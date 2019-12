Freie Wahl bei Adventsliedern bei Schulen in der Region St.Gallen-Gossau

Anders als in Wil sieht man in der Region St.Gallen-Gossau keinen Grund, die Adventsliederwahl einzuschränken.

Schülerinnen und Schüler beim Adventssingen. Symbolbild: Alamy

Diese E-Mail hat hohe Wellen geworfen: Vergangene Woche schrieb die Schulleitung des Wiler Mattschulhauses, dass drei Weihnachtslieder von der diesjährigen Adventsfeier gestrichen würden. Aus Rücksicht gegenüber anderen Kulturen und Religionen würde auf die Lieder «Fröhliche Weihnacht überall», «Go Tell It On The Mountain» sowie «S grööschte Gschänk» verzichtet.

Der Beschluss wurde nicht nur von den Medien aufgegriffen, sondern fand auch gleich Eingang in die Politik. Am selben Tag noch reichten SVP und CVP im Kantonsrat eine Einfache Anfrage zu den Vorkommnissen in Wil ein. Einen Tag später doppelten Vertreter der SVP mit einer Motion nach: Sie soll das «christlich-kulturelle Erbe» schützen. Die CVP reichte eine Interpellation ein.

Befragt man jedoch Volksschulen in der Region St.Gallen und Gossau zum Thema, dürfte diese Beunruhigung zumindest hier übertrieben sein. In keiner der befragten Schulen will man Adventslieder auf eine schwarze Liste setzen.

Adventslieder gehören zur Tradition

Sie bedauere es sehr, dass über die christliche Weihnachtskultur diskutiert werde, sagt die Wittenbacher Schulleitungsvorsitzende Elisabeth Bänziger: «Die Weihnachtsfeierlichkeiten werden bei uns von den Schülerinnen und Schülern als positive und schöne Momente geschätzt». In Wittenbach wolle man an dieser Tradition festhalten und damit auch den Punkt «Feste und Bräuche kennen lernen» des Lehrplans 21 umsetzen, erklärt Bänziger, die selber Schulleiterin der Primarschule Dorf ist.

In Gossau sieht die Situation ähnlich aus: «Ich selber betrachte christlich basierte Feiertage als wesentlichen Teil der Kultur unseres Landes. Dazu möchten ich und die Schule Gossau auch stehen», sagt Schulpräsident Urs Blaser. Wenn im Halden­büelschulhaus Kinder aus 25 verschiedenen Nationen ohne Probleme und Dispensationen miteinander Weihnachtslieder singen könnten, habe man auch keinen Anlass zu einer Änderung dieser Haltung, ergänzt Blaser.

Auch in St.Gallen sieht man keinen Handlungsbedarf

«Es ist in der Stadt keine Auswahl an Liedgut bekannt, die geltendes Recht verletzt», sagt Florian Sauer, Abteilungsleiter Volksschulen in St.Gallen: «Es gibt darum auch keinen Grund, dies in Frage zu stellen.» Sauer räumt aber ein, dass es vereinzelt vorkomme, dass Eltern anderer Religionen oder ohne Konfession zu bestimmten Anlässen Fragen stellten oder Kritik äusserten.

Obwohl im selben Kanton, dürften sich Weihnachtsbräuche an hiesigen Schulen somit in nächster Zeit nicht ändern und Wil ein Einzelfall bleiben. Trotz dieser Tatsachen sind die Gemüter aber nicht beruhigt. Gestern Mittwoch ist dazu auch in St.Gallen eine Einfache Anfrage der SVP-Stadtparlamentarierin Manuela Ronzani beim Stadtrat eingegangen. Sie trägt den Titel «Verschwinden Weihnachtsfeiern an den städtischen Schulen?».