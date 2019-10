Glosse Fünf Sterne für eine glückliche Scheidung Dank Google, Tripadvisor oder Amazon schiessen Onlinebewertungen regelrecht aus dem Boden. Dabei kommt jedoch auch manch Kurioses zu Tage. Ines Biedenkapp

Ines Biedenkapp (Bild: Andrea Stalder)

«Wenig Auswahl beim Essen. Drinks eher zweitklassig.» Hätten Sie es gedacht? Was sich anhört wie eine Bewertung eines Restaurants, ist die der evangelischen Kirchgemeinde Horn. Dank dem Internet und Plattformen wie Google, Tripadvisor oder Amazon schiessen Onlinebewertungen aus dem Boden. Ob sich der Benutzer bei der Location vertan hat und eigentlich etwas anderes bewerten wollte, ist nicht bekannt. Gleichwohl vergibt er der Kirchgemeinde vier von fünf möglichen Sternen, wahrscheinlich da «auch sonntags geöffnet» ist.

Und die digitale Bewertungswut macht auch vor der Region Rorschach nicht halt. So wird bewertet und kommentiert, was das Zeug hält. «Als ich letztes Jahr meine Mutter in die Notaufnahme brachte, bekam ich fast graue Haare», heisst es etwa in einer Bewertung des Spitals Rorschach. Ein anderer Nutzer schreibt:

«Pflegepersonal 1a, Ärzte 6 oder noch schlechter. Besser zu einem Tierarzt, als zu solchen Nichtskönnern.»

Aber, ist die Note 6 nicht eigentlich etwas Positives?

Wer also auf die Bewertungen achtet und daher tatsächlich zur Kleintierklinik am See geht, dem gibt das Internet folgende Auskunft: «Schöne Gegend.» Eine sehr hilfreiche Äusserung, denn egal welche Leiden man hat: Die Aussicht auf den Bodensee lässt allen Schmerz vergessen. Aber braucht es dann überhaupt noch Ärzte, wenn die Sicht alleine schon reicht?

Selbst Schulen müssen sich heutzutage der Kritik im Netz stellen. Über die Oberstufe Steig in Rorschacherberg liest sich: «Nix gut. Warum isch da kei Beiz.» Wer sein Kind in die Grundschule Kirchenfeld nach Goldach schicken möchte, dem sei geraten:

«Die Schule ist so cool. Aber Joshua ist nervig.»

Liebe Eltern, bei der Klassenwahl also lieber darauf achten, dass kein Joshua dabei ist. Der Parkplatz Kellen in Tübach gehört zur Sportanlage Kellen. Aber er hat ein Manko: «Es gibt hier keinen Parkservice», schreibt ein Nutzer entrüstet. Dafür gibt es dann auch nur einen Stern. Warum es bei einer Sportanlage einen Parkservice braucht, erklärt der Schreiber leider nicht.

Auch mit der Polizeistation Rorschach sind nicht alle zufrieden: «Übertrieben unfreundlich!», heisst es im Netz. So gibt es auch nur einen Stern. Ausführungen warum so gewertet wird, sucht man vergeblich. Glücklicher können sich da die Kunden des Amtsgerichts schätzen. Ein Nutzer weiss: «War eine glückliche Scheidung» und vergibt damit fünf von fünf Sternen.

Doch was sollte man nun in Rorschach unbedingt einmal sehen? Nein, es ist nicht die Badhütte. Denn glaubt man dem Internet, ist diese «alt» und hat ein «verlottertes Erscheinungsbild». Es ist natürlich ganz klar, dass man bei einem Relikt der 20er-Jahre einen top futuristisch gestylten Bau erwarten darf. Wer also die wahre Sehenswürdigkeit der Region entdecken will, der fährt zum Rastplatz Linkolnsberg. «Ein wunderschöner Blick auf den Bodensee. Toiletten, Snackbar, was will man mehr?», schreibt hier ein User. Und hat er damit nicht recht?