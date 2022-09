Führungswechsel Daniel Kälin wird neuer Chef des regionalen Pflegeheims Pelago – für die Stelle gingen 24 Bewerbungen ein Nach zehn Jahren hat Ingrid Markart die Geschäftsführung des Pflegeheims der Region Rorschach abgegeben. Anfang 2023 wird Daniel Kälin ihr Nachfolger. Bis dahin übernimmt Stadtpräsident Röbi Raths die Leitung ad interim.

Daniel Kälin übernimmt am 1. Januar 2023 die Geschäftsleitung im regionalen Pflegeheim Pelago. Bild: Rudolf Hirtl

Gestern wurden zuerst das Kader und dann die restlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Nachfolgeregelung im regionalen Pflegeheim Pelago in Rorschacherberg informiert. Die Oberuzwilerin Ingrid Markart, die im Jahr 2012 die Leitung des Pelago übernahm, wird ab 1. November die Geschäftsführung des Seniorenzentrums Uzwil übernehmen, eines der grössten Pflegeheime in der Ostschweiz.

Durch ihren Weggang entstand eine Vakanz in der Leitung des Pelago. Laut Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths sind für die Stelle 24 Bewerbungen eingegangen. Drei Frauen und ein Mann wurden zu Gesprächen eingeladen. Vertreterinnen und Vertreter des Zweckverbandes der Trägergemeinden Rorschach, Goldach, Rorschacherberg und Untereggen haben sich in der Folge für Daniel Kälin entschieden.

Wenn nötig, redet er auch Klartext

Der 45-Jährige hat aktuell die Zentrumsleitung im Internat MNA TISG, Zentrum für unbegleitete Minderjährige, in der Landegg inne. Zuvor war er Leiter Werkstätten der Gefängnisse Gmünden in Niederteufen und dort auch Mitglied der Geschäftsleitung. Er ist verheiratet und wohnt seit drei Jahren in Goldach.

«Für mich ist der Wechsel ins Pelago ein weiterer Entwicklungsschritt in der beruflichen Laufbahn. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen, interessiere mich für deren Schicksale und die Persönlichkeiten, die dahinter stecken», sagt Daniel Kälin. Er bezeichnet sich selber als humorvoll, engagiert und eher ruhig. Er rede nicht gerne um den heissen Brei herum, gebe ehrliche Feedbacks und spreche, wenn nötig auch Klartext.

Team hat in schwieriger Situation überzeugt

An die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewandt sagt Kälin, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue, es sei eine spannende und wichtige Aufgabe. «Es ist beeindruckend, was das Pelago-Team trotz Umbau des Hauses und Coronapandemie geleistet hat. Dies zeugt von einem starken Team, das auch schwierige Situationen meistern kann», streut er Rosen und erntet zustimmendes Kopfnicken.

Er sei ein Quereinsteiger, räumt er ein, und er sei gewillt, auf die erfahrenen Frauen und Männer im Pelago zu hören, um seiner Aufgabe gerecht zu werden. Er habe auch bei seinen bisherigen Tätigkeiten einen guten Draht zu älteren Menschen gehabt. So wirke beispielsweise ein freundliches «Guten Morgen» Wunder und werde geschätzt. Klar sei, so Daniel Kälin:

«Man muss im Pflegeberuf das Gespür haben für die Menschen, dann ist dieser sehr erfüllend.»

Daniel Kälin übernimmt seine neue Aufgabe am 1. Januar 2023. Bis dahin amtet Röbi Raths ad interim als Heimleiter. Für den Rorschacher Stadtpräsidenten ist es kein unbekanntes Terrain, war er doch selbst von 1995 bis 1999 Geschäftsleiter des Pelago. Das erwähnte Sanierungs- und Bauprojekt wurde im Juni 2021 abgeschlossen. Aktuell betreuen 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Bewohnerinnen und Bewohner, wobei 100 Betten zur Verfügung stehen.