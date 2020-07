Fünf Häuser sollen das Dreieck prägen – und Mörschwil ein neues Café mit 70 Plätzen verschaffen Die Gemeinde und weitere Grundeigentümer planen im Mörschwiler Dorfkern eine Überbauung. Nun steht fest, welcher Architekt den Wettbewerb für sich entscheiden konnte. Und was Guido Schildknecht mit seinem Café Gschwend vorhat.

Im Dreieck von St.Galler- Post- und Kirchstrasse soll auf dem Boden der Gemeinde Mörschwil und privater Investoren eine Überbauung mit fünf Häusern entstehen. Ralph Ribi (28. Mai 2018)

Nun ist klar, wie Mörschwils neuer Dorfkern aussehen könnte. Acht Architekturteams wurden zu einem Wettbewerb eingeladen, durchgesetzt hat sich Tom Munz aus St.Gallen zusammen mit Mettler Landschaftsarchitektur aus Gossau und Berlin. Ausgestellt werden die Vorschläge aus dem Wettbewerb vom 11. bis zum 21. August im Gemeindehaus. In der Jury waren nebst dem Gemeinderat auch die Bevölkerung und Fachjuroren vertreten.

Besucht man die Website des Architekten, bekommt man bereits eine Ahnung, wie sich die Bebauung des Spickels dereinst präsentieren könnte. «Fünferhaus» nennt sich das Projekt, bei dem sich fünf Gebäude um die 4000 Quadratmeter grosse Fläche aus heute vier Grundstücken gruppieren.

Neues Café mit 70 Innenplätzen

Überfliegt man die Visualisierungen, stechen einem sofort die Freiflächen zwischen den mehrstöckigen Gebäuden ins Auge sowie ein grosszügiges Café mit zahlreichen Aussenplätzen. Auch wer hier wirten wird, ist auf den ersten Blick klar: Hinter der Brottheke sind Mitarbeiterinnen des Café Gschwend zu erkennen.

Schon heute betreibt die Café Gschwend AG auf einem der Grundstücke, die neu überbaut werden sollen, eine Filiale. Und Inhaber Guido Schildknecht – selber ein Urmörschwiler – hat nie einen Hehl daraus gemacht, bei einer neuen Überbauung auch ein neues Café eröffnen zu wollen. Gegenwärtig geht er von 70 Innen- und 50 Aussenplätzen aus:

Guido Schildknecht. Urs Bucher

«Ich finde, wenn man heute ein neues Lokal plant, muss es eine gewisse Grösse haben. Wenn es rentabel sein soll, muss es Hand und Fuss haben.»

Keine Eile beim Projekt

Pläne für eine gemeinsame Entwicklung das Areals hätten schon bestanden, bevor er im Jahr 2017 die Bäckerei dem Vorbesitzer Albin Egger abgekauft habe, sagt Schildknecht.

Die Pläne für das neue Café sind aber am ganzen Projekt schon am weitesten gediehen: Das «Gschwend» zieht um von der nordöstlichen in die südliche Spitze des Dreiecks. Am neuen Standort will Schildknecht auch das Angebot an Speisen und Getränken ausweiten.

Grundeigentümer sind sich einig

Schildknecht sagt auch, dass sich die drei Grundeigentümerinnen – seine Immo 69 GmbH, die Gemeinde sowie die Zeblas GmbH von Schreinereiunternehmer Rolf Bock – einig seien, dass auf dem Areal «etwas schönes für das Dorf» entstehen soll.

Das bekräftigt auch Rolf Bock. Auch er hat bis auf wenige Jahre sein ganzes Leben im Dorf verbracht. Er wird im Projekt in Wohnungen investieren. Wie viele es davon geben wird, ist aber noch nicht klar, genauso wenig wie die Investitionssumme. Er richte sich nach dem Raumbedarf, welche die Gemeinde anmeldet – bisher war von ihrer Seite immer auch die Rede von Gewerberäumen oder einem Generationenhaus.

Der Baustart steht noch nicht fest

Für eine «gefreute Sache», wie sie Bock sich wünscht, haben die Grundeigentümerinnen jedenfalls schon einigen Aufwand betrieben. Die Bevölkerung des 3600-Einwohner-Dorfs wurde zur Mitwirkung eingeladen, den Architekturwettbewerb liess man sich gut 200'000 Franken kosten. Entsprechend der Eigentumsverhältnisse übernahm die Gemeinde gut 120'000, den Rest teilten sich die Zeblas GmbH sowie die Immo 69 GmbH, die 24 respektive 17 Prozent der Fläche besitzen.

Wann der Spatenstich erfolgen könnte, steht noch nicht fest. Als nächstes steht eine Umzonung an. Der südliche Teil gehört noch zur Zone für öffentliche Bauten und soll wie der Rest der Kernzone zugewiesen werden. Zusätzlich soll ein Sondernutzungsplan erstellt werden.