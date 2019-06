Ärger wegen überklebter Strassenschilder in Rorschach: Frauenstreik-Aktivistinnen wären beinahe angezeigt worden Aufgrund des Frauenstreiks überklebten rund 50 Frauen in der Stadt Rorschach Strassenschilder mit weiblichen Vorbildern. Doch die Aktion kam nicht bei allen gut an. Ines Biedenkapp

Insgesamt wurden 19 Strassen umbenannt. (Bild: Jolanda Riedener)

In der Nacht vor dem Frauenstreik haben Aktivistinnen in Rorschach Strassenschilder mit den Namen weiblicher Vorbilder überklebt. Weniger Freude daran hatte eine Anwohnerin, die das Geschehen per Zufall beobachtete. Kurz nach Mitternacht rief sie daher bei der Polizei in Rorschach an, und meldete, dass Unbekannte mit einer Leiter auf den Strassen unterwegs seien.

Als sie am nächsten Morgen die umbenannten Strassen sah, rief sie erneut die Polizei an. Dies führte dazu, dass die Verwaltung der Stadt Rorschach am Freitagmorgen einen Anruf der Stadtpolizei erhielt, mit der Aufforderung, die aufgeklebten Schilder wieder zu entfernen. Auch eine Anzeige aufgrund von Sachbeschädigung stand im Raum. Auf Anfrage bestätigt Stadtschreiber Marcel Aeple den Vorfall.

Suche nach Verantwortlichen

«Wir haben dann versucht, die Verantwortlichen ausfindig zu machen und darüber in Kenntnis zu setzen», sagt Marcel Aeple. Kein leichtes Unterfangen, nahmen die Aktivistinnen doch am Frauenstreik in St.Gallen teil. Nach einigen Versuchen konnten sie Richard Lehner, einen der Ehemänner erreichen und damit auch die demonstrierenden Frauen. Aeple sagt weiter:

«Wir haben ihnen dann bis Samstag Zeit gelassen, um die Schilder wieder zu entfernen.»

Für Maria Huber, eine der Aktivistinnen, nicht ganz nachvollziehbar: «Natürlich hätten wir die Schilder gerne ein wenig länger oben gesehen», sagt sie. «Doch wir wussten, dass die Aktion nicht ganz legal war und immerhin waren die Schilder am Tag des Frauenstreiks oben.» So wurden im Verlauf des Samstags alle 19 Kleber wieder von den Schildern entfernt.

Auf Anzeige verzichtet

Da die Schilder öffentliches Eigentum darstellen, hätte die Stadt Rorschach Anzeige bei der Polizei einreichen können. Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, Hanspeter Krüsi sagt:

«Darauf hat die Stadtverwaltung allerdings verzichtet.»

Auch Marcel Aeple bestätigt, dass eine Anzeige für überklebte Schilder übertrieben sei. Persönlich sei er zwar nicht ganz überzeugt von der Aktion, «doch das ist jedem selbst überlassen», sagt er. «Wir wollten daraus eigentlich auch gar kein grosses Aufheben machen.»