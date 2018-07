Frische Ideen für den ständigen Markt in St.Gallen gesucht

Dem dritten Anlauf für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl steht Peter Wetli, Standbetreiber und Sprecher des ständigen Marktes in St.Gallen, positiv gegenüber. Er habe das Gefühl, dass man noch nie so nahe an einer Lösung gewesen sei.

Die Interessen vieler Gruppen seien in die Rahmenbedingungen für den Gestaltungswettbewerb eingeflossen. Mit diesen Vorgaben sei eine kreative, urbane Lösung möglich. Und wenn dann alle, die profitierten, Ja zu dieser Lösung sagen könnten, sei die dritte Marktplatz-Abstimmung kein Problem.

Gesucht ist eine einfache und praktische Lösung

Die «Märktler» hätten keine grossen Ansprüche ans Neugestaltungsprojekt. Sie hätten vor allem kein Interesse daran, dass der ständige Markt «vergoldet» werde. Gesucht sei eine einfache, praktische Lösung, die es dem Markt erlaube, zur Attraktivität des Platzes und damit der Innenstadt beizutragen.

Schon mit der Umsetzung der Sofortmassnahmen werde man diesbezüglich etwas erreichen können, ist Peter Wetli überzeugt: «Wir sind so mit die Ersten, die daran gehen können, das Konzept ‹Zukunft Innenstadt› mit Leben zu füllen!»

Bei der Erarbeitung der definitiven Lösung für den ständigen Markt sind dessen Händlerinnen und Händler in der Person von Peter Wetli eingebunden: Er sitzt im Gremium, das die Entwürfe der am Gestaltungswettbewerb teilnehmenden Büros begutachtet und beurteilt.

Selber habe er schon auch Ideen, was bezüglich Neugestaltung gut für den ständigen Markt sei, schmunzelt er. Darüber wolle er aber jetzt nicht sprechen. Der Ball liege bei den Kreativen, bei den Planern. Er sei jedenfalls gespannt darauf, was diese ausheckten.

Ein Zückerchen für die Motorisierten?

Und dann wird Peter Wetli doch noch konkret: Die Aufhebung der Parkplätze auf Marktplatz und Blumenmarkt ist ihm nicht ganz geheuer. Er hat keine Probleme damit, dass jene vom Platz verbannt werden, die hier Runden drehen, um ihre Blechkarossen dem Volk vorzuführen.

Er ist aber nicht sicher, wie die teilweise motorisierte Kundschaft auf die längeren Anmarschwege aus den Parkhäusern zu den Marktständen und zu den Geschäften der Innenstadt reagieren wird. Peter Wetli hat auch eine Idee, wie man das Problem angehen könnte: mit einer «Be- und Entladezone» im Bereich der heutigen Fahrbahnen auf dem Marktplatz.

Für ihn braucht es ein paar Kurzzeitparkplätze, auf denen man das Auto während des Einkaufens für zwanzig Minuten abstellen kann. Natürlich gegen eine Gebühr, die für zwanzig Minuten durchaus zwei Franken betragen dürfe, sagt er.

Auf regionale Kundschaft angewiesen

Ob so etwas mehrheitsfähig ist, kann Peter Wetli nicht sagen. Die Idee will er aber auf jeden Fall in der Diskussion behalten: «Wir dürfen nichts verpassen, was uns Kundschaft in die Stadt bringt. Mit der Stadtbevölkerung allein ist es nämlich nicht möglich, auf Dauer ein attraktives Stadtzentrum zu erhalten.» Damit das gelinge, sei man einfach auf die Konsumentinnen und Konsumenten aus dem Umland angewiesen. (vre)