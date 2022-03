frauenhandball Brühl kann wegen Corona nicht spielen - aber die St.Gallerinnen rücken auf Platz eins vor Das Gastspiel des Rekordmeisters bei Yellow fällt aus. Weil sich in den Reihen der Winterthurerinnen das Coronavirus breitmacht. Aber der LC Brühl übernimmt - ohne zu spielen - die Leaderposition. Da Zug in der NLA-Finalrunde Nottwil hoch besiegt.

Das Brühler Frauenteam während des Heimspiels gegen Yellow Winterthur Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 26. Februar 2022)

Das Fanionteam des LC Brühl trat am Mittwoch, 16. März, nicht zum Auswärtsspiel gegen Yellow Winterthur an. Grund dafür waren zu viele Coronaerkrankungen bei Yellow, das deshalb um die Verschiebung der Partie gebeten hat. Der LC Brühl stimmte diesem Gesuch zu.

Die St.Gallerinnen bereiten sich nun auf die bevorstehende Aufgabe vom Wochenende vor. Am Sonntag, 20. März, gastieren die Brühlerinnen beim LK Zug. Anpfiff ist um 17 Uhr.

Titelverteidiger Zug bezwang am Mittwochabend Nottwil zu Hause überraschend hoch mit 28:19. Die Zugerinnen haben gleich viele Spiele wie Brühl und ebenfalls 26 Punkte auf dem Konto. Nottwil ergatterte bislang in dieser Saison ebenfalls 26 Zähler, hat aber eine Partie mehr bestritten.

Es ist also eng an der Spitze des Schweizer Frauenhandball. Die beiden besten Teams in der Finalrunde bestreiten den Playoff-Final um den Meistertitel. Für den Dritten ist Saisonende.

Wann die ausgefallene Partie in Winterthur zwischen Yellow und Brühl nachgeholt wird, steht noch nicht fest.