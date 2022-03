Friedenskundgebung 1'500 demonstrieren in St.Gallen gegen den Krieg in der Ukraine: Solidarität und Massnahmen gegen Putin gefordert Rund 1'500 Personen haben am Samstagnachmittag im St.Galler Stadtzentrum gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine demonstriert. Gefordert wurde etwa die unbürokratische Hilfe und Aufnahme von Geflüchteten, aber auch das Einfrieren der Vermögen der Oligarchen, um Russland Waffenkäufe zu erschweren.

Rund 1'500 Personen zogen am Samstagnachmittag an der Kundgebung gegen den Ukrainekrieg durch die St.Galler Innenstadt.

Der am 24. Februar gestartete Angriff Russlands auf die Ukraine beschäftigt auch viele St.Gallerinnen und St.Galler. Rund 1'500 von ihnen nahmen am Samstagnachmittag im St.Galler Stadtzentrum an einer Kundgebung gegen den Krieg, für Frieden und Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung teil.

Der Aufmarsch fiel für St.Galler Verhältnisse sehr zahlreich aus. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Kundgebung waren zudem vielfältig gemischt. Neben Jungen und Familien mit Kindern nahmen auffällig viele ältere Personen teil. «Ich habe die ständige Bedrohung im Kalten Krieg erlebt. Ich will nicht, dass das wieder von vorne beginnt», begründete eine ältere Frau, die sich «sonst gar nicht für Demos interessiert», ihre Anwesenheit.

Gegen das Recht des Stärkeren, aber auch gegen Aufrüstung

Die Aggression gegen die Ukraine könne man nicht einfach hinnehmen, lautete der Grundtenor verschiedener Ansprachen. Man müsse jetzt zusammenstehen, sich solidarisch mit den Betroffenen zeigen und klar signalisieren, dass man es nicht hinnehmen werde, dass in Europa plötzlich wieder «das Recht des Stärkeren statt die Stärke des Rechts» gelten solle.

Musik aus der Ukraine.

Ebenfalls feststellbar war an der Kundgebung eine starke pazifistische Grundströmung. Aufrüstung sei die falsche Antwort auf die Geschehnisse in der Ukraine, sagte Mitorganisator Moritz Rohner in seiner Begrüssung. Demokratie und Freiheit schaffe man nicht mit Waffen. Dafür brauche es gegenseitige Solidarität; man müsse zueinander schauen.

Aufruf an Vladimir Putin, «den Wahnsinn» zu stoppen

Direkt an Vladimir Putin appellierte in ihrer Ansprache Iryna Wetzel vom Ukrainischen Verein in der Schweiz: «Stoppen sie den Wahnsinn in der Ukraine! Sofort!» Was derzeit in ihrem Heimatland geschehe, sei eine grauenhafte und nicht nachvollziehbare Tragödie. Die Ukraine gehöre zu Europa. Ukrainerinnen und Ukrainer wollten und brauchten Frieden, Freiheit und das Recht auf Selbstbestimmung.

Das Teilnehmerfeld an der Friedenskundgebung in St.Gallen war vielfältig gemischt. Neben älteren Personen waren auch viele Junge unterwegs.

Es sei sehr wichtig, dass in St.Gallen, in der Schweiz und überall in Europa die Menschen auf die Strasse gingen und ihre Solidarität mit der Ukraine bekundeten, sagte Iryna Wetzel. Einerseits sei für die Betroffenen die damit gezeigte Solidarität und Anteilnahme wichtig. Zum anderen müsse man aber auch klar machen, dass man nicht bereit sei, die Politik von Kriegstreibern zu akzeptieren. Sie dürften damit nicht durchkommen.

Beeindruckend langer Demonstrationszug durch die Innenstadt

Nach den ersten Ansprachen und einem Intermezzo mit Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine zogen die 1'500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der St.Galler Friedenskundgebung in einem beeindruckend langen Zug durch die Innenstadt. Zurück in der Marktgasse zeigte sich die St.Galler SP-Nationalrätin Claudia Friedl in ihrer Ansprache vor der vor allem der Kälte wegen doch stark geschrumpften Menschenmenge dezidiert.

Eine der Hauptforderungen an der St.Galler Kundgebung: Die Schweiz soll unbürokratisch jene aufnehmen, die vor dem Krieg flüchten mussten.

Sie forderte zum einen, den russischen Rohstoffhandel in der Schweiz zu blockieren und die Vermögen der russischen Oligarchen einzufrieren. Damit verliere Vladimir Putin wichtige Geldquellen für Waffenkäufe. Auf diesem Weg könnte man ihm seine Waffen wegnehmen. In der Ukraine brauche es jetzt einen sofortigen Waffenstillstand. Die Schweiz müsse sich diplomatisch dafür einsetzen, forderte Friedl weiter.

Kritik an der «zu zögerlichen» Politik des Bundesrates

Es sei auch richtig, dass die Schweiz die EU-Sanktionen mittrage. Dass der Bundesrat für diesen Entscheid vier Tage gebraucht habe und es dafür starken Druck von der Strasse gebraucht habe, sei nicht akzeptabel, kritisierte Claudia Friedl. Wenn in Europa ein Land überfallen und mit Krieg überzogen werde, dürfe die Schweiz nicht abseits stehen. Sie müsse jetzt aber auch humanitäre Hilfe vor Ort leisten und Geflüchtete aus der Ukraine unbürokratisch und schnell aufnehmen.

Eine Friedenstaube in den ukrainischen Landesfarben.

Und dann kam einer dieser Geflüchteten, der sich seit wenigen Tagen in der Schweiz aufhält, zu Wort. Er wandte sich direkt an die russischen Soldaten in der Ukraine und forderte sie auf, die Waffen niederzulegen und das Land zu verlassen. Statt in einem sinnlosen Krieg zu kämpfen, sollten sie zu ihren Familien, ihren Kindern zurückkehren.

Vor dem Krieg Geflüchtete rasch und unbürokratisch aufnehmen

Auch Stadtpräsidentin Maria Pappa rief dazu auf, zum Konflikt in der Ukraine klar Position zu beziehen und die Stimme zu erheben. Krieg sei nie eine Lösung für irgendwelche Probleme. Krieg bringe nur Tod und Elend. Man müsse daher gemeinsam nach Alternativen zum Krieg suchen. Jenen, die unter dem Krieg litten, müsse man mit Menschlichkeit und Empathie begegnen.

Stadtpräsidentin Maria Pappa sprach ebenfalls zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der St.Galler Friedenskundgebung.

Gleichzeitig, so betonte die Stadtpräsidentin, müsse man jetzt auch Ruhe bewahren. Massive Aufrüstung sei keine Antwort, sondern führe letztlich in die Sackgasse. Es brauche jetzt Bemühungen für eine Deeskalation. Die Schweiz und ihre Bevölkerung müsse jetzt solidarisch jenen, die vom Krieg betroffen seien, Hilfe anbieten. So sei es unbedingt nötig, jene in unserem Land aufzunehmen, die vor dem Krieg geflüchtet seien, forderte Pappa.