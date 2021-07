Frühe Bildung Rund ein Drittel der dreijährigen Kinder in Gossau spricht nur ungenügend Deutsch: Eine Fachgruppe des Schulrats erarbeitet nun Massnahmen Experten der Universität Basel haben die Deutschkenntnisse der Gossauer Kinder, die im Sommer 2022 in den Kindergarten kommen, unter die Lupe genommen. Das Fazit: Ein Drittel spricht nicht gut genug Deutsch. Jetzt reagieren die Behörden.

Nicht alle Kinder können im Kindergarten schon genug gut Deutsch. Bild: Christian Beutler/Keystone

Nun ist es amtlich: Rund ein Drittel der zukünftigen Kindergartenkinder in Gossau spricht nur ungenügend Deutsch. Zu diesem Schluss kommen Experten der Universität Basel. Das bedeutet: «Die Kinder beherrschen die Sprache zu wenig gut, um dem Grundunterricht folgen, sich unterhalten und Aufträge ausführen zu können», erklärt der Gossauer Schulpräsident Stefan Rindlisbacher. Das liege oft daran, dass in ihrem Umfeld kein oder nur sehr wenig Deutsch gesprochen werde. Die Ergebnisse bestätigen die Beobachtungen der Kindergärtnerinnen, wie die Stadt mitteilt.

Der Schulrat hatte die Uni Basel beauftragt, den Sprachstand derjenigen Kinder zu erheben, die im Sommer 2022 in den Kindergarten eintreten. Die Studie liefert für Gossau erstmals verlässliche Angaben, da die befragten Eltern den Fragebogen in ihrer Muttersprache – insgesamt gab es 14 zur Auswahl – ausfüllen konnten und die Rücklaufquote fast 90 Prozent betrug. Gefragt wurde dabei unter anderem, wie oft die Kinder pro Woche Kontakt haben mit deutschsprachigen Personen oder ob sie eine Fernsehsendung auf Deutsch verstehen.

Es geht um die Chancengerechtigkeit

Stefan Rindlisbacher, Schulpräsident von Gossau. Bild: Andrea Stalder

Nun wollen die Behörden handeln, denn die Sprachkenntnisse in diesem Alter spielen eine zentrale Rolle für die weitere schulische Entwicklung der Kinder. Ungenügende Deutschkenntnisse könnten zu Frust führen. Zu negativen Schulerfahrungen, wie es Rindlisbacher nennt. Dies habe oft Einfluss auf die ganze restliche Schulzeit und könne die schulische Leistung sowie die Integration beeinträchtigen. «Es geht um die Chancengerechtigkeit», betont Rindlisbacher.

«Alle Kinder sollen ähnliche Voraussetzungen haben.»

Schon vergangenes Jahr schrieb der Schulrat, dass Kindergärtnerinnen und Kindergärtner festgestellt hätten, dass Kinder mit mangelhaften Deutschkenntnissen mit einem «eindeutigen Defizit» in ihre obligatorische Schulzeit starten. Dieses Defizit lasse sich dann nur schwer und mit «grossem finanziellem und organisatorischem Aufwand» aufholen.

In der Spielgruppe lernt man die Sprache auf spielerische Art

Darum will der Schulrat früher ansetzen. Die Fachgruppe Frühe Bildung wird die Ergebnisse der Studie nun analysieren und anschliessend Massnahmen vorschlagen, um die Deutschkenntnisse auf der Vorschulstufe zu verbessern. Man werde verschiedene Möglichkeiten prüfen und dabei auch schauen, was andere Städte unternommen haben, sagt Rindlisbacher. «Wir sind nicht die einzige Gemeinde mit diesem Problem und auch nicht die erste, die darauf reagiert.»

Ziel sei grundsätzlich, dass die betroffenen Kinder schon vor der Einschulung öfter in Kontakt mit der deutschen Sprache kommen.

«Das schönste wäre, wenn sie vor dem Kindergarten in die Spielgruppe gehen würden.»

Dort lerne man die Sprache auf spielerische Art. Untersuchungen haben tatsächlich gezeigt, dass bei Kindern, die eine Spielgruppe oder Kindertagesstätte besuchten, die Deutschkenntnisse weiter entwickelt waren. Ein Ansatz ist darum eine vertiefte Zusammenarbeit mit den Spielgruppen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Eine Frage des politischen Willens

Doch es ist nicht der einzige, wie Stefan Rindlisbacher erklärt: Es gebe niederschwellige Massnahmen wie das Verteilen von Flyern in der jeweiligen Sprache zur Sensibilisierung der Eltern oder aufwendigere und damit teurere Massnahmen wie die Schaffung einer Fachstelle Frühe Bildung. Letztere könnte sich vertieft mit der Frage beschäftigen, welche Gefässe geschaffen werden können, um das Problem anzugehen. Der Schulpräsident betont: «Am Schluss kommt es auf den politischen Willen an, was dann umgesetzt wird.»