programm durch Djs aus der Region.

Die Irish Night darf beim Talhof-Festival nicht fehlen. Diese gehört beim Festival zur Tradition. Dieses Jahr wird sie von der Irish-Folkrock-Band The Led Farmers am 20. Oktober repräsentiert. Der Konzertbereich ist jeden Abend ab 19 Uhr für die Gäste geöffnet.

www.talhoffestival.ch