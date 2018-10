Frau in St.Gallen angegriffen: Von hinten zu Boden gerissen Am Sonntag, 28. Oktober, ist in St.Gallen eine 57-jährige Frau von drei Männern angegriffen und verletzt worden. Die Kantonspolizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den drei Tätern machen können. Reto Voneschen

St.Gallen gilt grundsätzlich als sichere Stadt, auch wenn Zwischenfälle wie am vergangenen Sonntag im Buechwald-Quartier verunsichern. (Symboldbild: Michel Canonica - 17. März 2014)

Am Sonntag, 28. Oktober, war eine 57-jährige Frau kurz nach sechs Uhr an der Rabenstrasse im Buechwald-Quartier unterwegs. Dabei kamen ihr drei Männer entgegen. Unmittelbar nachdem sie das Trio gekreuzt hatte, wurde sie von hinten an ihrem Rucksack gepackt und zu Boden geworfen. Dabei zog sich die Frau gemäss Mitteilung der Kantonspolizei unbestimmte Verletzungen zu.

Bei den Tätern handelte es sich um drei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Von der Angegriffenen wurden sie als Nordafrikaner beschrieben. Sie waren dunkel bekleidet und wirkten auch alkoholisiert. Die Kantonspolizei sucht jetzt Personen, die Hinweise zu den drei Männern oder zum Hergang der Tat machen können. Sie werden in der Mitteilung gebeten, sich unter 058'229'49'49 zu melden. (kapo/vre)