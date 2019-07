Fünf Kandidaten fürs Gemeindepräsidium in Thal: Auch ein Parteiloser will Röbi Raths Nachfolger werden Neben den vier bereits bekannten Kandidaten der CVP, FDP und SVP, stellt sich auch ein Parteiloser in Thal zur Wahl: Rossano Sarcinella will ebenfalls Gemeindepräsident werden. Jolanda Riedener

Thals Gemeindepräsident Röbi Raths (FDP) wird ab 2020 Stadtpräsident in Rorschach. (Bild: Urs Bucher)

Für das Amt als Gemeindepräsident in Thal scheint beliebt zu sein. Am Freitag hat sich ein fünfter Kandidat gemeldet. Der parteilose Rossano Sarcinella, wohnhaft in Thal, will ebenfalls Röbi Raths (FDP) beerben.

Bis vergangenen Freitag konnten interessierte Kandidatinnen und Kandidaten ihre Unterlagen bei der Gemeindekanzlei einreichen. Bis dahin gingen bei im Gemeindehaus fünf Bewerbungen ein, bestätigt Gemeindepräsident Röbi Raths auf Anfrage. Ab kommendem Jahr wird Raths als Stadtpräsident in Rorschach tätig sein.

CVP schickt zwei Gemeinderäte ins Rennen

Rossano Sarcinella ist als International Sales Manager tätig. Die vier weiteren Anwärter fürs Gemeindepräsidium haben ihre Kandidatur bereits im Vorfeld bekannt gegeben.

Allen voran der amtierende Gemeinderat Felix Bischofberger (CVP), der sich bereits am Wahltag von Röbi Raths zur Verfügung stellte. Von seinem Parteikollegen Werner Reifler, ebenfalls Gemeinderat, hat er mittlerweile Konkurrenz erhalten.

Für die SVP steigt Michael Fitzi ins Rennen. Er ist als Key Account Manager tätig. Anfang dieser Woche hat auch die FDP bekannt gegeben, dass sie einen Mann fürs Gemeindepräsidium stellt: Felix Wüst ist selbstständig im IT-Bereich tätig. Der erste Wahlgang findet am 29. September statt.