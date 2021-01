Frauengeschichte «Ich bin richtig überwältigt von den vielen Nachrichten»: Frauen verschaffen Gossauer Heldinnen einen digitalen Ehrenplatz Im Jahr, in dem die Schweiz 50 Jahre Frauenstimmrecht feiert, wird auch in Gossau das Schaffen von vielen einheimischen, teils weniger bekannten Frauen gewürdigt. 35 Spurensucherinnen haben über 60 Lebensgeschichten notiert.

35 Frauen beteiligten sich am Projekt, mit dem Ziel das Leben von Gossauerinnen sowie deren Wirken zu dokumentieren. Bild: PD

Vor rund zwei Jahren hatten einige Gossauerinnen eine Idee: Sie wollten das Leben und Schaffen von einheimischen Frauen aus dem 20. Jahrhundert dokumentieren. Denn sie stellten fest, dass Frauen in der Lokalgeschichte Gossaus selten oder gar nicht erwähnt werden. Die Gossauerinnen nahmen die männerdominierte Geschichtsschreibung deshalb zum Anlass, sich auf eine historische Spurensuche zu begeben.

In einem Organisationskomitee, bestehend aus Brigitte Hollenstein, Monika Walpen und Katharina Lehmann, erhielt das Projekt die Form einer Webseite mit dem Namen «Frauenspur Gossau»:

So sieht die Website aus. Bild: PD

Nach zwei Jahren Arbeit ist jetzt eine Website online

Insgesamt 35 Spurensucherinnen setzten sich zum Ziel, einheimische Frauen sowie deren Wirken zu dokumentieren und öffentlich sichtbar zu machen. «Wir wollten den Frauen einen Platz in der Zeitgeschichte einräumen», erklärt Brigitte Hollenstein. Seit dem 11. Januar und nach über zwei Jahren Arbeit am Projekt sind die Lebensgeschichten unter www.frauenspur-gossau.ch für die Öffentlichkeit sichtbar.

Das Projekt startete vor gut zwei Jahren mit einem Aufruf an die Bevölkerung, bei der Suche nach starken Frauen der Gossauer Geschichte mitzuhelfen. Die Reaktionen, die auf diesen Aufruf folgten, waren durchweg positiv. Insgesamt 35 Frauen machten sich fortan auf historische Spurensuche: Während zwei Jahre recherchierten, lasen, interviewten und schrieben sie. Über 60 Lebensgeschichten wurden auf diese Weise dokumentiert.

Die Spurensucherinnen wurden überall zuvorkommend empfangen sowie unterstützt. «Wir sind eigentlich blauäugig an die Sache herangegangen», sagt Brigitte Hollenstein rückblickend. «Wir wussten nicht von Anfang an, wie wir das Projekt umsetzen wollen.» Aber die Neugierde und der Respekt gegenüber den Lebensgeschichten hätten ansteckend gewirkt. Die Unterstützung für das Projekt sei gross gewesen.

Brigitte Hollenstein verantwortet das Projekt. Bild: Jonas Manser

«Wir sind weder Journalistinnen noch Autorinnen», sagt Brigitte Hollenstein, die ehemalige Präsidentin des Frauennetzes Gossau. Eines jedoch haben alle Spurensucherinnen gemeinsam: Sie interessieren sich für das Leben der Gossauerinnen des 20. Jahrhunderts. Die 35 Frauen recherchierten während ihrer Spurensuche unter anderem in der Kantonsbibliothek Vadiana, im Gossauer Stadtarchiv, im Pfarramt sowie in einer privaten Sammlung. Ausserdem führten sie Interviews mit Zeitzeuginnen sowie deren Nachkommen.

2500 Stunden Arbeit am Projekt

Rund 2500 Stunden haben die Frauen insgesamt in das Projekt investiert. Der Aufwand hat sich gelohnt: Die Dokumentation des Projekts Frauenspur Gossau umfasst über 700 digitalisierte Nachrufe, 200 Zeitungsartikel, rund 60 Lebensberichte und Kurzfilmsequenzen. Unter den dokumentierten Lebensgeschichten finden sich beispielsweise jene von Persönlichkeiten wie der Autorin Rösli Krucker-Koller, der Kunstmalerin Hedy Zuber oder von Helena Mauchle-Ledergerber, die als erste Frau in den Gemeinderat von Gossau gewählt wurde. Die Themenbereiche reichen von der Erwerbstätigkeit der Frau über die Sexualität bis hin zum Frauenstimmrecht.

Abgeschlossen ist die Spurensuche noch nicht. Das wird sie womöglich nie sein. Denn eindrückliche, in Vergessenheit geratene Lebensgeschichten von Gossauerinnen gäbe es noch einige zu entdecken. Das 20. Jahrhundert hat in den Augen Hollensteins, einiges zu bieten: «Es ist ein Jahrhundert, das von Einschränkungen, Armut und Abhängigkeiten, aber zugleich auch von Aufbruch, Rebellion und Möglichkeiten geprägt war.»

Berührende Gespräche

Während der Recherche stiessen die Frauen immer wieder auf berührende Geschichten. Besonders emotional und bewegend seien die Gespräche mit Zeitzeuginnen gewesen, die rückblickend von ihrem Leben erzählten. Ebenso aufschlussreich und emotional waren die Gespräche mit den Nachkommen oder Bekannten verstorbener Gossauerinnen. Die Familien seien zusammengekommen, um sich Geschichten zu erzählen und sich über vergangene Zeiten auszutauschen. Hollenstein:

«Diese Begegnungen bewegten einen sehr.»

Rückblickend findet Hollenstein, dass das Projekt ein spannender und bereichernder Prozess war: «Entgegen den Erwartungen waren die Rollenmuster damals nicht immer gleich. Es gab eine Vielfalt an Frauenbildern und Frauengeschichten. Die Frauen führten schon damals ganz unterschiedliche, verantwortungsvolle Leben.»

Seit der Aufschaltung der Internetseite gab es bereits zahlreiche Reaktionen. Hollenstein freut sich sichtlich:

«Ich bin richtig überwältigt von den vielen Nachrichten.»

Die Schicksale der Frauen scheinen die Lesenden zu berühren.

Dass die Seite «Frauenspur Gossau» just in dem Jahr online geht, in dem die Schweiz 50 Jahre Frauenstimmrecht feiert, sei zwar nicht so geplant gewesen, nun jedoch eine «wunderbare Fügung». Gerade in diesem Jahr sei es umso wichtiger, die individuellen Lebensgeschichten zu würdigen, findet Hollenstein. «Wir sehen dieses Projekt als eine Wertschätzung gegenüber den Gossauer Frauen.»