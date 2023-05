FRAUENNAMEN Mehr Namenspatinnen für St.Galler Strassen und Plätze: Der Stadtrat lenkt ein und will demnächst Wege in drei St.Galler Quartieren nach Frauen benennen Von rund 1000 Strassen, Wegen und Plätzen in der Stadt St.Gallen sind nur rund 20 nach Frauen benannt. Ein überparteilicher Vorstoss von Vertreterinnen der SP, PFG, FDP, GLP und Grünen hat zum Ziel, das zu ändern. Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor. Er teilt das Anliegen, und er will schon bald Tatsachen schaffen.

Nach Anna Heller, der letzten als Hexe verbrannten Frau, ist in Bruggen eine Strasse benannt. Bild: Tobias Garcia

Frauen sollen im Stadtraum sichtbarer werden. Das haben Andrea Scheck (SP), Andrea Hornstein (PFG), Jacqueline Gasser-Beck (GLP), Elisabeth Zwicky Mosimann (FDP) und Rebekka Schmid (Grüne) Anfang 2021 in einem Vorstoss im Stadtparlament gefordert. Konkret geht es um die Benennung von Strassen, Wegen und Plätzen. Aber auch um öffentliche Gebäude und Einrichtungen.

Der Ist-Zustand spricht eine deutliche Sprache. Von den rund 1000 Strassen und Plätzen, die in der Stadt St.Gallen einen Namen tragen, sind 205 nach Personen benannt. 179 oder 87 Prozent davon haben einen männlichen Namenspaten, nur 20 Strassen oder 10 Prozent sind nach einer weiblichen Person benannt.

Der St.Galler Stadtrat wollte vor zwei Jahren das Postulat nicht erheblich erklärt haben. Es renne offene Türen ein, lautete die Begründung sinngemäss. Das Stadtparlament sah das anders – und erteilte der Exekutive den Auftrag, einen Bericht zum Sachverhalt auszuarbeiten. Dieser liegt nun vor. Voraussichtlich am 23. Mai befasst sich das Parlament damit.

Erst in den 1990er-Jahren starteten Bemühungen

Der Stadtrat schreibt in seinem Bericht, das Wege- und Strassennetz der Stadt sei historisch gewachsen. Die Benennung habe praktischen Nutzen und sei insbesondere ein Resultat der Alltagspraxis. Namen von Lokalitäten hätten sich in der Regel auf der Basis von topografischen Begebenheiten (Breitfeld), Besitzverhältnissen (Bernhardswies) oder Tätigkeiten und Praktiken (Vogelherd) eingebürgert. Gerade auch in der Altstadt seien zum Teil auch Berufs-, Handwerks- und Handelstätigkeiten Namensgeber gewesen (Metzgergasse, Webergasse, Schmiedgasse).

Doch, heisst es weiter, sei die Benennung von Strassen, Wegen und Plätzen nie ausschliesslich funktional gewesen. «Die Möglichkeit, Strassen auch nach Personen zu benennen, bedeutete, dass die Namensgebung immer auch den Moden beziehungsweise der öffentlichen Diskussion und dem jeweiligen Zeitgeist unterworfen war.» Während sich die Moden und der Zeitgeist änderten, hatten sie bis Ende des 20. Jahrhunderts eine Gemeinsamkeit. Männer waren unter sich. Egal ob Kunst und Kultur, Sport, Religion oder Politik: Es waren fast ausschliesslich Namenspaten, die für eine Strasse, einen Weg oder einen Platz herhalten durften. Ausnahmen stellten etwa die Konkordiastrasse (1893 nach der römischen Göttin benannt) und die Spyristrasse (1927 nach der Schriftstellerin Johanna Spyri-Heuss benannt) dar.

Erst in den 1990er-Jahren sei ein Bestreben festzustellen gewesen, auch Frauen auf diese Art die Ehre zu erweisen. So wurden im Mai 1991 die beiden St.Gallerinnen Martha Cunz und Frieda Imboden-Kaiser als Namenspatinnen für zwei Strassen in der damals neu erstellten Remishueb-Siedlung im Osten der Stadt ausgewählt.

Immer weniger Strassen brauchen neue Namen

In der Folge verlief die Verteilung zwischen Frauen- und Männernamen ausgeglichener, wenn auch nicht immer. Laut Postulatsbericht wurden in den 1990er-Jahren vier weitere Strassen nach einer Frau benannt, darunter etwa 1998 die Hiltystrasse (nach Mundartdichterin Frieda Hilty-Gröbli und 1999 die Wettachstrasse (nach der St.Galler Lyrikerin Klara Wettach). In den Nullerjahren dann waren es drei Strassen für Frauen (unter anderem der Taeuberweg) und zwölf nach Männern. Und in den 2010er-Jahren folgten vier Strassen für Frauen, sechs für Männer und fünf für beide.

Im Birnbäumen-Quartier gibt es seit 2006 den Taeuberweg, benannt nach Sophie Taeuber-Arp. Bild: Tobias Garcia

Der Stadtrat schreibt zu dieser Entwicklung: «Der Anteil an Benennungen nach Personen hat dabei über die drei Jahrzehnte von rund einem Fünftel auf über die Hälfte zugenommen.» Allerdings gehe die Anzahl der neu zu benennenden Strassen, Wege und Plätze kontinuierlich zurück. Die Stadtregierung sei sich des starken Ungleichgewichts zu Ungunsten der Frauen bewusst, schreibt er im Postulatsbericht.

