Frühlingsduft statt Eiszeit: Ein vereister Bodensee ist heute kaum mehr vorstellbar Der Bodensee ist weit davon entfernt, gefroren zu sein. Vor 50 Jahren sah das noch ganz anders aus.

Vor 50 Jahren konnten Jugendliche in der Steinacher Bucht auf dem Bodensee Hockey spielen Bild: Archiv

Im Januar 1963 geben die Behörden den Bodensee für Schlittler, Autofahrer und Wanderer frei. Denn die Oberfläche des gesamten Sees ist zugefroren gewesen. Die Seegfrörni ist in die Geschichte eingegangen und ein Naturphänomen, von dem sich die Menschen noch heute gerne erzählen und zurückerinnern.

Auch in den Jahren danach hielten die Rorschacherinnen und Rorschacher Ausschau nach einer möglichen Seegfrörni. Im Januar vor 50 Jahren findet sich im «Ostschweizer Tagblatt» etwa ein Bild mit der Überschrift: «Eine Eisschicht im Rorschacher Hafen».

Steinach hat seine Seegfrörni

Das Bild zeigt Schwäne und Blässhühner im Wasser. «Doch wenn man etwas gegen die Hafenmauer blickte, konnte man feststellen, dass sich zahlreiche Möwen auf einer dünnen Eisschicht aufhielten», schreibt der Fotograf unter das Bild.

«Wir haben es natürlich schon oft erlebt, dass das stille Wasser des Rorschacher Hafens im Winter zu Eis erstarrte. Und doch ist es immer wieder ein Phänomen, wenn sich dieser Vorgang so unverhofft einstellt», heisst es weiter. Gleichwohl glaubt der Autor dieser Zeilen nicht daran, dass es in dieser Zeit zu einer Bodenseegfrörni kommt.

Der Winter 1963 ging in die Geschichte ein: Der Bodensee war komplett zugefroren. Bild: Archiv

Doch der Winter im Januar 1970 ist kalt und schneereich. Während man also in Rorschach noch nach Eis Ausschau hält, sind Steinacher Jugendliche schon mit Schlittschuhen und Hockeyschlägern auf dem See unterwegs. Denn die flacheren Ufergebiete in Altenrhein und Steinach sind mit einer dicken Schicht Eis bedeckt. «Steinach hat seine Bodenseegfrörni», heisst der Titel über drei Bildern im Blatt. Vor allem die Steinacher Bucht zwischen dem Gredhaus und dem Arboner Hafen habe eine Tragfähigkeit aufgewiesen, die das Betreten in einer vom Ufer aus etwa 150 bis 200 Meter breiten Zone gestattete.

Jugend hat Übung auf dem Eis

«Am Ufer der neuen Seepromenade befindet sich ein Bootssteg, der sehr leicht als Einstieg benützt werden kann», schreibt der Autor. «Hier montieren denn auch die Knaben ihre Schlittschuhe.» So war am 8. Januar gleich eine ganze Knabenklasse auf dem Eis anzutreffen,

«die einen rassigen Eishockey-Kampf austrugen».

Gleichwohl riet der Autor der Zeilen, Vorsicht auf dem Eis zu üben. «Freilich ist es nicht ratsam, sich allzu weit gegen die Eisgrenze hinaus zu begeben, weil dort das Eis stellenweise noch sehr dünn ist», schreibt er. «Die Steinacher Jugend verfügt aber da bereits über einige Erfahrung, denn ihre kleine Bodenseegfrörni ist ja keine Seltenheit, sondern stellt sich fast jeden Winter ein.»

Die übrigen Seebewohner würden da gelegentlich fast etwas neidisch, «denn seit den grossen Tagen der total Bodenseegfrörni 1963 träumen die meisten von einer baldigen zweiten Auflage jenes säkularen Ereignisses».

Ein vereister See ist heute kaum mehr vorstellbar. So zeigen sich an einigen Stellen bereits die ersten Blumen. Bild: Ines Biedenkapp

Statt Eis gibt es im Januar Krokusse

Und der Januar blieb kalt, auf den See konnten die Rorschacher trotzdem nicht. Das Wasser zog sich zurück. «Überall sieht man einen Streifen schmutzigen Seegrundes, weil sich das Wasser so weit zurückgezogen hat», heisst es Mitte Januar im «Ostschweizer Tagblatt» über das Staader Ufergelände und hoffte auf Schneefall, da man sich sonst «bis zum Frühling mit diesem Anblick abfinden müsse.» Erst zu Fasnacht im Februar wurde das Wetter besser. Doch dann konnten die Narren unter «lachendem Himmel» durch Rorschachs Strassen ziehen.

Heute scheint eine Seegfrörni undenkbar zu sein. Die Schiffe liegen ruhig im Hafen, der Himmel in einem strahlenden Blau. An den Bäumen regen sich schon die einzelnen Triebe, auf den Wiesen erscheinen vereinzelt schon Krokusse.