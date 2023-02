Fünfte Jahreszeit Die St.Galler Fasnacht findet heuer wieder ohne Einschränkungen statt – einige Änderungen gibt es aber Am Schmutzigen Donnerstag fällt der Startschuss für die St.Galler Fasnacht. Die Fasnachtsbeiz gibt es nicht mehr. Das hat Folgen für den Unterhaltungsabend der Ehren-Födlebürger.

Von rechts nach links: Fasnachtspräsident Bruno Bischof, Föbü-Kanzler Michael Hüppi und Fasnachtsvize Mario Rusch präsentieren das St.Galler Fasnachtsplakat 2023. Bild: Reto Voneschen

Agugge, Gassenfasnacht mit Guggen und Masken, Schnitzelbänke in der Kellerbühne und in den Altstadtbeizen, Föbü-Verschuss und Umzug in der Altstadt: Die St.Galler Fasnacht unterliegt heuer erstmals seit 2020 keinen Coronaeinschränkungen mehr. Das Programm wartet vom Schmutzigen Donnerstag bis am Fasnachtssonntag wieder mit allen altbewährten Elementen auf.

Die Aktiven seien in den Startlöchern für die närrischen Tage, sagte Präsident Bruno Bischof am Mittwoch an der Medienorientierung der Fasnachtsgesellschaft. In den vergangenen Wochen habe man die Voraussetzung für eine gelungene Stadtfasnacht 2023 geschaffen. Alle Beteiligten freuten sich darüber, dass man wieder im üblichen Rahmen festen dürfe.

Ohne Fasnachtsbeiz und ohne Föbü-Abend

Grösste Änderung ist, dass die Fasnachtsgesellschaft auf das Führen einer Beiz unter dem Waaghaus verzichtet. Zu diesem Entscheid habe man sich aus wirtschaftlichen Gründen durchringen müssen, sagte Bischof. Der von Anfang an grosse Aufwand dafür sei bei beschränkten Umsatzmöglichkeiten von Jahr zu Jahr gestiegen, sodass die Rechnung jetzt einfach nicht mehr gestimmt habe.

Dem Verzicht auf die Fasnachtsbeiz fällt in diesem Jahr auch der Unterhaltungsabend der Ehren-Födlebürger (Föbus und Föbinen) zum Opfer. Es sei nicht mehr möglich gewesen, einen alternativen Durchführungsort zu finden, sagte Föbü-Kanzler Michael Hüppi. Er versprach allerdings, dass sich Föbüs und Föbinen alle Mühe geben würden, den beliebten Abend 2024 wieder auf die Beine zu stellen. Allenfalls auch in einem anderen Saal.

Agugge und Gassenfasnacht als erste Höhepunkte

Der Startschuss zur Stadtsanktgaller Fasnacht fällt am Schmutzigen Donnerstag, punkt 6 Uhr, beim Agugge zu Füssen des Vadian-Denkmals. Trotz der frühen Morgenstunde sei wieder mit einem stimmungsvollen Anlass zu rechnen, dessen Besuch man jeder und jedem empfehlen könne, zeigte sich Mario Rusch, der Vizepräsident der Fasnachtsgesellschaft, überzeugt. Der Abend des Schmutzigen Donnerstag gehört der Gassenfasnacht in der Altstadt mit Guggen und Schnitzelbänken.

An Guggen werde es weder am frühen Morgen noch am Abend fehlen, versprach Fasnachtspräsident Bruno Bischof. Am Donnerstag, Freitag und Samstag gibt’s zudem wie üblich Schnitzelbänke in der Kellerbühne; für alle drei Abende sind allerdings nur noch vereinzelt Tickets im Vorverkauf erhältlich. Und auch die Fasnachtsbeizen in der Altstadt, in denen die Schnitzelbänklerinnen und Schnitzelbänkler auftreten, sind für alle Abende bereits gut gebucht.

Am Fasnachtssamstag, 17.30 Uhr, steht zum 18. Mal der ökumenische Gottesdienst «Vernarrt» auf dem Programm. Ab 20 Uhr bekommen die Föbüs und Föbinen Nachwuchs: Im Rahmen des 48. Verschusses muss ein neuer Ehren-Födlebürger vor die grosse Konfettikanone. Dem Vernehmen nach ist es ein Mann, dessen Name aber bis zur Aufnahme in den Föbü-Himmel geheim bleibt. Schlusspunkte der St.Galler Stadtfasnacht 2023 sind am Sonntag, ab 14 Uhr, der Umzug durch die Altstadt sowie am Dienstagabend das Ausgugge mit Schnitzelbanken und Guggenmusiken.

Zwei Quartiere starten mit Vorsprung

Neu ist, dass zwei Quartiere die Fasnachtsnase vorne haben: In St.Georgen und im Riethüsli sind Närrinnen und Narren bereits an diesem Wochenende los. Am Samstag, ab 14 Uhr, findet die St.Jörgler Kinderfasnacht, am Sonntag, ab 14 Uhr, jene im Riethüsli statt. In Winkeln, in Bruggen, in der Halden und im Neudorf findet die Kinderfasnacht wie immer am Fasnachtssamstag statt.

Bereits am Fasnachtsfreitag ereignet sich das Glühwein-Wunder am Linderbrunnen im Linsebühl. Ebenfalls am Freitag findet in Winkeln der Maskenball im Kreuzsaal, am Samstag dann zum 25. Mal der Ohrenball in der Turnhalle Engelwies in Bruggen statt.