Auch teile er das Anliegen der Vorstösserinnen, dass Frauen eine angemessene Repräsentation gebühre. Allerdings eigne sich die Benennung von Strassen und Plätzen «nur bedingt» für eine kurz- bis mittelfristige Steigerung des Anteils an sichtbaren Frauen im öffentlichen Raum – eben weil die Neubenennungen von Strassen in einer «gebauten» Stadt rückläufig seien.

Auf Umbenennungen bereits benannter Strassen solle hingegen auch weiterhin nur «in zwingenden und berechtigten Ausnahmefällen» zurückgegriffen werden, argumentiert der Stadtrat. Zwei Beispiele aus jüngerer Vergangenheit: Die Krügerstrasse in der Lachen, seit 2009 Dürrenmattstrasse, die bis zu diesem Zeitpunkt nach dem südafrikanisch Rassisten und Vorkämpfer des Apartheidregimes Paul Kruger benannt war. Oder die Jahnstrasse in St.Georgen, die zwar immer noch so heisst, seit 2013 aber nicht mehr dem nationalistischen deutschen Turnvater Friedrich Ludwig Jahn, sondern nach Friedrich Gottlieb Jahn, dem Gründer und ersten Dirigenten der St.Galler Stadtmusik benannt ist.

Potenzielle Auswahl liegt vor

Bereits als es um die Frage der Erheblicherklärung ging, stellte der Stadtrat in Aussicht, bei Benennungen Frauen bevorzugt zu berücksichtigen. Diesem Entscheid lässt er bald Taten folgen, wie aus dem Postulatsbericht hervorgeht. «In Kürze werden neue Strassen und Wege in Hofstetten, am Girtannersberg und im Grütli sowie die Passerelle am Unteren Graben zu benennen sein. Sie werden die Namen von Patinnen tragen.» Zum Zweck der Namensfindung hat der Stadtrat die entsprechende Arbeitsgruppe erweitert und gemeinsam mit dem Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz eine Auswahl an möglichen Patinnen zusammengetragen. Sie umfasst rund 50 Namen, darunter die in St.Gallen geborene Spionin, Journalistin und Autorin Lydia Oswald (1906 - 1982), Kabarettistin Ines Torelli (1931 - 2019) sowie Schauspielerin und Märchenerzählerin Trudi Gerster (1919 - 2013).

Die Postulantinnen hatten in ihrem Vorstoss auch eine Gesetzesänderung verlangt, wonach auch «Gebäude, Anlagen und Objekte von städteplanerischer Relevanz» für eine Benennung in Betracht bezogen werden könnten. Dafür besteht laut Stadtrat keine rechtliche Notwendigkeit und Vorgabe, entsprechend trügen öffentliche Objekte in der Regel inoffizielle, historisch gewachsene Namen. Eine Ausnahme gibt es aber auch hier: Das Paul-Grüninger-Stadion im Krontal, das 2006 seinen Namen erhielt.

Der Stadtrat schliesst in seiner Antwort nicht aus, dass die Benennung von bestimmten öffentlichen Objekten auch in Zukunft erfolgen kann. Allerdings nicht jetzt und nicht flächendeckend. Er schreibt abschliessend: «Eine nachhaltige qualitative Verbesserung der stadträumlichen Wahrnehmung von Frauen wäre damit kaum erreicht.»

«Postulatsbericht ist eine gute Basis»

Sehr zufrieden mit der Antwort ist Andrea Hornstein. Die Stadtparlamentarierin der Politischen Frauengruppe (PFG) hat den Vorstoss damals mitinitiiert. Sie sagt: «Es ist uns gelungen, den Stadtrat zu sensibilisieren.» Nur schon, dass er sich im Voraus Gedanken gemacht habe, wo in naher Zukunft Wege neu benannt werden und diese nach Frauen benennen wolle, sei ein wichtiger Schritt. «Schön auch, dass die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe erweitert wurde.»

Mit der Liste von Frauennamen, die für eine Strasse oder einen Weg in Frage kämen, habe man eine gute Basis erarbeitet, ist Hornstein überzeugt. «So muss man nicht von Null anfangen.» Frauen seien oftmals die «grossen Vergessenen der Geschichte», entsprechend wichtig, dass anlässlich des Vorstosses eine Debatte über die Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum stattgefunden habe. Diese gehe aber noch viel weiter: Wer kann politisch mitreden? Wer findet medial statt? Diesbezüglich sei viel passiert in St.Gallen – mit der ersten Stadtpräsidentin, mit der Frauenmehrheit im Parlament. Trotzdem bleibt einiges zu tun. «Diesen Prozess wollten wir anstossen.»

Wer hat nach Hornstein am meisten eine Strasse verdient? Viele, sagt sie. Und hebt dann doch noch eine Frau hervor: Margrith Bigler-Eggenberger (1933 - 2022), die erste Bundesrichterin der Schweiz.